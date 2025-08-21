Італійці арештували українця, причетного до підриву «Північного потоку»
2025-21-08    2108

Італійці арештували українця, причетного до підриву «Північного потоку»

В Італії заарештували українця, якого підозрюють в підриві газопроводів «Північний потік». ПРо це пише Spiegel.

Громадянин України Сергій К. був заарештований італійською поліцією вчора ввечері на підставі європейського ордера.

За даними німецьких слідчих, які розслідують диверсію на «Північному потоці», чоловік перебував на борту вітрильної яхти «Андромеда», яку орендували підозрювані. При цьому він не був одним із водолазів, а виконував координаційну функцію. Чоловіка мають екстрагувати до Німеччини, однак коли це станеться — невідомо.

Нагадаємо, минулого року німецька прокурора видала ордер на арешт одного з ймовірних водолазів, який на той момент перебував у Польщі. Однак обвинувачений встиг покинути місце проживання й виїхати в Україну — Spiegel стверджує, що польська влада заздалегідь попередила українську сторону.

Трубопроводи «Північний потік 1» і «Північний потік 2», які транспортували російський газ до Німеччини по дну Балтійського моря, були підірвані у вересні 2022 року.

Північний потік
