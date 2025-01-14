Іспити для отримання водійських прав у 2025 році ускладнили

В Україні ускладнюють процедуру складання іспитів для отримання водійських прав, пишет портал Wheel-news.

▪️Одним із головних нововведень стала обов’язкова відео- та аудіофіксація іспитів.

▪️Для теоретичної частини встановлено відеокамери та мікрофони, що виключає можливість поширених раніше маніпуляцій.

▪️Практична частина на категорію “В” також фіксується за допомогою 360-градусної оптики, яка одночасно “пише” екзаменатора і кандидата з метою недопущення фальсифікацій.

▪️Розмови в салоні авто також записуються і автоматично направляються на сервер, щоб уникнути втручання в результати.

Таким чином, у рамках протидії корупції в Україні посилено процедуру складання іспитів на отримання водійських прав.