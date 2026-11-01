Камалія розповіла, чому танцювала у військовій формі на броні
2026-01-11    88

Камалія розповіла, чому танцювала у військовій формі на броні

Українська співачка Камалія пояснила скандал навколо відео, на якому вона разом із музикантом Vladias танцює на бронеавтомобілі у військовій формі. В інтерв’ю Славі Дьоміну артистка розповіла, що ідею зняти ролик запропонували військові під час її волонтерського візиту, а також пояснила, чому носить камуфляж і як підтримує українських захисників.

За словами Камалії, вона не очікувала, що відео викличе настільки бурхливу реакцію в соціальних мережах. Співачка вважала, що її аудиторія знає про волонтерську діяльність і регулярні поїздки до військових, тому не розраховувала на звинувачення через формат публікації.

На відео Камалія та Vladias танцюють під її композицію «Самбука». Артистка присвятила ролик українським захисникам, однак частина користувачів розкритикувала використання бронеавтомобіля для розважального контенту. Окремі претензії стосувалися військової форми, у якій була співачка.

Камалія пояснила, що зйомка відбулася під час відвідування військового підрозділу. За її словами, бійцям сподобалася пісня «Самбука», тому вони самі запропонували записати спільне відео. Того дня учасники знімали ролики також під інші композиції співачки, зокрема «Чекатиму» та «Захисникам».

Артистка наголосила, що для військових такі зустрічі стають можливістю хоча б ненадовго відволіктися від служби. Вона вважає, що підтримка захисників не обмежується передаванням необхідного обладнання чи фінансовою допомогою, адже особисте спілкування та позитивні емоції також мають значення.

Окремо співачка прокоментувала використання військової форми. За її словами, під час поїздок до підрозділів вона не може одягатися так, як для сценічних виступів. У польових умовах камуфляж практичніший, а іноді військові самі пропонують цивільним відвідувачам відповідний одяг, щоб ті були менш помітними.

Камалія також звернула увагу на шеврони та нашивки на формі, які, за її словами, подарували їй військові. Вона заперечила припущення, що вдягнула камуфляж винятково заради ефектного відео, і пояснила, що така одежина пов’язана з її регулярними волонтерськими поїздками.

Співачка розповіла, що допомагає українським військовим із 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення Росії активізувала цю діяльність. Серед підрозділів, які вона підтримує, — бійці батальйону «Бісова дюжина», яким і присвятили відео, що спричинило дискусію.

За словами артистки, військовим регулярно потрібні кошти на ремонт техніки, придбання автомобілів та іншого обладнання. Вона долучається до зборів, допомагає фінансово й організовує поїздки з виступами. Водночас забезпечити всі потреби підрозділів складно через велику кількість запитів.

Під час інтерв’ю Камалія також розповіла, як війна вплинула на її родину. За словами співачки, двоє її братів добровільно долучилися до захисту України. Один із них двічі зазнав контузії та двічі був поранений. Попри спроби сестри переконати його завершити службу, чоловік повернувся на фронт після навчання на оператора безпілотників. Згодом він загинув унаслідок удару російського дрона.

Другий брат артистки також пішов служити добровольцем. На момент розмови зі Славою Дьоміним він уже близько року вважався зниклим безвісти.

Камалія пояснила, що під час виступів перед військовими часто бачить, як змінюється їхній настрій. Спочатку бійці можуть залишатися мовчазними та стриманими, але згодом починають підспівувати, усміхатися й танцювати. Саме цей досвід, за словами артистки, переконує її в необхідності підтримувати захисників не лише матеріально.

Волонтерська діяльність українських артистів під час повномасштабної війни охоплює збори коштів, передавання техніки, відвідування підрозділів і благодійні концерти. Водночас публічні акції за участю військового майна можуть викликати неоднозначну реакцію, особливо коли йдеться про поєднання розважального контенту та символіки військової служби.

Окремим питанням залишається сприйняття військової форми цивільними. Саме по собі використання камуфляжу не підтверджує належності людини до війська, а обставини його носіння залежать від конкретної ситуації. У випадку Камалії її пояснення стосуються волонтерських поїздок і ініціативи військових, однак дискусія навколо відео показала, що формат публічної подяки захисникам може сприйматися аудиторією по-різному.

Vladias, Бісова дюжина, військова форма, волонтерство, Камалія
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