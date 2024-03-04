КАБ на Курахове: росіяни обстріляли місто, багато поранених

3 березня росіяни обстріляли КАБ центр міста Курахове у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждали десятки людей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Унаслідок атаки поранено 16 людей, двоє з яких у важкому стані. Усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу.

За словами голови ОВА, місто потрапило під вогонь сьогодні в обід — ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу (КАБ).