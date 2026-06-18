Іван Калюжний: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Іван Калюжний — український футболіст, який виступає на позиції центрального півзахисника та за останні роки став одним із помітних гравців українського футболу. Його кар’єра включає виступи як у вітчизняних клубах, так і за кордоном, а також дебют у національній збірній України. Калюжний відомий фізичною боротьбою, універсальністю та великим обсягом роботи в центрі поля. Після кількох сезонів у різних чемпіонатах він закріпився серед кандидатів до головної команди країни. Інтерес до футболіста значно зріс після його стабільних виступів у Прем’єр-лізі та матчів за збірну України.

Біографія

Іван Володимирович Калюжний народився 21 січня 1998 року в селі Довжик Харківської області. Займатися футболом почав у дитячому віці, проходячи підготовку в академіях харківського «Металіста», а також у структурі київського «Динамо». Саме футбольні школи стали основою для його подальшого професійного розвитку. За офіційними даними Української асоціації футболу, зріст півзахисника становить 189 см. Професійну кар’єру він розпочав у системі донецького «Шахтаря», хоча за основний склад клубу офіційних матчів не проводив.

У різні роки Калюжний виступав за київський «Арсенал», львівський «Рух», ісландський «Кефлавік», індійський клуб «Керала Бластерс», а також «Олександрію». Закордонний досвід дозволив футболісту адаптуватися до різних стилів гри та отримати міжнародну практику. Після повернення до України він продовжив виступи в Українській Прем’єр-лізі, а у 2025 році приєднався до «Металіста 1925». У складі харківської команди Калюжний став одним із ключових виконавців у центрі поля.

11 жовтня 2024 року Іван Калюжний дебютував у національній збірній України. Після цього він регулярно викликався до головної команди країни та брав участь у матчах Ліги націй і відбору на чемпіонат світу. За даними УАФ, у складі збірної він відзначався забитими м’ячами та поступово закріпився серед кандидатів на місце в основному складі.

Цікаві факти

Іван Калюжний є одним із небагатьох українських футболістів свого покоління, які встигли пограти не лише в європейському чемпіонаті, а й в Індії. Його виступи за «Керала Бластерс» привернули увагу місцевих уболівальників та стали важливим етапом міжнародної кар’єри.

Футболіст відомий жорсткою манерою гри та великою кількістю єдиноборств у центрі поля. Його часто використовують як опорного півзахисника, який виконує значний обсяг оборонної роботи та допомагає команді під час переходу від захисту до атаки.

У відкритих джерелах практично відсутня детальна інформація про особисте життя Івана Калюжного. Сам футболіст рідко коментує приватні теми та переважно зосереджується на професійній кар’єрі.

Гучних позафутбольних скандалів за участю Калюжного у відкритих джерелах не зафіксовано. Найбільше уваги він привертає своїми виступами на футбольному полі та викликами до збірної України.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Івану Калюжному?

Іван Калюжний народився 21 січня 1998 року. Він є представником покоління українських футболістів, яке сформувалося вже після здобуття Україною незалежності. Його професійна кар’єра триває понад сім років.

Де народився Іван Калюжний?

Футболіст народився у селі Довжик Харківської області. Саме на Харківщині він зробив перші кроки у футболі та розпочав навчання в місцевих академіях.

За які клуби виступав Іван Калюжний?

У різні роки він захищав кольори «Арсенала-Київ», «Руху», «Кефлавіка», «Керала Бластерс», «Олександрії» та «Металіста 1925». Також футболіст перебував у системі донецького «Шахтаря». Його кар’єра включає досвід виступів у кількох країнах.

Чи грає Іван Калюжний за збірну України?

Так, дебют за національну команду відбувся у жовтні 2024 року. Після цього він регулярно отримував виклики до збірної та брав участь у міжнародних турнірах.

Що відомо про особисте життя Івана Калюжного?

У відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про дружину чи дітей футболіста. Сам спортсмен не афішує особисте життя та не робить його предметом публічного обговорення.