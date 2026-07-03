Іспанія впевнено обіграла Австрію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
2026-03-07    96

Іспанія впевнено обіграла Австрію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Іспанії здобула переконливу перемогу над Австрією з рахунком 3:0 у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, який відбувся 2 липня на стадіоні «Соу-Фай» в Інглвуді (Каліфорнія, США). Дублем відзначився Мікель Оярсабаль, ще один гол забив Педро Порро. Завдяки цьому результату іспанська команда продовжила боротьбу за трофей і вийшла до 1/8 фіналу турніру.

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Іспанія з перших хвилин контролювала м’яч і створювала тиск на оборону суперника. Австрійська команда намагалася діяти компактно та шукала можливості для контратак, однак більшу частину першого тайму була змушена оборонятися. На 36-й хвилині іспанці відкрили рахунок. Перед цим Марк Кукурелья вже встиг відправити м’яч у сітку, але арбітр скасував взяття воріт через порушення правил проти голкіпера. Незабаром після цього захисник виконав гострий простріл у штрафний майданчик, де Мікель Оярсабаль швидше за всіх зорієнтувався біля м’яча та відправив його у ворота.

Після перерви збірна Іспанії не змінила стиль гри та продовжила контролювати перебіг зустрічі. Австрійці намагалися активніше діяти попереду, однак іспанська оборона практично не дозволяла створювати небезпечні моменти. На 66-й хвилині команда Луїса де ла Фуенте реалізувала ще одну позиційну атаку. Після тривалої комбінації Алекс Баена виконав точну навісну передачу, а Педро Порро ударом головою збільшив перевагу своєї збірної до двох м’ячів.

У заключній частині матчу Іспанія не дозволила супернику повернути інтригу. На 89-й хвилині Кукурелья знову став автором результативної передачі, виконавши точний пас із лівого флангу. Оярсабаль оформив дубль, встановивши остаточний рахунок — 3:0.

Перемога стала логічним підсумком матчу, у якому іспанці мали територіальну та ігрову перевагу. Команда ефективно використовувала фланги, активно пресингувала після втрати м’яча та не дозволила австрійцям реалізувати свої атакувальні задуми.

Матч відбувся на арені «Соу-Фай» в Інглвуді, одному з головних стадіонів нинішнього чемпіонату світу. Іспанія стала одним із перших учасників 1/8 фіналу та очікує на визначення наступного суперника за підсумками інших матчів стадії плей-оф.

Підсумковий рахунок — 3:0 на користь збірної Іспанії. Голи забили Мікель Оярсабаль на 36-й та 89-й хвилинах, а також Педро Порро на 66-й хвилині. Для Австрії турнір завершився на стадії 1/16 фіналу, тоді як іспанська команда продовжує боротьбу за титул чемпіона світу.

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