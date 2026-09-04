Іван Федоров: біографія та цікаві факти про голову Агентства відновлення

Іван Федоров — український державний діяч, колишній міський голова Мелітополя та голова Запорізької обласної військової адміністрації. 4 вересня 2026 року Кабінет Міністрів погодив його звільнення з посади очільника Запорізької ОВА та призначив головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Федоров став широко відомим після викрадення російськими військовими в окупованому Мелітополі у березні 2022 року та подальшого звільнення внаслідок обміну. До роботи на обласному рівні він кілька років займався місцевим самоврядуванням, а у 2020 році переміг на виборах міського голови Мелітополя.

Біографія

Іван Сергійович Федоров народився 29 серпня 1988 року в Мелітополі Запорізької області. Вищу освіту здобував за кількома напрямами. У 2011 році закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства», у 2012 році отримав освіту за напрямом «Менеджмент» у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут». У 2015 році здобув ступінь магістра державного управління в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління.

Перші етапи професійної діяльності Федорова були пов’язані з бізнесом та управлінням. Надалі він перейшов до органів місцевого самоврядування Мелітополя, де з 2014 року працював заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Паралельно він був депутатом Запорізької обласної ради та працював у бюджетній комісії.

У 2019 році Федоров ненадовго перейшов до Києва. Він очолив Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради, однак уже восени того ж року повернувся до Запорізької області та став першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

На місцевих виборах 2020 року Федоров балотувався на посаду міського голови Мелітополя від політичної сили «Команда Сергія Мінька». За офіційними результатами, він отримав 60,83% голосів, випередивши найближчих конкурентів. У грудні 2020 року Федоров приступив до виконання обов’язків міського голови.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Федоров залишався мером Мелітополя. 11 березня 2022 року російські військові викрали його в місті. За повідомленнями українських та міжнародних медіа, після затримання Федорова утримували в місцевому слідчому ізоляторі протягом шести днів.

16 березня 2022 року стало відомо про його звільнення внаслідок обміну. За даними інтерв’ю Федорова, обмін відбувся на дев’ятьох російських військовослужбовців. Після звільнення він продовжив виконувати обов’язки мера Мелітополя дистанційно, працюючи із Запоріжжя.

У лютому 2024 року президент призначив Федорова головою Запорізької обласної державної адміністрації та начальником обласної військової адміністрації. На цій посаді він відповідав за управління регіоном, який перебуває поблизу лінії фронту, а також за питання безпеки, підтримки громад та функціонування критичної інфраструктури.

4 вересня 2026 року Кабінет Міністрів погодив звільнення Федорова з посади голови Запорізької ОВА та призначив його головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про рішення повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. На посаді очільника Агентства Федоров змінив Сергія Сухомлина.

Цікаві факти

Одним із найбільш відомих епізодів біографії Федорова стало його викрадення під час окупації Мелітополя. За його власними свідченнями, після затримання його вивезли до місцевого СІЗО, де проводили допити. Про обставини перебування в полоні він детально розповідав журналістам після звільнення.

Федоров став одним із українських посадовців, до звільнення яких була привернута міжнародна увага. Після його викрадення президент Володимир Зеленський публічно закликав сприяти звільненню мера Мелітополя. Після обміну Федоров зустрічався з українським президентом та розповідав про ситуацію в окупованому місті.

Ще одна особливість кар’єри Федорова — ранній початок роботи в органах влади. У 2020 році, коли його обрали мером Мелітополя, йому було 32 роки. До цього він уже мав досвід роботи у міському та обласному управлінні, а також нетривалий досвід роботи в Київській міській державній адміністрації.

Федоров має науковий ступінь кандидата наук з державного управління, який, за біографічними даними, здобув у 2021 році. Таким чином, його професійна підготовка поєднує економіку, менеджмент і державне управління.

Під час роботи мером Федоров продовжував публічно представляти інтереси Мелітополя після окупації міста. В інтерв’ю він розповідав про гуманітарну ситуацію, викрадення місцевих жителів, роботу українських служб та підтримку мешканців, які залишилися на тимчасово окупованій території.

Перехід до Агентства відновлення став для Федорова поверненням до центрального рівня державного управління. Нове відомство відповідає за реалізацію інфраструктурних проєктів, відновлення пошкоджених об’єктів та розвиток відповідної інфраструктури. У коментарі після призначення Федоров наголосив на необхідності використати досвід прифронтового Запоріжжя для роботи на загальнодержавному рівні.

Відповіді на питання про Івана Федорова

Хто такий Іван Федоров?

Іван Федоров — державний діяч, колишній міський голова Мелітополя та голова Запорізької ОВА. 4 вересня 2026 року Кабінет Міністрів призначив його головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Скільки років Івану Федорову?

Федоров народився 29 серпня 1988 року в Мелітополі. Станом на вересень 2026 року йому 38 років. Дата народження вказана в офіційній біографії Запорізької ОВА.

Чим Іван Федоров відомий у Мелітополі?

Федоров був обраний міським головою Мелітополя на місцевих виборах 2020 року, отримавши 60,83% голосів. Після початку повномасштабного вторгнення він відмовився співпрацювати з російськими окупаційними силами та 11 березня 2022 року був викрадений. Після звільнення продовжив працювати мером міста з підконтрольної Україні території.

Що сталося з Іваном Федоровим у березні 2022 року?

11 березня 2022 року Федорова викрали російські військові в Мелітополі. Він провів у полоні шість днів, після чого 16 березня був звільнений у результаті обміну. Про перебування в полоні Федоров пізніше розповідав в інтерв’ю українським та міжнародним медіа.

Куди призначили Івана Федорова у вересні 2026 року?

4 вересня 2026 року Кабінет Міністрів призначив Федорова головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Одночасно уряд погодив його звільнення з посади голови Запорізької ОВА. Новим очільником Агентства Федоров став після відставки Сергія Сухомлина.