Іспанія вибила Португалію з ЧС-2026, Роналду завершив кар’єру на мундіалях
2026-07-07    53

Іспанія вибила Португалію з ЧС-2026, Роналду завершив кар’єру на мундіалях

Збірна Іспанії здобула перемогу над Португалією з рахунком 1:0 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбувся в ніч на 7 липня. Єдиний м’яч було забито вже в компенсований час, що забезпечило іспанцям вихід до чвертьфіналу турніру. Для 41-річного Кріштіану Роналду ця поразка означає завершення виступів на чемпіонатах світу.

В тему: ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8

Перший тайм пройшов без забитих голів, хоча обидві команди неодноразово загрожували воротам суперника. Іспанія більше контролювала м’яч і створила кілька небезпечних моментів. Мікель Оярсабаль пробив поруч зі стійкою, а воротар Португалії Діогу Кошта врятував свою команду після ударів Ламіна Ямаля та Алекса Баени. Португальці відповідали атаками за участю Жоау Фелікса та Кріштіану Роналду, який залишався одним із найактивніших гравців у складі своєї команди.

Найнебезпечніший епізод першої половини зустрічі стався на 41-й хвилині. Після потужного удару Нуну Мендеша та рикошету м’яч влучив у поперечину, залишивши рахунок незмінним. До перерви жодній із команд не вдалося реалізувати створені моменти.

Після відновлення гри темп матчу дещо знизився. У перші хвилини другого тайму суперники рідко доводили атаки до небезпечних ударів, тоді як Іспанія продовжувала володіти територіальною перевагою. Після паузи на питний перепочинок Ламін Ямаль небезпечно виконав штрафний удар, однак відкрити рахунок не зміг.

Долю поєдинку вирішив епізод уже в компенсований арбітром час. На 90+1-й хвилині іспанці швидко розіграли стандартне положення. Ферран Торрес виконав точну розрізну передачу, яку замкнув Мікель Меріно. Півзахисник холоднокровно пробив у ближній кут воріт, не залишивши шансів Діогу Кошті, і приніс своїй команді мінімальну перемогу.

Цей успіх дозволив збірній Іспанії вперше з 2010 року пробитися до чвертьфіналу чемпіонату світу. Востаннє іспанці доходили до цієї стадії на мундіалі в Південній Африці, де згодом стали чемпіонами світу. Для нинішнього покоління футболістів це найкращий результат команди на світовій першості за останні шістнадцять років.

Поразка стала завершальною сторінкою кар’єри Кріштіану Роналду на чемпіонатах світу. Турнір 2026 року він ще до старту називав своїм останнім мундіалем. За час виступів на світових першостях португалець став одним із небагатьох футболістів, які забивали на кількох чемпіонатах світу, та встановив низку міжнародних рекордів у складі національної збірної.

Протистояння Іспанії та Португалії має тривалу історію на великих міжнародних турнірах. До цього матчу команди п’ять разів зустрічалися на чемпіонатах світу та Європи. На Євро суперники здобули по одній перемозі та одного разу зіграли внічию. На мундіалі 2010 року іспанці також перемогли Португалію в 1/8 фіналу, а на чемпіонаті світу 2018 року команди розійшлися результативною нічиєю 3:3. Остання офіційна зустріч відбулася у фіналі Ліги націй, де перемогу в серії післяматчевих пенальті святкували португальці.

1/8 фіналу, Алекс Баена, Діогу Кошта, Жоау Фелікс, збірна Іспанії, збірна Португалії, Іспанія, Кріштіану Роналду, Ламін Ямаль, Ліга націй, Мікель Меріно, Мікель Оярсабаль, мундіаль, Нуну Мендеш, Португалія, Ферран Торрес, футбол, чвертьфінал, чемпіонат світу 2026, ЧС-2026
Останні новини
Померла співачка Лорен Беннетт, голос світового хіта Party Rock Anthem

Померла співачка Лорен Беннетт, голос світового хіта Party Rock Anthem
Британська співачка Лорен Беннетт, відома як виконавиця хіта Party Rock читать далее
07-07, 11:14
Ціни на молоду картоплю в Україні різко знизилися

