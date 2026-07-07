Іспанія вибила Португалію з ЧС-2026, Роналду завершив кар’єру на мундіалях

Збірна Іспанії здобула перемогу над Португалією з рахунком 1:0 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбувся в ніч на 7 липня. Єдиний м’яч було забито вже в компенсований час, що забезпечило іспанцям вихід до чвертьфіналу турніру. Для 41-річного Кріштіану Роналду ця поразка означає завершення виступів на чемпіонатах світу.

Перший тайм пройшов без забитих голів, хоча обидві команди неодноразово загрожували воротам суперника. Іспанія більше контролювала м’яч і створила кілька небезпечних моментів. Мікель Оярсабаль пробив поруч зі стійкою, а воротар Португалії Діогу Кошта врятував свою команду після ударів Ламіна Ямаля та Алекса Баени. Португальці відповідали атаками за участю Жоау Фелікса та Кріштіану Роналду, який залишався одним із найактивніших гравців у складі своєї команди.

Найнебезпечніший епізод першої половини зустрічі стався на 41-й хвилині. Після потужного удару Нуну Мендеша та рикошету м’яч влучив у поперечину, залишивши рахунок незмінним. До перерви жодній із команд не вдалося реалізувати створені моменти.

Після відновлення гри темп матчу дещо знизився. У перші хвилини другого тайму суперники рідко доводили атаки до небезпечних ударів, тоді як Іспанія продовжувала володіти територіальною перевагою. Після паузи на питний перепочинок Ламін Ямаль небезпечно виконав штрафний удар, однак відкрити рахунок не зміг.

Долю поєдинку вирішив епізод уже в компенсований арбітром час. На 90+1-й хвилині іспанці швидко розіграли стандартне положення. Ферран Торрес виконав точну розрізну передачу, яку замкнув Мікель Меріно. Півзахисник холоднокровно пробив у ближній кут воріт, не залишивши шансів Діогу Кошті, і приніс своїй команді мінімальну перемогу.

Цей успіх дозволив збірній Іспанії вперше з 2010 року пробитися до чвертьфіналу чемпіонату світу. Востаннє іспанці доходили до цієї стадії на мундіалі в Південній Африці, де згодом стали чемпіонами світу. Для нинішнього покоління футболістів це найкращий результат команди на світовій першості за останні шістнадцять років.

Поразка стала завершальною сторінкою кар’єри Кріштіану Роналду на чемпіонатах світу. Турнір 2026 року він ще до старту називав своїм останнім мундіалем. За час виступів на світових першостях португалець став одним із небагатьох футболістів, які забивали на кількох чемпіонатах світу, та встановив низку міжнародних рекордів у складі національної збірної.

Протистояння Іспанії та Португалії має тривалу історію на великих міжнародних турнірах. До цього матчу команди п’ять разів зустрічалися на чемпіонатах світу та Європи. На Євро суперники здобули по одній перемозі та одного разу зіграли внічию. На мундіалі 2010 року іспанці також перемогли Португалію в 1/8 фіналу, а на чемпіонаті світу 2018 року команди розійшлися результативною нічиєю 3:3. Остання офіційна зустріч відбулася у фіналі Ліги націй, де перемогу в серії післяматчевих пенальті святкували португальці.