Іспанську тревел-блогерку згвалтували 7 індійців на очах у її чоловіка
2024-06-03    100

Іспанську тревел-блогерку згвалтували 7 індійців на очах у її чоловіка

Близько п’яти років тому іспанська пара – 64-річний чоловік та 28-річна жінка – взялася за амбітний план подорожувати світом на мотоциклах. Вони відвідали вже 66 країн, подолавши 170 тисяч кілометрів. Проте під час подорожі Індією на подружжя напала група місцевих чоловіків.

“З нами сталося те, чого ми нікому б не побажали. Семеро чоловіків зґвалтували мене”, — поділилася жінка в соціальних мережах разом із зображеннями жахливих травм на її обличчі.

Чоловік сказав, що на них напали, коли вони спали в наметі. Нападники погрожували вбивством та зґвалтували його дружину, а самого чоловіка побили.

Індійська поліція вже встановила підозрюваних у груповому зґвалтуванні іспанської туристки. Проте було заарештовано лише трьох з них. Інших причетних до злочину обіцяють арештувати пізніше.

Американський письменник і журналіст Девід Йозеф Володзко (David Josef Volodzko) прокоментував, що “рівень сексуальної агресії в Індії протягом кількох років, був несхожим на жоден, де він коли-небудь був”.

Індію називають одним з найнебезпечніших місць для жінок. В середньому протягом 2022 року там повідомляли про 90 зґвалтувань. Однак правозахисники стверджують, що фактична кількість може бути вищою через те, що багато жертв не звертаються до правоохоронців.

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