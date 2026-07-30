Кабмін пропонує скасувати пільги на посилки до 150 євро
2026-30-07    87

Кабмін пропонує скасувати пільги на посилки до 150 євро

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає скасування податкової пільги для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро та передав документ на розгляд Верховної Ради. Про це 30 липня повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. У разі ухвалення нових правил покупці товарів на іноземних маркетплейсах сплачуватимуть податок на додану вартість незалежно від вартості більшості комерційних відправлень.

Нині в Україні діє норма, за якою міжнародні посилки для особистого користування вартістю до 150 євро звільняються від сплати ПДВ під час митного оформлення. Саме ця модель дозволяє українцям купувати товари на популярних закордонних онлайн-майданчиках без додаткових податкових витрат, якщо їхня вартість не перевищує встановлений ліміт. Уряд пропонує відмовитися від цього механізму, аргументуючи рішення необхідністю створити однакові умови конкуренції для українських продавців та міжнародних платформ електронної комерції.

Водночас законопроєкт зберігає виняток для приватних відправлень. Не оподатковуватимуться лише посилки, які надсилають фізичні особи одна одній без комерційної мети, якщо їхня вартість не перевищує 45 євро. Йдеться про особисті подарунки від родичів або друзів, а не про покупки в інтернет-магазинах чи на маркетплейсах.

За словами прем’єр-міністра, запропоновані зміни відповідають практиці Європейського Союзу, який ще у 2021 році скасував аналогічне звільнення від ПДВ для недорогих товарів із третіх країн. Такий підхід був запроваджений для скорочення нерівних конкурентних переваг імпортних товарів та боротьби зі схемами заниження митної вартості відправлень.

У разі набуття законом чинності кінцева вартість багатьох покупок на закордонних торговельних майданчиках може зрости. ПДВ доведеться сплачувати навіть за товари, які зараз не підлягають оподаткуванню через невелику вартість. Крім цього, поштові оператори та служби експрес-доставки повинні будуть адаптувати власні інформаційні системи й процедури митного оформлення до нових вимог, що може позначитися на організації доставки міжнародних відправлень.

Уряд наголошує, що нововведення не запрацюють одразу. Навіть у разі оперативного ухвалення законопроєкту Верховною Радою нові правила планують ввести не раніше 2027 року. Перехідний період має дати час поштовим операторам, маркетплейсам, бізнесу та державним органам підготувати необхідні технічні рішення й оновити механізми адміністрування податку.

За оцінками уряду, після повноцінного запуску нової моделі оподаткування міжнародних комерційних посилок державний бюджет щороку може додатково отримувати понад 10 млрд гривень. У Кабінеті Міністрів заявляють, що ці кошти планують спрямовувати на фінансування оборонних потреб та підтримку економіки.

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