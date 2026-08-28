Кабмін хоче ще на рік закрити декларації військових після війни

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, яким пропонує Верховній Раді залишати декларації військових та інших осіб, залучених до оборони, закритими ще на один рік після припинення або скасування воєнного стану. Рішення уряд ухвалив у 2026 році, мотивуючи його необхідністю захистити персональні дані військовослужбовців та інших учасників оборони від використання Росією.

Йдеться не про скасування обов’язку подавати декларації, а про відтермінування їхнього публічного доступу. Військові та інші визначені законом декларанти мають продовжувати подавати інформацію про майно, доходи та фінансові зобов’язання у встановленому порядку.

У Кабміні пояснюють запропоноване продовження безпековими ризиками. У відкритих деклараціях може міститися інформація про нерухомість, фінансовий стан, місце проживання декларанта та членів його сім’ї. Сукупність таких даних, за позицією уряду, потенційно може бути використана російськими спецслужбами для встановлення місця перебування військовослужбовців або їхніх родичів.

Запропонована норма стосуватиметься періоду після завершення особливого режиму. Якщо законопроєкт буде ухвалений парламентом, відкриття відповідних декларацій відбуватиметься не одразу після припинення або скасування воєнного стану, а через рік після цієї дати.

Водночас обмеження публічного доступу не означатиме припинення фінансового контролю. Подання декларацій залишається обов’язковим, тому уповноважені державні органи й надалі матимуть доступ до необхідної інформації та зможуть перевіряти відомості, зазначені декларантами.

Під дію запропонованого механізму мають потрапити не лише військовослужбовці, а й інші особи, залучені до виконання завдань у сфері оборони, якщо вони належать до відповідних категорій декларантів. Конкретний перелік таких осіб визначатиметься положеннями законопроєкту та чинними нормами антикорупційного законодавства.

Питання відкриття декларацій після завершення воєнного стану пов’язане з балансом між прозорістю державних посадовців і безпекою людей, які виконують завдання оборони. Публічна частина системи електронного декларування дає громадськості можливість контролювати статки посадовців, однак під час війни розкриття окремих персональних відомостей створює додаткові ризики.

Електронне декларування є частиною системи фінансового контролю, яку адмініструє Національне агентство з питань запобігання корупції. Декларації містять відомості про нерухомість, транспорт, доходи, грошові активи, корпоративні права та інші активи декларанта і членів його сім’ї. Після подання ці дані можуть проходити контроль у межах повноважень антикорупційних органів.

В Україні доступ до частини декларацій військовослужбовців обмежували через воєнні ризики. Водночас для держави залишається актуальним питання контролю за доброчесністю посадовців, тому запропонована модель передбачає збереження самого декларування при тимчасовому обмеженні публічності даних.

Ключовим наступним етапом стане розгляд урядового законопроєкту Верховною Радою. Парламент може підтримати запропоновану норму, внести до неї зміни або відхилити її. У разі ухвалення остаточні правила визначатимуть, які саме декларації залишатимуться закритими після завершення воєнного стану та за яких умов інформація стане доступною громадськості.