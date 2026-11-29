В Іспанії 29 листопада проходять парламентські вибори, результати яких можуть привести до влади консервативну Народну партію (PP) на чолі з Альберто Нуньєсом Фейхоо за підтримки ультраправої Vox Сантьяго Абаскаля та завершити восьмирічне перебування соціалістів на чолі уряду прем’єр-міністра Педро Санчеса. Можлива коаліція двох правих партій може вплинути не лише на внутрішню політику країни, а й на її відносини з Європейським Союзом та подальшу підтримку України.

За даними опитувань, оприлюднених напередодні голосування, PP і Vox разом можуть отримати близько 190 місць у 350-місному Конгресі депутатів. Для абсолютної більшості необхідно 176 мандатів. Соціалісти PSOE, за прогнозами, можуть розраховувати приблизно на 116 місць. Водночас соціологічні оцінки не гарантують формування стабільної парламентської більшості, оскільки результат залежатиме також від позиції регіональних партій.

Як повідомляє Financial Times, головна боротьба розгортається між правлячою Соціалістичною робітничою партією PSOE та опозиційною Народною партією. Якщо PP посідатиме перше місце, для формування уряду їй, імовірно, знадобиться підтримка Vox. У такому разі партія Абаскаля може вперше з часу завершення диктатури Франсіско Франко та відновлення демократії в 1975 році отримати посади в центральному уряді країни.

Одними з головних тем виборчої кампанії стали житлова криза, вартість оренди, імміграція та корупційні скандали. Уряд Санчеса наголошує на економічному зростанні, підвищенні заробітних плат і соціальних гарантіях, тоді як опозиція критикує його за проблеми з доступністю житла, міграційною політикою та ефективністю державного управління.

Житлова проблема стала одним із найбільш помітних джерел невдоволення іспанців. Соціалісти пропонують розширити будівництво доступного житла, використовувати державні земельні ділянки та посилити захист орендарів. Народна партія виступає за збільшення пропозиції нерухомості, спрощення процедур будівництва та перегляд частини обмежень на ринку оренди. Vox також вимагає змін у житловій політиці, зокрема надання громадянам Іспанії пріоритету під час розподілу соціального житла.

Імміграційна політика є ще одним напрямом суттєвих розбіжностей. Санчес захищає легальну міграцію та інтеграцію іноземців, наголошуючи на їхньому внеску в економіку. PP обіцяє посилити контроль за міграційними процедурами та обмежити масову легалізацію іноземців. Vox пропонує значно жорсткіші заходи, зокрема масштабні депортації, посилення прикордонного контролю та пріоритет громадян Іспанії під час доступу до державних послуг.

Лідер Vox Сантьяго Абаскаль використовує тему міграції як один із центральних елементів кампанії. Партія також виступає за скорочення повноважень європейських інституцій у низці питань і повернення частини компетенцій на національний рівень. У разі участі в уряді Vox може вимагати не лише політичних поступок, а й контролю над міністерствами, відповідальними за внутрішню безпеку та міграцію.

Можлива коаліція PP і Vox може позначитися також на зовнішній політиці Мадрида, зокрема на відносинах з Києвом. Позиції двох потенційних партнерів щодо України відрізняються насамперед рівнем визначеності їхніх зобов’язань. Народна партія прямо обіцяє продовжувати політичну, економічну, військову та гуманітарну допомогу Україні, а також зберігати санкції проти Росії доти, доки триває російська агресія.

У передвиборчій програмі PP також підтверджується підтримка права України самостійно визначати своє майбутнє та просуватися до членства в Європейському Союзі. Лідер партії Альберто Нуньєс Фейхоо неодноразово висловлював підтримку Києву та виступав за досягнення справедливого і тривалого миру.

Натомість у передвиборчій програмі Vox, представленій у листопаді 2026 року, немає прямих згадок про Україну, Росію та НАТО. Партія Сантьяго Абаскаля зосередила зовнішньополітичні пропозиції на захисті національного суверенітету, відносинах із Марокко та питанні Гібралтару. Відсутність конкретних зобов’язань щодо Києва залишає відкритим питання про те, як Vox поводитиметься стосовно подальшої військової допомоги та санкцій проти Москви в разі входження до уряду.

