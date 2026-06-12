Італійські суди ускладнюють повернення евакуйованих дітей з України
2026-12-06    100

Італійські суди ускладнюють повернення евакуйованих дітей з України

Італійські суди блокують повернення частини українських дітей, яких евакуювали до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє CNN. За даними журналістів, окремих неповнолітніх уже передали під опіку або всиновлення італійських родин, хоча в них є біологічні батьки чи законні представники в Україні. Через це процес повернення дітей на батьківщину стає значно складнішим.

У матеріалі зазначається, що після початку війни тисячі українських дітей були вивезені до європейських країн у межах гуманітарних програм, спрямованих на їхню безпеку. Евакуація розглядалася як тимчасовий захід, покликаний убезпечити неповнолітніх від бойових дій та забезпечити їм належні умови проживання до стабілізації ситуації.

Українська сторона наполягає, що такі діти повинні повернутися додому після завершення обставин, які стали причиною їхнього виїзду. Представники України наголошують, що йдеться саме про тимчасове переміщення, а не про зміну сімейного статусу чи втрату зв’язку з батьками. Водночас окремі судові рішення в Італії фактично унеможливлюють оперативне повернення неповнолітніх, якщо вони вже інтегровані в місцеві родини.

За інформацією CNN, деякі українські діти були передані під опіку або всиновлені італійськими сім’ями. Подібні юридичні процедури створюють додаткові перепони для їхнього повернення, оскільки рішення мають розглядатися в судовому порядку з урахуванням норм італійського законодавства та міжнародних зобов’язань країни.

Італійська сторона пояснює такі кроки необхідністю захисту інтересів дитини та дотриманням принципів незалежності судової системи. У кожній конкретній справі суди оцінюють індивідуальні обставини, включно з умовами проживання, рівнем адаптації дитини та питаннями безпеки. Саме на ці аргументи посилаються під час ухвалення рішень щодо подальшого перебування неповнолітніх на території країни.

Ситуація викликає занепокоєння української влади та правозахисників, адже йдеться про дітей, які були евакуйовані внаслідок війни, а не з метою постійного проживання за кордоном. Офіційний Київ наголошує на необхідності збереження сімейних зв’язків і повернення дітей до рідних після усунення загроз, що стали причиною їхнього виїзду.

Експерти з міжнародного права звертають увагу, що подібні випадки можуть потребувати тривалих міждержавних консультацій та судових процедур. Якщо дитина вже перебуває під офіційною опікою або була всиновлена відповідно до законодавства іншої держави, її повернення може вимагати окремих юридичних рішень і взаємодії компетентних органів двох країн.

Публікація CNN привернула увагу до ширшої проблеми правового статусу українських дітей, які після початку повномасштабної війни опинилися за межами країни. Подальший розвиток ситуації може вплинути на механізми міжнародного співробітництва у сфері захисту прав дітей та процедури їхнього повернення до держави походження.

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