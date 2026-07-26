«Історія іграшок 5» стала найкасовішим фільмом 2026 року
2026-26-07    121

«Історія іграшок 5» стала найкасовішим фільмом 2026 року

Анімаційний фільм «Історія іграшок 5» від студії Pixar менш ніж за півтора місяця після світової прем’єри зібрав понад 1,022 млрд доларів у глобальному прокаті та став найкасовішою стрічкою 2026 року. За касовими зборами новий мультфільм випередив сиквел «Супер Маріо» та музичний байопік «Майкл», кожен із яких завершив прокат із результатом близько 1,001 млрд доларів.

Позначку в один мільярд доларів картина подолала трохи більше ніж за місяць після старту показів. Такий темп дозволив новій частині франшизи стати одним із найуспішніших релізів Pixar за останні роки та зміцнити позиції студії серед лідерів світового кінопрокату. Високі результати забезпечили як північноамериканський ринок, так і міжнародний прокат, де мультфільм продовжує демонструвати стабільний попит.

П’ята частина популярної серії повернула на великі екрани знайомих персонажів, історія яких триває вже майже три десятиліття. Франшиза «Історія іграшок» залишається одним із найвідоміших брендів Pixar і Disney, а кожен новий фільм традиційно привертає увагу як сімейної аудиторії, так і глядачів, які виросли на попередніх частинах.

Завдяки новому рекорду «Історія іграшок 5» очолила світовий рейтинг касових зборів 2026 року, обійшовши найближчих конкурентів. Друге місце наразі посідає продовження «Супер Маріо», тоді як біографічна стрічка «Майкл», присвячена життю Майкла Джексона, опинилася на третій позиції. Різниця між лідером і найближчими переслідувачами поки що становить близько 20 млн доларів.

Аналітики кіноринку відзначають, що досягнення мільярдної позначки залишається одним із головних показників комерційного успіху голлівудських блокбастерів. У 2026 році лише кільком релізам вдалося наблизитися до цього результату, тоді як «Історія іграшок 5» не лише подолала психологічний рубіж, а й очолила список найуспішніших прем’єр року.

Фінальний результат прокату може зрости ще більше, оскільки мультфільм продовжує демонструватися в кінотеатрах багатьох країн. Якщо нинішні темпи збережуться, стрічка має шанс увійти до переліку найкасовіших анімаційних фільмів в історії світового кінематографа та зміцнити комерційні позиції Pixar перед виходом наступних великих релізів студії.

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