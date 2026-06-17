Кабмін знизив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік

Кабінет міністрів України у 2026 році скоригував макроекономічні показники та знизив очікування зростання реального валового внутрішнього продукту, на тлі оновлених оцінок Мінекономіки, Нацбанку та міжнародних фінансових інституцій. Перегляд прогнозу відбувся під час формування бюджетної декларації та обговорення параметрів державного бюджету.

В тему: Держстат погіршив оцінку реального ВВП України у першому кварталі

За даними оновленого макропрогнозу, на якому базується бюджетна декларація, очікуване зростання ВВП у 2026 році знижено до 1,6%. Раніше урядовий прогноз, закладений у проєкт держбюджету-2026, передбачав зростання на рівні 2,4%. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко публічно озвучувала оцінку близько 2%, однак остаточні параметри були скориговані в межах урядового перегляду.

Міністр економіки Олексій Соболев раніше повідомляв про перегляд прогнозів у бік зниження, не уточнюючи фінальних цифр. Корекція показників відбувається на тлі загального погіршення очікувань щодо темпів відновлення економіки після повномасштабної війни та збереження високих безпекових і структурних ризиків.

Оновлені урядові сценарії економічного розвитку на 2027–2029 роки, затверджені постановою від 4 червня, передбачають два варіанти динаміки ВВП. Оптимістичний сценарій, який враховує завершення війни до 2027 року, прогнозує зростання на 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028-му та 6,7% у 2029-му. Менш оптимістичний сценарій передбачає 1,3%, 4,1% і 5% відповідно.

Різниця між сценаріями відображає ступінь залежності економічного відновлення від безпекової ситуації, темпів інвестицій та відновлення інфраструктури. Уряд також заклав різні параметри інфляції: у 2027 році вона прогнозується на рівні 8,9% за оптимістичним сценарієм і 8% за альтернативним, із поступовим зниженням у наступні роки.

Окремо в макропрогнозі закладено валютні параметри. Середній курс гривні у 2026 році оцінюється на рівні 44,4 грн за долар, на кінець року — 45,8 грн. У 2027 році прогноз становить 47,1 грн та 48,3 грн відповідно, а до 2029 року курс може досягти 50,7–51,5 грн за долар залежно від сценарію.

Корекція урядових оцінок відбувається на тлі синхронного перегляду прогнозів міжнародними інституціями. Національний банк України у квітні знизив очікування зростання ВВП у 2026 році до 1,3% з 1,8%. МВФ у своєму оновленому прогнозі оцінює зростання української економіки в діапазоні 1,0–1,6%.

Європейський банк реконструкції та розвитку також переглянув прогноз до 2,2% у 2026 році, тоді як Світовий банк очікує близько 1,2%. Сукупність оцінок свідчить про формування консервативнішого консенсусу щодо темпів відновлення української економіки в середньостроковій перспективі.