Ціни на молоду картоплю в Україні різко знизилися
В Україні розпочалося стрімке зниження цін на картоплю нового врожаю. читать далее
07-07, 11:12
Данило Безкоровайний: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Данило Безкоровайний: біографія та цікаві факти про українського футболіста
Данило Безкоровайний — український професійний футболіст, який виступає на позиції читать далее
07-07, 11:10
Катерина Репяхова: біографія та цікаві факти про українську блогерку

Катерина Репяхова: біографія та цікаві факти про українську блогерку
Катерина Репяхова — українська блогерка, інфлюенсерка, підприємниця та дружина народного читать далее
07-07, 11:08
Іран атакував танкер біля Ормузької протоки

Іран атакував танкер біля Ормузької протоки
Увечері 6 липня іранські військові випустили ракету по комерційному судну, читать далее
07-07, 11:05
Олена Кравець: біографія та цікаві факти про українську акторку

Олена Кравець: біографія та цікаві факти про українську акторку
Олена Кравець — українська акторка, телеведуча, продюсерка та одна з читать далее
07-07, 11:01
США програли Бельгії та залишили домашній чемпіонат світу-2026

США програли Бельгії та залишили домашній чемпіонат світу-2026
Збірна США завершила виступи на домашньому чемпіонаті світу з футболу читать далее
07-07, 10:56
Іспанія вибила Португалію з ЧС-2026, Роналду завершив кар’єру на мундіалях

Іспанія вибила Португалію з ЧС-2026, Роналду завершив кар’єру на мундіалях
Збірна Іспанії здобула перемогу над Португалією з рахунком 1:0 у читать далее
07-07, 10:54
Британія підняла F-35 через зближення російських Ту-142 з авіаносцем

Британія підняла F-35 через зближення російських Ту-142 з авіаносцем
Велика Британія 2 липня підняла винищувачі F-35 для перехоплення російських читать далее
06-07, 17:42
Яке церковне свято 7 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 7 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
7 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять преподобних Томи читать далее
06-07, 17:10
Юлія Павлюк: біографія та цікаві факти про депутатку Вінницької міської ради

Юлія Павлюк: біографія та цікаві факти про депутатку Вінницької міської ради
Юлія Павлюк — українська громадська діячка, депутатка Вінницької міської ради, читать далее
06-07, 12:32
Володимир Ращук показав фото із 9-місячним сином після заяв ексдружини

Володимир Ращук показав фото із 9-місячним сином після заяв ексдружини
Український актор і військовослужбовець Володимир Ращук 6 липня опублікував у читать далее
06-07, 12:20
Джей Ді Венс заявив про майже нульовий результат наступу РФ

Джей Ді Венс заявив про майже нульовий результат наступу РФ
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що результативність російських наступальних читать далее
06-07, 12:16
У Вишневому через атаку РФ загинули троє людей, сотні евакуйовано

У Вишневому через атаку РФ загинули троє людей, сотні евакуйовано
У місті Вишневе Київської області внаслідок масованої російської атаки в читать далее
06-07, 11:45
Мінрозвитку змінило критерії для бронювання працівників підприємств

Мінрозвитку змінило критерії для бронювання працівників підприємств
Міністерство розвитку громад та територій України оновило критерії визначення підприємств, читать далее
06-07, 11:17
Українські сировари скорочують виробництво через дешевий імпорт із ЄС

Українські сировари скорочують виробництво через дешевий імпорт із ЄС
Українські виробники сирів скорочують випуск твердих і напівтвердих сортів на читать далее
06-07, 11:15
З 1 серпня зміняться правила отримання житлових ваучерів для ВПО

З 1 серпня зміняться правила отримання житлових ваучерів для ВПО
Із 1 серпня 2026 року в Україні набудуть чинності оновлені читать далее
06-07, 11:12
Польща розсекретить список військової допомоги Україні

Польща розсекретить список військової допомоги Україні
Польща вирішила оприлюднити повний перелік військової допомоги, переданої Україні від читать далее
06-07, 11:09
Масована атака на Київ: є загиблі, десятки постраждалих

Масована атака на Київ: є загиблі, десятки постраждалих
У ніч проти 6 липня Київ зазнав масованої ракетної атаки. читать далее
06-07, 09:14
Англія перемогла Мексику та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Англія перемогла Мексику та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026
Збірна Англії в ніч на 6 липня здобула перемогу над читать далее
06-07, 09:11
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026