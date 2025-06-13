Ізраїль атакував Іран
2025-13-06    656

Ізраїль атакував Іран

Армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через можливу атаку у відповідь.

Як пишуть ЗМІ, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану в ніч на 13 червня. У мережі повідомляють про вибухи у Тегерані та роботу ППО. За попередніми даними, ЦАХАЛ атакував не тільки Тегеран, але й вдарив по містах Натанз, Хоррамабад і Хамедан. Там нібито розташовані об’єкти іранської ядерної програми.

Ізраїльські та західні ЗМІ з посиланням на джерела зазначають, США не беруть участі в операції та не надають допомоги в атаці на Іран. Пізніше держсекретар США Марко Рубіо підтвердив цю інформацію.

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