Італія пропонує змінити заяву НАТО щодо допомоги Україні у 2027 році

Італія виступила з пропозицією змінити проєкт підсумкової декларації саміту НАТО, який має відбутися в Анкарі, вилучивши із документа згадку про військову підтримку України у 2027 році. За інформацією джерел, знайомих із перебігом переговорів, Рим пояснює таку позицію бажанням не ускладнювати потенційний мирний процес, водночас наголошуючи, що не ставить під сумнів подальшу допомогу Києву.

За даними співрозмовників, які беруть участь у підготовці фінального документа саміту, італійська сторона висловила застереження щодо формулювання, яке передбачає конкретний часовий горизонт підтримки України до кінця 2027 року. У Римі вважають, що визначення чітких строків може створити політичне враження, ніби дипломатичне врегулювання війни до цього моменту є малоймовірним або взагалі виключеним.

Проєкт декларації передбачає, що країни Альянсу підтвердять намір забезпечити Україну військовою допомогою на загальну суму близько 70 млрд євро у 2026 та 2027 роках. Йдеться не про нові фінансові зобов’язання, а про вже погоджені механізми підтримки. Серед них — щорічна допомога союзників у розмірі 40 млрд євро, а також приблизно 30 млрд євро на рік, які планується спрямувати через механізми фінансування Європейського Союзу.

Як повідомляють джерела, саме включення конкретних сум і часових рамок стало новим елементом проєкту підсумкової заяви. На попередніх самітах НАТО фінансові параметри підтримки України у фінальних документах не деталізувалися, а союзники обмежувалися політичними деклараціями про довгострокову допомогу без зазначення конкретних років.

За інформацією співрозмовників, під час консультацій Італія аргументувала свою позицію активізацією дипломатичних контактів із Москвою та необхідністю залишити простір для можливих переговорних ініціатив. При цьому представники країни наголошують, що запропоновані зміни стосуються виключно редакції документа і не означають перегляду політики підтримки України.

Джерела, близькі до італійського уряду, також зазначають, що Рим не має наміру блокувати консенсус серед союзників. Остаточний текст декларації ще узгоджується, а рішення має бути схвалене всіма державами-членами Альянсу. Саме тому переговори щодо окремих формулювань тривають до початку саміту.

Дискусія навколо підсумкового документа відбувається на тлі підготовки масштабного пакета рішень НАТО щодо зміцнення обороноздатності Альянсу та подальшої підтримки України. Очікується, що під час зустрічі в Анкарі країни-члени також погодять нові оборонні контракти, розширення виробництва озброєнь і механізми координації військової допомоги.

Позиція Італії привернула увагу після того, як раніше в уряді країни вже спростовували повідомлення про нібито небажання підтримувати довгострокові зобов’язання перед Україною. Представники Рима тоді заявили, що підтримка Києва залишається незмінною, а розбіжності можуть стосуватися лише окремих дипломатичних формулювань.

Остаточний текст декларації саміту НАТО стане відомий після завершення переговорів між усіма країнами Альянсу. Оскільки рішення ухвалюються консенсусом, будь-які зміни до документа потребують погодження всіх держав-членів організації.