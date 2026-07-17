Кабмін і Зеленський провели масштабні кадрові призначення у силовому блоці та МЗС
2026-17-07    99

Кабмін і Зеленський провели масштабні кадрові призначення у силовому блоці та МЗС

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення Євгена Хмари тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибіги тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ. Одночасно уряд призначив Івана Цуцкірідзе виконувачем обов’язків голови Національної поліції після звільнення Івана Вигівського, а Президент Володимир Зеленський визначив Олександра Поклада виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України. Відповідні кадрові рішення були ухвалені в межах оновлення керівництва ключових органів сектору безпеки, оборони та зовнішньої політики.

Євген Хмара тимчасово очолив Міністерство оборони до призначення повноцінного керівника відомства у встановленому законодавством порядку. Міністерство оборони відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері оборони, матеріально-технічне забезпечення Збройних сил, координацію оборонних закупівель, міжнародне військове співробітництво та взаємодію з партнерами, які надають військову допомогу. В умовах воєнного стану відомство продовжує координувати забезпечення армії озброєнням, технікою, боєприпасами та іншими ресурсами.

Посаду виконувача обов’язків міністра закордонних справ отримав Андрій Сибіга, який до цього працював у дипломатичній системі та входив до керівництва зовнішньополітичного відомства. Міністерство закордонних справ забезпечує реалізацію зовнішньополітичного курсу держави, координує міжнародні переговори, співпрацю з іноземними урядами, міжнародними організаціями та дипломатичними представництвами. Одним із ключових напрямів роботи МЗС залишається розширення міжнародної підтримки, санкційної політики щодо Росії та координація військової й фінансової допомоги партнерів.

Окремим рішенням Кабінету Міністрів Івана Цуцкірідзе призначено виконувачем обов’язків голови Національної поліції України. До цього він працював першим заступником голови Національної поліції та очолював Головне слідче управління. На новій посаді він координуватиме діяльність центрального апарату й територіальних підрозділів поліції, відповідатиме за підтримання правопорядку, розслідування кримінальних правопорушень, документування воєнних злочинів і взаємодію з іншими правоохоронними органами. Його призначення відбулося після звільнення Івана Вигівського з посади керівника Національної поліції.

Президент Володимир Зеленський також призначив Олександра Поклада виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України. До нового призначення Поклад обіймав посаду першого заступника голови СБУ. Він координував окремі оперативні напрями діяльності спецслужби, пов’язані з контррозвідувальною роботою, боротьбою з диверсійною діяльністю, захистом державної таємниці, кібербезпекою та протидією агентурним мережам. Як виконувач обов’язків він здійснюватиме оперативне керівництво службою до ухвалення рішення щодо призначення постійного очільника.

Кадрові зміни відбуваються в період воєнного стану, коли від ефективної взаємодії Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, Національної поліції та СБУ залежить реалізація оборонної політики, міжнародне співробітництво, внутрішня безпека та координація роботи сектору безпеки і оборони. Призначення виконувачів обов’язків забезпечує безперервність управління відомствами, збереження поточних управлінських процесів і виконання завдань до ухвалення остаточних кадрових рішень.

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