Ізраїль попередив ЦРУ про підготовку Іраном замаху на Трампа

Ізраїльська розвідувальна служба «Моссад» передала Центральному розвідувальному управлінню США (ЦРУ) інформацію про можливу підготовку Іраном замаху на президента Дональда Трампа та високопосадовців його адміністрації. За даними ізраїльського видання Israel Hayom від 14 листопада, Тегеран нібито розглядає можливість атак із використанням безпілотників. Інформацію про загрозу виданню надали неназвані ізраїльські та американські джерела.

За їхніми словами, ізраїльська розвідка передала американській стороні конкретні розвідувальні дані щодо ймовірних планів Ірану. Йдеться не лише про можливу атаку на главу Білого дому, а й про загрозу для інших представників американського керівництва. Водночас у публікації не розкриваються подробиці ймовірної операції: коли вона могла бути здійснена, де саме планувалися напади та хто мав безпосередньо їх організувати.

Після отримання попередження у США посилили заходи безпеки навколо президента та представників адміністрації. За інформацією Israel Hayom, публічні виступи Трампа почали обмежувати, а частину високопосадовців перемістили до захищених об’єктів. Видання не уточнює, кого саме торкнулися ці заходи, скільки часу чиновники мають перебувати в захищених місцях та чи пов’язані з попередженням конкретні зміни у графіку президента.

Особливе занепокоєння американських спецслужб, за даними джерел газети, викликає можливість застосування безпілотників. Такий сценарій передбачає загрозу не лише для самого президента, а й для інших посадовців, які беруть участь у публічних заходах. Водночас видання не повідомляє про конкретні випадки виявлення підозрілих безпілотників або про те, що американським службам уже довелося запобігати подібним атакам.

Інформація про можливу загрозу з’явилася на тлі напружених відносин між Вашингтоном і Тегераном та дискусій щодо перспектив дипломатичного врегулювання. За даними співрозмовників Israel Hayom, отримані від Ізраїлю розвідувальні відомості могли вплинути на позицію американської адміністрації в переговорах з Іраном. Зокрема, джерела видання пов’язують їх із погіршенням перспектив досягнення домовленостей між двома країнами, включно з можливістю укладення попередньої угоди.

Таким чином, питання безпеки американського керівництва може стати додатковим чинником у визначенні подальшої політики США щодо Ірану. Якщо інформація про підготовку нападів отримає підтвердження, це здатне ще більше ускладнити дипломатичні контакти та посилити позиції прихильників жорсткішого курсу щодо Тегерана. Однак наразі немає публічних даних про те, наскільки саме це попередження змінило переговорну стратегію Вашингтона.

Важливу роль у передачі інформації відіграє співпраця ізраїльських та американських розвідувальних структур. «Моссад» відповідає за зовнішню розвідку Ізраїлю, тоді як ЦРУ займається збором та аналізом розвідувальної інформації за межами США. Обмін даними між цими службами має особливе значення у питаннях, що стосуються Ірану, оскільки обидві країни розглядають його діяльність як один із ключових чинників регіональної безпеки.

Додатковим контекстом є попередні повідомлення про загрози Трампу з боку Ірану. У серпні 2026 року агентство Reuters писало, що американські спецслужби протягом попереднього року отримували від Ізраїлю кілька попереджень про можливі плани замаху на президента. Серед сценаріїв, які згадувалися в тих повідомленнях, були напад снайпера та атака із застосуванням холодної зброї. Водночас, за словами американських чиновників, ЦРУ та інші структури США не змогли незалежно підтвердити низку конкретних загроз. Це свідчить про те, що попередження ізраїльської розвідки потребують окремої перевірки американською стороною.

Історичним тлом для протистояння залишається ліквідація іранського генерала Касема Сулеймані в січні 2020 року. Він очолював підрозділ «Аль-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції та відповідав за зовнішні операції Ірану. Сулеймані загинув унаслідок американського удару безпілотника поблизу аеропорту Багдада за наказом першої адміністрації Трампа. Після цього іранські представники неодноразово заявляли про намір помститися за його загибель.

На момент появи публікації Israel Hayom американська влада публічно не підтвердила інформацію про конкретний план іранської атаки з використанням дронів. Також не було оприлюднено офіційної реакції Тегерана. Неясно, чи йдеться про остаточно сформований план нападу, чи про розвідувальні дані щодо можливих намірів іранської сторони.