Італія пропонує змінити заяву НАТО щодо допомоги Україні у 2027 році
2026-04-07    194

Італія пропонує змінити заяву НАТО щодо допомоги Україні у 2027 році

Італія виступила з пропозицією змінити проєкт підсумкової декларації саміту НАТО, який має відбутися в Анкарі, вилучивши із документа згадку про військову підтримку України у 2027 році. За інформацією джерел, знайомих із перебігом переговорів, Рим пояснює таку позицію бажанням не ускладнювати потенційний мирний процес, водночас наголошуючи, що не ставить під сумнів подальшу допомогу Києву.

За даними співрозмовників, які беруть участь у підготовці фінального документа саміту, італійська сторона висловила застереження щодо формулювання, яке передбачає конкретний часовий горизонт підтримки України до кінця 2027 року. У Римі вважають, що визначення чітких строків може створити політичне враження, ніби дипломатичне врегулювання війни до цього моменту є малоймовірним або взагалі виключеним.

Проєкт декларації передбачає, що країни Альянсу підтвердять намір забезпечити Україну військовою допомогою на загальну суму близько 70 млрд євро у 2026 та 2027 роках. Йдеться не про нові фінансові зобов’язання, а про вже погоджені механізми підтримки. Серед них — щорічна допомога союзників у розмірі 40 млрд євро, а також приблизно 30 млрд євро на рік, які планується спрямувати через механізми фінансування Європейського Союзу.

Як повідомляють джерела, саме включення конкретних сум і часових рамок стало новим елементом проєкту підсумкової заяви. На попередніх самітах НАТО фінансові параметри підтримки України у фінальних документах не деталізувалися, а союзники обмежувалися політичними деклараціями про довгострокову допомогу без зазначення конкретних років.

За інформацією співрозмовників, під час консультацій Італія аргументувала свою позицію активізацією дипломатичних контактів із Москвою та необхідністю залишити простір для можливих переговорних ініціатив. При цьому представники країни наголошують, що запропоновані зміни стосуються виключно редакції документа і не означають перегляду політики підтримки України.

Джерела, близькі до італійського уряду, також зазначають, що Рим не має наміру блокувати консенсус серед союзників. Остаточний текст декларації ще узгоджується, а рішення має бути схвалене всіма державами-членами Альянсу. Саме тому переговори щодо окремих формулювань тривають до початку саміту.

Дискусія навколо підсумкового документа відбувається на тлі підготовки масштабного пакета рішень НАТО щодо зміцнення обороноздатності Альянсу та подальшої підтримки України. Очікується, що під час зустрічі в Анкарі країни-члени також погодять нові оборонні контракти, розширення виробництва озброєнь і механізми координації військової допомоги.

Позиція Італії привернула увагу після того, як раніше в уряді країни вже спростовували повідомлення про нібито небажання підтримувати довгострокові зобов’язання перед Україною. Представники Рима тоді заявили, що підтримка Києва залишається незмінною, а розбіжності можуть стосуватися лише окремих дипломатичних формулювань.

Остаточний текст декларації саміту НАТО стане відомий після завершення переговорів між усіма країнами Альянсу. Оскільки рішення ухвалюються консенсусом, будь-які зміни до документа потребують погодження всіх держав-членів організації.

70 млрд євро, Альянс, Анкара, безпека Європи, війна в Україні, військова допомога, дипломатія, Європейський Союз, Італія, країни НАТО, мирні переговори, міжнародна політика, НАТО, оборонна підтримка, оборонні контракти, Рим, саміт НАТО, санкції, союзники України, Україна
Останні новини
Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону

Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону
Українська тенісистка Марта Костюк уперше у своїй кар'єрі пробилася до читать далее
04-07, 16:58
Яке церковне свято 5 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 5 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
5 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Афанасія читать далее
04-07, 16:25
Weekly Digest of Ukraine (June 28 – July 4, 2026): a brief overview of the week’s main events

