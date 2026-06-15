Кабмін затвердив нові контракти у ЗСУ з 1 червня 2026: підвищені виплати та бонуси

Кабінет міністрів України 15 червня 2026 року затвердив постанову Міністерства оборони щодо запуску експериментальної реформи контрактної системи у Збройних силах України, яка передбачає нові строки служби, зміну моделі грошового забезпечення та розширення системи бойових виплат для військовослужбовців різних категорій. Документ набирає чинності з 1 червня 2026 року та розрахований на дворічний період реалізації.

Згідно з постановою, оновлена контрактна система передбачає диференційовані строки служби залежно від категорії військовослужбовців. Для чинних військових встановлюється термін контракту до 10 місяців, для новобранців, які підписують «піхотно-штурмовий» контракт, — 14 місяців, тоді як для інших категорій та типів контрактів визначено строк у 2 роки. Таким чином уряд формалізує модель коротших контрактів для бойових підрозділів і стандартні довші строки для тилових та допоміжних функцій.

Окремо уряд визначив систему підвищених виплат, яка може збільшувати грошове забезпечення військових до 460 тисяч гривень на місяць за рахунок надбавок і бонусів. Найвищі виплати передбачені за безпосередню участь у бойових діях, де сума може сягати до 100 тисяч гривень, тоді як служба на першій лінії до взводного опорного пункту оцінюється до 170 тисяч гривень. Для другої лінії оборони передбачено до 70 тисяч гривень, для пунктів управління бойовими підрозділами — до 50 тисяч гривень, а для інструкторських та інших тилових посад — від 10 до 30 тисяч гривень залежно від функцій.

Постанова також вводить додаткові разові та добові виплати, прив’язані до виконання бойових завдань. За участь у штурмі або відновленні позицій передбачено 20 тисяч гривень за добу, за утримання або відбиття позицій — 40 тисяч гривень. За захоплення полоненого встановлено виплату у 100 тисяч гривень, яка розподіляється між усіма учасниками операції, а за знищення противника в стрілецькому або рукопашному бою передбачено 15 тисяч гривень.

У документі окремо зазначено, що демобілізація як механізм не передбачена, однак запроваджуються відстрочки тривалістю від 6 місяців для військовослужбовців, звільнених через завершення контракту, сімейні обставини або інші поважні причини. Додатково передбачено збільшення відстрочки на один місяць за кожні 30 днів безпосередньої участі в бойових діях, що формує гнучкіший підхід до ротації особового складу.

Реалізація експериментального проєкту охоплюватиме визначений перелік бойових військових частин і підрозділів, які затверджуватимуться окремими рішеннями. Це означає поетапне впровадження нової контрактної моделі з можливістю коригування її параметрів залежно від результатів тестового періоду та оперативних потреб Сил оборони.

Запровадження реформи відбувається на тлі тривалих бойових дій та потреби у стабілізації комплектування армії. Оновлена система контрактів та виплат розглядається як інструмент підвищення мотивації військовослужбовців і формування більш гнучкої структури кадрового забезпечення у воєнний період.