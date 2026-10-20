Кайлі Дженнер вийшла на подіум Victoria’s Secret у бралеті за $50 млн

Кайлі Дженнер стала однією з головних героїнь показу Victoria’s Secret 2026 року в Лос-Анджелесі, де вперше вийшла на подіум бренду в бралеті з діамантами, вартість якого оцінюють у 50 млн доларів. За оприлюдненими даними, прикрасу вагою майже два кілограми оздобили 4410 натуральними діамантами, а її центральним елементом став жовтий діамант масою 75,54 карата. Дебют Дженнер відбувся на тлі повернення до шоу культового Fantasy Bra, який не демонстрували протягом восьми років.

Створення коштовного бралету потребувало понад 1000 годин роботи майстрів. За заявленими характеристиками, виріб став найдорожчим в історії бренду. Центральний жовтий діамант став головним акцентом композиції, доповненої тисячами прозорих каменів. Такий формат продовжує традицію Victoria’s Secret використовувати ювелірні вироби як центральні елементи окремих виходів моделей.

Для 29-річної Кайлі Дженнер поява на подіумі стала дебютом у шоу Victoria’s Secret. Раніше вона здобула популярність завдяки реаліті-шоу та розвитку власних бізнес-проєктів у косметичній індустрії. Її участь у показі поєднала світ моди, шоу-бізнесу та комерційних колаборацій. Під час виходу Дженнер підтримував її бойфренд, актор Тімоті Шаламе, який перебував серед глядачів.

Музичну частину заходу забезпечили американські виконавиці Тейт Мак-Рей і Меган Ті Сталліон. Їхні виступи супроводжували дефіле моделей, а постановка зберегла характерні для Victoria’s Secret поєднання музики, сценічних ефектів і демонстрації колекцій білизни. Важливим елементом шоу стали традиційні декоративні крила, які використовують для створення впізнаваних образів учасниць.

Серед моделей, які взяли участь у показі, була Барбара Палвін. Вона вийшла на подіум через шість тижнів після народження першої дитини. Її поява привернула увагу до повернення моделей до професійної роботи після вагітності, хоча сама участь у шоу не дає підстав робити висновки про універсальні терміни відновлення після пологів.

Фінальну частину показу закрили Адріана Ліма та Алессандра Амбросіо — моделі, чиї імена давно асоціюються з історією Victoria’s Secret. Їхній вихід супроводжувався конфеті. До учасниць шоу також долучилися Ельза Госк, Ешлі Грем, Саммер Діркс і Соланж Омон. Поєднання досвідчених моделей із новими учасницями відображало прагнення бренду підтримувати зв’язок зі своєю аудиторією та водночас залучати нові обличчя.

Повернення Fantasy Bra стало однією з ключових особливостей цьогорічної постановки. Цей елемент історично використовували для створення ексклюзивних образів, прикрашених коштовним камінням. Вироби виготовляли спеціально для окремих моделей, а їхня вартість і складність виконання ставали частиною рекламної кампанії шоу. Водночас оцінка у 50 млн доларів, наведена в матеріалах про показ, сама собою не означає, що прикрасу продали за цю суму або що вона має підтверджену ринкову ціну.

Історія Fantasy Bra тісно пов’язана з розвитком телевізійних показів Victoria’s Secret, які протягом десятиліть були одним із найвідоміших форматів у комерційній індустрії моди. Згодом бренд зіткнувся з критикою щодо стандартів жіночої краси та репрезентації моделей, а також переглянув підхід до презентації продукції. Повернення до масштабного шоу з музичними виступами, відомими моделями та коштовними образами стало частиною його роботи над упізнаваністю бренду.

Участь Кайлі Дженнер також демонструє, як модні компанії залучають знаменитостей, чия аудиторія виходить далеко за межі традиційного модельного бізнесу. Дженнер має значний вплив у соціальних мережах і власний косметичний бренд Kylie Cosmetics. Її поява на подіумі може посилити увагу до показу серед аудиторії, яка стежить за попкультурою та індустрією краси, хоча конкретні комерційні результати заходу наразі не наведені.