Із серпня для ФОП зміняться правила роботи: нові ліміти, звітність і вимоги
2026-26-07    136

Із серпня для ФОП зміняться правила роботи: нові ліміти, звітність і вимоги

Із 1 серпня 2026 року для фізичних осіб-підприємців в Україні почнуть діяти нові правила роботи, які стосуються лімітів на грошові перекази, порядку подання податкової звітності та вимог до косметичної продукції. Зміни запроваджуються поетапно, а частина нововведень набуде чинності вже 3 серпня. Підприємцям рекомендують завчасно врахувати нові вимоги, щоб уникнути порушень і фінансових санкцій.

Однією з ключових змін стануть нові обмеження на обсяги грошових переказів для ФОП. За інформацією, оприлюдненою українськими ЗМІ, для підприємців першої групи встановлять місячний ліміт у розмірі 600 тис. грн. Для ФОП другої та третьої груп максимальний обсяг переказів становитиме до 3 млн грн на місяць. Такі правила мають посилити контроль за фінансовими операціями підприємців та привести механізми моніторингу у відповідність до оновлених підходів фінансового сектору.

Ще одна важлива зміна стосується податкової звітності. Із 1 серпня підприємці повинні перейти на квартальну форму об’єднаної звітності з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску. Це означає, що звітність подаватиметься за новим графіком, а використання попередньої місячної форми після набуття чинності нових правил розглядатиметься як помилка. Очікується, що перехід на квартальний формат має спростити адміністрування податків та уніфікувати процедури подання звітних документів.

Окремий блок нововведень стосується виробників, імпортерів і продавців косметичної продукції. Із 3 серпня набуде чинності новий технічний регламент, який встановлює сучасні вимоги до обігу косметичних товарів. Зокрема, продукцію необхідно буде зареєструвати відповідно до нових правил, а також забезпечити її відповідність вимогам щодо безпечності, маркування та супровідної документації.

За недотримання положень технічного регламенту передбачена адміністративна відповідальність. Розмір штрафів становитиме від 34 тис. до 51 тис. грн залежно від характеру порушення. Нові правила стосуватимуться не лише великих виробників, а й підприємців, діяльність яких пов’язана з реалізацією косметичних засобів на внутрішньому ринку.

Запровадження нових норм відбувається в межах поступового оновлення регуляторного середовища для бізнесу. Зміни покликані привести окремі процедури у відповідність до сучасних вимог фінансового контролю та технічного регулювання. Для підприємців це означає необхідність переглянути внутрішні процеси, своєчасно адаптувати бухгалтерський облік, перевірити порядок подання звітності та, у разі роботи з косметичною продукцією, підготуватися до виконання нових регуляторних вимог.

Підприємці, які не врахують зміни, можуть зіткнутися як із технічними проблемами під час подання звітності, так і з фінансовими наслідками у вигляді штрафних санкцій. Саме тому експерти радять заздалегідь перевірити відповідність діяльності новим правилам та відстежувати офіційні роз’яснення щодо практичного застосування оновлених норм.

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