Водночас позиція партії щодо можливого направлення іспанських військових до України є визначенішою. У березні 2025 року представник Vox Хосе Антоніо Фустер заявив, що партія не підтримує участі Іспанії в європейській військовій місії в Україні після можливого припинення вогню або укладення мирної угоди. Абаскаль також виступав проти такого сценарію. Ця позиція відрізняється від підходу частини європейських партнерів Іспанії, які обговорювали можливість розміщення військових контингентів для гарантування безпеки після завершення бойових дій.

Таким чином, потенційна участь Vox в уряді може стати предметом переговорів із Народною партією щодо майбутніх рішень у сфері оборони та міжнародної безпеки. Водночас відсутність згадок про Україну в програмі Vox сама по собі не означає відмови партії від усіх форм підтримки Києва. Її конкретні зобов’язання щодо цього питання залишаються невизначеними.

Можлива зміна уряду матиме значення і для балансу сил у Європейському Союзі. Педро Санчес останніми роками був одним із помітних представників лівоцентристського політичного табору в Європі. Він підтримував соціальну політику, захист прав мігрантів і гендерну рівність, а також виступав за визнання палестинської державності. Vox, навпаки, дотримується жорсткішої міграційної політики, критикує розширення повноважень європейських інституцій і підтримує повернення частини компетенцій на національний рівень.

Зміна керівництва в Мадриді може позначитися на позиції Іспанії щодо європейської інтеграції, міграційної політики, оборонних витрат і відносин із Вашингтоном. Народна партія виступає за посилення оборонних можливостей країни та зміцнення співпраці з НАТО. Vox також пропонує збільшити ресурси збройних сил, однак у своїй програмі не визначає позиції щодо НАТО та не згадує Україну. Це може ускладнити узгодження спільної зовнішньополітичної лінії двох партій.

Додатковим чинником залишається економічна політика. Санчес під час кампанії наголошував на економічному зростанні, підвищенні заробітних плат і пенсій. Опозиція використовувала невдоволення громадян вартістю житла, оренди та споживчих товарів. PP і Vox обіцяють податкові послаблення, скорочення регуляторних обмежень і перегляд окремих соціальних програм.

Позиції чинного прем’єра також послабили корупційні скандали, пов’язані з колишніми високопосадовцями Соціалістичної партії та його політичним оточенням. Санчес заперечував власну причетність до порушень. Опозиція використовувала ці справи для критики уряду та вимагала політичної відповідальності.

Навіть якщо PP і Vox отримають достатньо місць для формування більшості, це не гарантує автоматичного створення стабільного коаліційного уряду. Абаскаль може вимагати керівних посад у міністерствах, зокрема тих, що відповідають за міграцію та внутрішню безпеку. Водночас Фейхоо може спробувати сформувати уряд меншості, заручившись парламентською підтримкою Vox без її безпосередньої участі в кабінеті.

Співпраця двох партій уже має регіональні прецеденти. PP і Vox брали участь у спільному управлінні низкою автономних спільнот, однак їхні домовленості неодноразово супроводжувалися суперечками щодо міграції, соціальної політики та розподілу повноважень. У 2024 році Vox вийшла з п’яти регіональних коаліцій після розбіжностей із Народною партією щодо прийому неповнолітніх мігрантів без супроводу дорослих.

Після виборів партіям доведеться узгодити кандидатуру прем’єр-міністра та заручитися підтримкою Конгресу депутатів. Для затвердження глави уряду під час першого голосування необхідна абсолютна більшість у 176 депутатів. Якщо її не буде, під час другого голосування достатньо простої більшості. Якщо протягом двох місяців після першого голосування жоден кандидат не отримає підтримки парламенту, законодавство передбачає розпуск парламенту та проведення нових виборів.

Отже, результати голосування визначатимуть не лише перспективи збереження влади соціалістами, а й можливість першого входження Vox до центрального уряду Іспанії після завершення диктатури Франко. Для України особливе значення матимуть переговори між PP і Vox щодо продовження військової, економічної та гуманітарної допомоги, збереження санкцій проти Росії та можливої участі іспанських військових у майбутніх міжнародних місіях.