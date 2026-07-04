Йожеф Сабо: біографія та цікаві факти про футболіста і тренера
2026-04-07    117

Йожеф Сабо: біографія та цікаві факти про футболіста і тренера

Йожеф Сабо — один із найвідоміших українських футбольних тренерів та колишніх футболістів, ім’я якого нерозривно пов’язане з київським «Динамо» та збірною України. Протягом кількох десятиліть він працював як гравець, наставник, футбольний функціонер і телевізійний експерт. За свою кар’єру Сабо неодноразово очолював один із найтитулованіших клубів країни та двічі керував національною збірною. Його професійна діяльність охоплює понад 60 років українського футболу. Нижче зібрано основні факти про біографію, кар’єру та найвідоміші події, пов’язані з Йожефом Сабо.

Біографія

Йожеф Йожефович Сабо народився 29 лютого 1940 року в Ужгороді Закарпатської області. За національністю він угорець.

Футбольну кар’єру розпочав в ужгородському «Спартаку». Після успішних виступів молодого півзахисника запросили до київського «Динамо», за яке він дебютував у 1959 році.

У складі київського клубу Сабо виступав до 1969 року. За цей час провів понад 240 офіційних матчів і став одним із лідерів команди. Разом із «Динамо» він чотири рази вигравав чемпіонат СРСР, двічі ставав володарем Кубка СРСР та входив до числа найкращих футболістів країни.

Також Йожеф Сабо виступав за збірну СРСР. У її складі провів понад 40 матчів, став срібним призером чемпіонату Європи 1964 року та бронзовим призером Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені.

Після завершення ігрової кар’єри перейшов на тренерську роботу. У різні роки працював із луганською «Зорею», дніпровським «Дніпром» та київським «Динамо».

Особливе місце у його кар’єрі займає саме «Динамо». Сабо чотири рази очолював київський клуб як головний тренер — у 1994, 1996, 2004 та 2007 роках. Під його керівництвом команда ставала чемпіоном України, вигравала Кубок України та регулярно виступала у Лізі чемпіонів УЄФА.

У 1994 році він уперше очолив збірну України як виконувач обов’язків головного тренера. Згодом ще кілька разів працював із національною командою, зокрема у відбіркових циклах до чемпіонату світу та чемпіонату Європи.

Окрім тренерської діяльності, Сабо працював віцепрезидентом Федерації футболу України, а після завершення активної кар’єри став футбольним експертом і телевізійним коментатором.

Цікаві факти

Йожеф Сабо є одним із небагатьох представників українського футболу, який досяг значних успіхів як футболіст, тренер і функціонер.

За роки тренерської роботи він чотири рази повертався до керівництва київським «Динамо». Найчастіше це відбувалося після кадрових змін або в кризові для клубу періоди, коли керівництво довіряло саме досвідченому наставнику.

Сабо відомий своїми відвертими коментарями щодо сучасного футболу. Як телевізійний експерт він регулярно оцінює гру збірної України, київського «Динамо» та виступи українських футболістів у європейських чемпіонатах.

У професійному середовищі його вважають прихильником дисципліни та жорстких вимог до футболістів. Під час тренерської кар’єри він неодноразово заявляв, що характер і самовіддача не менш важливі за технічну майстерність.

Особисте життя Йожефа Сабо залишається переважно поза увагою публічного простору. У відкритих джерелах відомо, що він одружений та має дітей, однак детальну інформацію про родину футболіст і тренер практично не коментує.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Йожефу Сабо?

Йожеф Сабо народився 29 лютого 1940 року. Його вік залежить від поточної дати. Він є одним із найстарших і найавторитетніших представників українського футболу.

Де народився Йожеф Сабо?

Майбутній футболіст народився в Ужгороді. Саме із закарпатського футболу розпочалася його спортивна кар’єра, після чого він перейшов до київського «Динамо».

За які клуби грав Йожеф Сабо?

Найбільш відомий період його кар’єри пов’язаний із київським «Динамо», де він провів більшість матчів. До цього виступав за ужгородський «Спартак», а також грав за збірну СРСР на міжнародному рівні.

Чи тренував Йожеф Сабо збірну України?

Так. Він кілька разів очолював національну збірну України у статусі головного тренера або виконувача обов’язків. Під його керівництвом команда брала участь у відбіркових турнірах до великих міжнародних змагань.

Чим займається Йожеф Сабо зараз?

Після завершення активної тренерської діяльності Сабо бере участь у футбольних телепроєктах як експерт та аналітик. Він регулярно коментує матчі, оцінює виступи українських клубів і збірної, а також висловлює свою думку щодо розвитку футболу в Україні.

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