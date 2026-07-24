Іспанія спростила отримання довгострокової резиденції для українців

Іспанія змінила правила легалізації для громадян України, які перебувають у країні за програмою тимчасового захисту. Відтепер період проживання у цьому статусі зараховуватиметься до необхідного терміну для оформлення довгострокової резиденції, що дозволить українським переселенцям перейти на інший тип дозволу на проживання без повторного відліку п’ятирічного строку.

Зміни, про які повідомляють іспанські ЗМІ, стосуються українців, які після початку повномасштабної війни отримали право на тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу. Раніше тривалість перебування за таким статусом не завжди враховувалася при переході на інші імміграційні підстави, через що частині іноземців доводилося фактично розпочинати відлік необхідного строку проживання заново.

Новий порядок передбачає, що власники статусу тимчасового захисту можуть оформити інший вид дозволу на проживання, якщо відповідають вимогам законодавства. Йдеться, зокрема, про підстави, пов’язані з офіційним працевлаштуванням, веденням підприємницької діяльності, навчанням або возз’єднанням із членами сім’ї. Важливою зміною стало й те, що проходити процедуру можна без необхідності залишати територію Іспанії.

Після отримання нового типу посвідки на проживання заявник повинен офіційно відмовитися від статусу тимчасового захисту. Таким чином особа переходить до загальної міграційної системи країни та користується правами й обов’язками, передбаченими відповідною категорією резиденції.

Іспанія залишається однією з держав Європейського Союзу, які продовжують приймати українців, що були змушені залишити свої домівки через війну. Статус тимчасового захисту забезпечує право на проживання, доступ до ринку праці, освіти, медичного обслуговування та соціальних послуг. Водночас багато українців, які інтегрувалися в місцеві громади та працевлаштувалися, прагнуть отримати більш стабільний міграційний статус.

На рівні Європейського Союзу механізм тимчасового захисту для українських громадян неодноразово продовжувався після його запровадження у 2022 році. Паралельно окремі держави-члени адаптують національне міграційне законодавство, щоб спростити перехід від тимчасових механізмів до довгострокових форм проживання для тих, хто відповідає встановленим вимогам.

Юристи з міграційного права зазначають, що нові правила можуть суттєво полегшити інтеграцію українців, які вже мають роботу, власний бізнес або навчаються в Іспанії. Водночас оформлення довгострокової резиденції здійснюватиметься індивідуально, а заявники повинні відповідати вимогам щодо конкретної підстави отримання дозволу на проживання.