Weekly Digest of Ukraine (June 28 – July 4, 2026): a brief overview of the week’s main events
The final week of June and the beginning of July читать далее
04-07, 16:17
Наука відкриває «темну матерію» їжі: ми досі не знаємо, як вона впливає на організм

Наука відкриває «темну матерію» їжі: ми досі не знаємо, як вона впливає на організм
Попри десятиліття досліджень у сфері харчування, науковці досі не можуть читать далее
04-07, 10:32
Epic Games Store безкоштовно роздає гру 18+ з живими акторами

Epic Games Store безкоштовно роздає гру 18+ з живими акторами
Магазин Epic Games Store запустив нову безкоштовну роздачу, в рамках читать далее
04-07, 10:29
Італія пропонує змінити заяву НАТО щодо допомоги Україні у 2027 році

Італія пропонує змінити заяву НАТО щодо допомоги Україні у 2027 році
Італія виступила з пропозицією змінити проєкт підсумкової декларації саміту НАТО, читать далее
04-07, 10:24
Прем’єр Молдови Александру Мунтяну несподівано подав у відставку

Прем’єр Молдови Александру Мунтяну несподівано подав у відставку
Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну 3 липня оголосив про відставку з читать далее
04-07, 10:22
У Росії розбився ударний Ка-52

У Росії розбився ударний Ка-52
У Росії розбився ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор», який активно використовується читать далее
04-07, 10:20
Путін наказав продовжити масовані удари по Україні

Путін наказав продовжити масовані удари по Україні
Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність продовження масованих ударів читать далее
04-07, 10:18
ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8

ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8
Після завершення всіх матчів 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 остаточно сформувалася читать далее
04-07, 10:10
Колумбія мінімально переграла Гану та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Колумбія мінімально переграла Гану та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Колумбії здобула перемогу над Ганою з рахунком 1:0 у читать далее
04-07, 10:09
Єгипет у серії пенальті переміг Австралію та вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2026

Єгипет у серії пенальті переміг Австралію та вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Єгипту здобула історичну перемогу над Австралією в 1/16 фіналу читать далее
04-07, 09:57
Аргентина в овертаймі здолала Кабо-Верде та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Аргентина в овертаймі здолала Кабо-Верде та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Аргентини у ніч на 4 липня здобула перемогу над читать далее
04-07, 09:55
Світові ціни на пшеницю впали через прогнози врожаю в Чорномор’ї

Світові ціни на пшеницю впали через прогнози врожаю в Чорномор’ї
Світові ціни на пшеницю в червні знизилися на 4,4% на читать далее
03-07, 19:35
Яке церковне свято 4 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 4 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
4 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святителя Андрія, читать далее
03-07, 19:33
Усик веде переговори про прощальний бій із Деонтеєм Вайлдером

Усик веде переговори про прощальний бій із Деонтеєм Вайлдером
Український боксер Олександр Усик веде переговори з промоутерською компанією Zuffa читать далее
03-07, 19:19
Телефони на уроках можуть заборонити: законопроєкт доопрацюють

Телефони на уроках можуть заборонити: законопроєкт доопрацюють
У Верховній Раді України розглянули законопроєкт, який пропонує обмежити використання читать далее
03-07, 17:33
Італія підтримала Болгарію у блокуванні санкцій проти патріарха Кирила

Італія підтримала Болгарію у блокуванні санкцій проти патріарха Кирила
Італія офіційно підтримала позицію Болгарії щодо запровадження персональних санкцій Європейського читать далее
03-07, 16:46
Україна та Німеччина обговорюють варіанти повернення військовозобов’язаних чоловіків

Україна та Німеччина обговорюють варіанти повернення військовозобов’язаних чоловіків
Україна та Німеччина створили спільну робочу групу, яка обговорює механізми читать далее
03-07, 16:44
Ель-Ніньйо 2026: ВМО оголосила про старт кліматичного явища

Ель-Ніньйо 2026: ВМО оголосила про старт кліматичного явища
Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) офіційно підтвердила формування кліматичного явища Ель-Ніньйо читать далее
03-07, 16:41
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026