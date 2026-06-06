Кабмін прогнозує зростання середньої зарплати до 44 тис. грн
2026-06-06    102

Кабмін прогнозує зростання середньої зарплати до 44 тис. грн

Середньомісячна заробітна плата українців до 2029 року може зрости до 44 083 грн на місяць, свідчать основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2027–2029 роки, підготовлені Кабінетом міністрів. Відповідні розрахунки містяться в урядовому прогнозі, який визначає очікувані темпи розвитку економіки, інфляції, доходів населення та інших ключових показників на найближчі роки.

Згідно з документом, у базовому сценарії середньомісячна номінальна заробітна плата у 2027 році становитиме 35 010 грн. У 2028 році цей показник, за оцінкою уряду, зросте до 39 362 грн, а у 2029 році досягне 44 083 грн. Таким чином, за два роки середня зарплата може збільшитися більш ніж на 9 тис. грн, або майже на 26%.

Альтернативний сценарій, який враховує менш сприятливі умови розвитку економіки, також передбачає зростання доходів громадян. У такому випадку середня зарплата у 2027 році очікується на рівні 34 409 грн, у 2028 році — 38 603 грн, а у 2029 році — 43 185 грн. Навіть за консервативним прогнозом показник залишається вищим за поточні значення та демонструє стійку тенденцію до зростання.

Розрахунки уряду базуються на прогнозі поступового збільшення валового внутрішнього продукту. У базовому сценарії номінальний ВВП України у 2027 році оцінюється у 11,53 трлн грн, у 2028 році — у 13,13 трлн грн, а у 2029 році — майже у 14,95 трлн грн. Темпи економічного зростання при цьому становитимуть 4,5%, 5,3% та 6,7% відповідно. Саме розширення економічної активності та збільшення обсягів виробництва мають стати одним із ключових факторів підвищення доходів населення.

Водночас уряд прогнозує збереження інфляційного тиску протягом найближчих років. Середньорічний індекс споживчих цін у 2027 році очікується на рівні 109,3%, у 2028 році — 107,5%, а у 2029 році — 105,9%. Це означає, що реальне зростання купівельної спроможності населення залежатиме не лише від підвищення зарплат, а й від темпів зростання цін на товари та послуги.

Окремо прогнозується збільшення фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців. За базовим сценарієм його обсяг зросте з 3,6 трлн грн у 2027 році до понад 4 трлн грн у 2029 році. Такі показники відображають очікування щодо поступового відновлення ринку праці, збільшення кількості зайнятого населення та подальшого підвищення оплати праці в державному і приватному секторах.

У документі також міститься прогноз щодо прибутків прибуткових підприємств. За оцінками Кабміну, у 2029 році вони можуть досягти 2,87 трлн грн проти 2,16 трлн грн у 2027 році. Зростання фінансових результатів бізнесу розглядається як одна з передумов для підвищення заробітних плат та збільшення надходжень до бюджету.

Прогнозні показники використовуються урядом під час підготовки бюджетної декларації, середньострокового планування державних фінансів та формування макроекономічної політики. Остаточні результати залежатимуть від темпів економічного відновлення, ситуації з безпекою, інвестиційної активності та розвитку зовнішньої торгівлі. Водночас урядові розрахунки свідчать про очікування подальшого зростання доходів населення та поступового розширення економіки в середньостроковій перспективі.

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