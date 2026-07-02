Іво Бобул: біографія та цікаві факти про українського співака

Іво Бобул — один із найвідоміших українських естрадних співаків, чия творчість охоплює понад чотири десятиліття. Народний артист України став популярним завдяки ліричним композиціям, сильному баритону та багаторічній концертній діяльності. За роки кар’єри він записав десятки пісень, які стали хітами української естради, а також виступав у складі кількох відомих вокально-інструментальних ансамблів. Окрім концертної діяльності, артист займався викладацькою роботою та брав участь у телевізійних проєктах. Попри поважний вік, Іво Бобул продовжує виступати та залишається впізнаваною постаттю української музичної сцени.

Біографія

Іво Бобул (справжнє ім’я — Іван Васильович Бобул) народився 17 червня 1953 року в селі Порубне, яке нині має назву Тереблече Чернівецької області. Майбутній артист зростав у багатодітній родині. Після смерті батька дитинство було непростим, певний час він виховувався в інтернаті.

Після закінчення восьми класів Іво Бобул вступив до професійно-технічного училища у Слов’янську Донецької області. Під час навчання почав активно брати участь у художній самодіяльності та музичних конкурсах. Згодом проходив строкову службу в армії, де також виступав у військових концертних програмах.

Професійну музичну кар’єру співак розпочав наприкінці 1970-х років. У 1979 році став солістом ансамблю «Море» Кримської філармонії. Пізніше виступав у відомих ансамблях «Черемош» і «Жива вода», а з кінця 1980-х працював у Тернопільській та Чернівецькій філармоніях. Саме в цей період були записані композиції, які принесли йому широку популярність.

У 1990-х роках одним із найуспішніших творчих проєктів став дует із Лілією Сандулесу. Пісні «Берег любові», «А липи цвітуть», «Промінь мого серця» та інші стали справжніми хітами української естради й досі залишаються в концертному репертуарі багатьох виконавців.

У 1998 році Іво Бобулу присвоїли звання Народного артиста України. Також він був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Крім виступів, співак займався педагогічною діяльністю та передавав свій досвід молодим виконавцям.

Цікаві факти

Однією з найвідоміших особливостей творчості Іво Бобула є його потужний баритон, який став візитівкою артиста. Багато його композицій уже кілька десятиліть звучать на українському радіо та телебаченні.

Протягом кар’єри співак гастролював не лише Україною, а й у Канаді, США, Польщі, Італії, Іспанії, Португалії, Румунії та інших країнах, де проживають українські громади.

Особисте життя Іво Бобула неодноразово ставало темою інтерв’ю. Артист відкрито говорив, що був одружений кілька разів і має дітей. Водночас він рідко розкриває подробиці сімейного життя, віддаючи перевагу розмовам про творчість.

У різні роки співак робив гучні заяви щодо українського шоу-бізнесу та сучасної музики, через що його висловлювання активно обговорювалися в медіа. Попри суперечки, Іво Бобул неодноразово наголошував, що головним для нього залишається професійне виконання пісень та жива музика.

У 2020-х роках артист повернувся до виконання своїх найвідоміших композицій разом із Лілією Сандулесу. Їхній творчий дует знову вирушив у концертний тур Україною, викликавши значний інтерес у шанувальників.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Іво Бобулу?

Іво Бобул народився 17 червня 1953 року. Він належить до покоління українських артистів, які розпочали професійну кар’єру ще за радянських часів. Попри багаторічну сценічну діяльність, співак продовжує давати концерти та брати участь у культурних заходах.

Яке справжнє ім’я Іво Бобула?

Повне ім’я артиста — Іван Васильович Бобул. Ім’я «Іво» стало його творчим сценічним псевдонімом, під яким співак здобув широку популярність в Україні та за її межами.

Які найвідоміші пісні Іво Бобула?

До найвідоміших композицій виконавця належать «Душі криниця», «Місячне колесо», «Якщо любиш, кохай», «Берег любові», «А липи цвітуть» та «Промінь мого серця». Значна частина цих творів уже давно вважається класикою української естради.

Чи займається Іво Бобул концертною діяльністю зараз?

Так. Артист продовжує виступати на концертних майданчиках України, бере участь у творчих вечорах та ювілейних програмах. Також останніми роками він відновив спільні виступи з Лілією Сандулесу.

Чи викладає Іво Бобул?

Так, окрім концертної діяльності, співак займався педагогічною роботою та передавав свій сценічний досвід молодим вокалістам. Його професійний шлях поєднує виконавську кар’єру, композиторську діяльність і роботу зі студентами.