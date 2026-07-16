Іван Вигівський: біографія та цікаві факти про правоохоронця
2026-16-07    82

Іван Вигівський: біографія та цікаві факти про правоохоронця

Іван Вигівський — український правоохоронець, генерал поліції, який очолює Національну поліцію України. Він пройшов професійний шлях від роботи у слідчих підрозділах до керівних посад у системі МВС. До призначення на посаду голови Нацполіції Вигівський керував поліцією Києва, а також працював у правоохоронних органах Миколаївської області. Його кар’єра припала на період масштабних реформ у правоохоронній системі та повномасштабної війни Росії проти України. Діяльність Івана Вигівського пов’язана з розслідуванням резонансних кримінальних справ, організацією роботи поліції у воєнний час та реформуванням правоохоронних структур.

Біографія

Іван Михайлович Вигівський народився 26 березня 1980 року. Він родом із Житомирської області. Детальна інформація про дитинство, родину та приватне життя правоохоронця у відкритих джерелах представлена обмежено.

Вищу освіту Іван Вигівський здобув у Національній академії внутрішніх справ України. Після завершення навчання розпочав роботу в органах внутрішніх справ, де займався слідчою діяльністю.

Перші роки кар’єри Вигівського були пов’язані саме зі слідчими підрозділами. Він працював у системі МВС, поступово отримуючи досвід у розслідуванні кримінальних правопорушень та управлінні правоохоронними підрозділами.

У 2015 році, після реформи міліції та створення Національної поліції України, він продовжив службу в новій структурі. Його професійний напрям залишався пов’язаним із кримінальним блоком та організацією роботи поліції.

У 2020 році Івана Вигівського призначили начальником Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. На цій посаді він відповідав за роботу регіональної поліції, боротьбу зі злочинністю та координацію діяльності підрозділів.

У лютому 2023 року Вигівський очолив Головне управління Національної поліції у Києві. Його призначення відбулося після переходу попереднього керівника столичної поліції на іншу посаду.

У липні 2023 року Кабінет Міністрів України погодив призначення Івана Вигівського головою Національної поліції України. Верховна Рада підтримала відповідне кадрове рішення, після чого він офіційно очолив центральний орган управління поліцією.

На посаді керівника Нацполіції Вигівський працює в умовах повномасштабної війни. Серед основних напрямів його роботи — забезпечення правопорядку, розслідування воєнних злочинів, протидія диверсійній діяльності, боротьба з організованою злочинністю та координація роботи поліції у прифронтових регіонах.

Цікаві факти

Іван Вигівський став одним із керівників правоохоронної системи України, чия кар’єра значною мірою сформувалася вже після реформи поліції 2015 року. На відміну від багатьох високопосадовців силового блоку, він не був публічно відомою політичною фігурою до призначення на керівні посади.

Одним із найбільших викликів для нього стало управління Національною поліцією після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. У цей період поліція отримала додаткові завдання: документування воєнних злочинів, евакуація населення, робота на звільнених територіях та забезпечення безпеки в умовах бойових дій.

Під керівництвом Вигівського Національна поліція брала участь у розслідуванні атак на цивільну інфраструктуру, пошуку колаборантів та документуванні злочинів російських військових.

Навколо його призначення на посаду голови Нацполіції виникали публічні дискусії. Частина експертів підтримувала вибір через його досвід управління регіональними підрозділами та роботу у кримінальному блоці. Водночас окремі представники громадянського суспільства закликали до більшої відкритості правоохоронної системи та посилення контролю за її діяльністю.

У 2024 році Іван Вигівський отримав звання генерала поліції третього рангу. Це одне з найвищих спеціальних звань у системі Національної поліції України.

Інформація про сімейний стан, дружину, дітей, особисті захоплення та хобі Івана Вигівського у відкритих джерелах обмежена. Публічна діяльність правоохоронця переважно пов’язана з професійними питаннями.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Іван Вигівський?
Іван Вигівський — український правоохоронець, генерал поліції та голова Національної поліції України. Він має багаторічний досвід роботи у системі МВС. До керівництва Нацполіцією очолював поліцію Києва та Миколаївської області.

Коли народився Іван Вигівський?
Іван Вигівський народився 26 березня 1980 року. Він походить із Житомирської області. Детальна інформація про його дитинство та родину у відкритому доступі відсутня.

Яку освіту має Іван Вигівський?
Він закінчив Національну академію внутрішніх справ України. Його професійна освіта пов’язана з правоохоронною діяльністю та юриспруденцією. Після навчання він почав працювати у слідчих підрозділах органів внутрішніх справ.

Коли Іван Вигівський став головою Нацполіції України?
Івана Вигівського призначили головою Національної поліції України у липні 2023 року. Перед цим він керував поліцією Києва. Рішення про його призначення було ухвалене після погодження кандидатури урядом і парламентом.

Чим займається Іван Вигівський на посаді керівника Нацполіції?
Він координує роботу Національної поліції України, яка відповідає за громадську безпеку, боротьбу зі злочинністю та розслідування кримінальних проваджень. Під час війни одним із головних напрямів роботи стало документування воєнних злочинів та забезпечення правопорядку.

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