Каблуки повертаються у моду: чому змінюються тренди взуття
2026-14-07    105

Каблуки повертаються у моду: чому змінюються тренди взуття

Світовий ринок жіночого взуття демонструє нову тенденцію — після кількох років переваги спортивних моделей у колекціях провідних брендів і торговельних мереж зростає інтерес до взуття на підборах. Експерти пов’язують це зі зміною споживчих звичок, поверненням ділового дрес-коду та оновленням модних колекцій, тому тренд є актуальним як для виробників і ритейлерів, так і для покупців. Водночас детальний огляд допоможе дізнатися, які саме моделі сьогодні привертають найбільшу увагу, тоді як сама тенденція вже виходить за межі fashion-індустрії та впливає на споживчий ринок.

Світові модні будинки почали демонструвати повернення елегантного взуття ще під час показів колекцій сезону весна-літо 2026. На подіумах знову з’явилися класичні човники, туфлі на стійкому каблуці, моделі у стилі 1990-х і варіанти з геометричними підборами. Таку тенденцію підтримали як преміальні бренди, так і мас-маркет, що швидко адаптував нові колекції для широкої аудиторії.

Аналітики ринку моди зазначають, що зміна попиту пов’язана одразу з кількома факторами. Після періоду дистанційної роботи та переважання повсякденного одягу дедалі більше компаній повертають співробітників до офісів, а кількість ділових зустрічей, конференцій, урочистих заходів і світських подій зростає. Це стимулює попит на більш формальне взуття.

За оцінками міжнародних дослідницьких компаній, світовий ринок жіночого взуття продовжує демонструвати стабільне зростання. Виробники дедалі активніше інвестують у розробку моделей, які поєднують класичний дизайн із сучасними технологіями комфорту. Використання амортизувальних устілок, нових матеріалів і вдосконалених колодок дозволяє зробити взуття на підборах більш придатним для щоденного носіння.

Експерти модної індустрії звертають увагу, що сучасний тренд суттєво відрізняється від популярності надвисоких шпильок, яка спостерігалася у 2000-х роках. Сьогодні виробники роблять ставку на універсальні моделі, які можна поєднувати як із діловим гардеробом, так і з повсякденним одягом. Це відповідає загальному курсу fashion-індустрії на практичність і довговічність речей.

На зміну споживчих звичок впливає й активність соціальних мереж. Стилісти та модні інфлюенсери дедалі частіше демонструють образи, у яких класичне взуття поєднується з джинсами, широкими штанами або костюмами oversize. Такі комбінації швидко набирають популярності та формують новий попит серед молодої аудиторії.

Український ринок також реагує на міжнародні тенденції. Онлайн-магазини та торговельні мережі поступово розширюють асортимент жіночих туфель, збільшуючи кількість моделей різної висоти та форми каблука. Водночас виробники зазначають, що покупці дедалі частіше звертають увагу не лише на зовнішній вигляд, а й на ергономіку, матеріали та довговічність взуття.

Фахівці прогнозують, що протягом найближчих сезонів попит на класичні жіночі туфлі залишатиметься стабільним. Якщо нинішня динаміка збережеться, виробники й надалі розширюватимуть колекції, орієнтуючись на поєднання естетики, комфорту та універсальності.

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