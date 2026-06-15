Ізраїль виступив проти угоди між США та Іраном
2026-15-06    101

Ізраїль виступив проти угоди між США та Іраном

Ізраїльське керівництво негативно відреагувало на підготовлену між США та Іраном угоду, підписання якої, за заявами сторін, може відбутися вже найближчими днями у Швейцарії. Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір публічно заявив, що домовленості між Вашингтоном і Тегераном не накладають жодних зобов’язань на Ізраїль і не впливають на його право самостійно ухвалювати рішення у сфері безпеки. Його заява стала першою відкритою реакцією ізраїльської влади після появи інформації про завершення переговорів між американською та іранською сторонами.

В тему: США та Іран наблизилися до підписання масштабної угоди

У дописі в соціальній мережі X Бен-Гвір наголосив, що Ізраїль залишається незалежною та суверенною державою, яка не підпорядковується зовнішньому впливу. Він підкреслив, що країна цінує стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами та вдячна президенту Дональду Трампу за підтримку, однак має право діяти відповідно до власних національних інтересів. Міністр також заявив, що Ізраїль не буде розглядати будь-які міжнародні домовленості як обмеження для власної політики безпеки.

Паралельно із заявою Бен-Гвіра ізраїльські джерела повідомили про серйозне невдоволення результатами переговорів між Вашингтоном і Тегераном серед представників вищого політичного та військового керівництва країни. За інформацією джерел, критичне ставлення до потенційної угоди поділяють як члени уряду, так і керівники силових структур. Один із співрозмовників охарактеризував документ як «погану угоду для Ізраїлю», зазначивши, що серед керівництва практично немає посадовців, які підтримували б досягнуті домовленості.

Причиною занепокоєння в Єрусалимі може бути перспектива послаблення міжнародного тиску на Іран. Упродовж останніх років ізраїльська влада послідовно виступала за жорсткі санкції щодо Тегерана та обмеження його військових і ядерних можливостей. Будь-які домовленості, які передбачають економічні поступки або пом’якшення санкційного режиму, традиційно викликають критику з боку ізраїльських політиків.

На цьому тлі особливу увагу привертають попередні заяви президента США Дональда Трампа щодо ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Раніше американський лідер називав главу ізраїльського уряду «складною людиною» та публічно висловлював невдоволення його діями під час дипломатичних контактів із Тегераном. За словами Трампа, окремі військові рішення Ізраїлю, зокрема удари по території Лівану, негативно впливали на перебіг переговорного процесу та ускладнювали досягнення компромісу.

Напруження між союзниками виникає в момент, коли Вашингтон намагається завершити один із наймасштабніших дипломатичних процесів на Близькому Сході за останні роки. США та Іран вже оголосили про завершення роботи над меморандумом про взаєморозуміння. За словами представників обох країн, документ охоплює питання безпеки, регіональної стабільності, економічного співробітництва та режиму санкцій.

Одним із ключових елементів майбутньої угоди може стати відкриття Ормузької протоки для повноцінного міжнародного судноплавства та перегляд частини обмежень щодо Ірану. Саме ці положення викликають найбільше занепокоєння серед ізраїльських політиків, які вважають, що Тегеран може отримати додаткові ресурси для посилення свого впливу в регіоні.

Експерти звертають увагу, що публічна критика угоди з боку Ізраїлю може ускладнити подальшу реалізацію домовленостей навіть після їхнього підписання. Водночас позиція ізраїльської влади демонструє, що питання безпеки Близького Сходу залишається одним із головних факторів міжнародної політики, здатним впливати на відносини навіть між найближчими союзниками.

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