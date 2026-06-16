Іспанія сенсаційно втратила очки у матчі з Кабо-Верде на ЧС-2026
2026-16-06    26

Іспанія сенсаційно втратила очки у матчі з Кабо-Верде на ЧС-2026

Збірна Іспанії не змогла перемогти Кабо-Верде в матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2026 року. Поєдинок відбувся ввечері 15 червня на стадіоні Mercedes-Benz Stadium в американській Атланті та завершився безгольовою нічиєю з рахунком 0:0.

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Іспанська команда підходила до зустрічі у статусі беззаперечного фаворита. Протягом більшої частини матчу підопічні Луїса де ла Фуенте контролювали перебіг гри, володіючи м’ячем 74% часу. Європейці регулярно створювали тиск на ворота суперника та завдали 27 ударів, тоді як футболісти Кабо-Верде відповіли лише шістьма спробами.

Попри значну перевагу в ігрових показниках, реалізувати свої моменти іспанцям не вдалося. Перший тайм завершився без забитих м’ячів, хоча фаворити кілька разів наближалися до відкриття рахунку. Захисна лінія африканської збірної діяла організовано, а воротар команди впорався з низкою небезпечних ударів.

Після перерви головний тренер збірної Іспанії спробував змінити хід гри за рахунок кадрових рішень. На поле вийшли Мікель Меріно, Ламін Ямаль, Дані Ольмо та Ніко Вільямс. Свіжі футболісти додали швидкості атакам, однак оборона Кабо-Верде продовжила стримувати одного з головних претендентів на високі місця на турнірі.

Статистика очікуваних голів підтвердила перевагу європейської команди. Показник xG у Іспанії склав 2,29 проти 0,29 у суперника. Це означає, що за якістю створених моментів команда Луїса де ла Фуенте мала всі шанси забити щонайменше один або два м’ячі. Водночас футбольна статистика вкотре продемонструвала, що перевага за цифрами не завжди гарантує перемогу.

Для збірної Кабо-Верде нічия стала одним із найгучніших результатів стартових матчів турніру. Команда, яка поступається Іспанії за кадровим потенціалом і міжнародним досвідом, змогла відібрати очки у чинного гранда світового футболу та зберегти свої ворота недоторканими протягом усіх 90 хвилин.

Після завершення зустрічі обидві збірні набрали по одному очку в турнірній таблиці. Такий результат суттєво загострив боротьбу в групі вже після першого туру. Іспанія втратила можливість одразу очолити квартет, тоді як Кабо-Верде отримало важливий результат у боротьбі за вихід до стадії плей-оф.

В іншому матчі першого туру цієї групи мають зіграти збірні Саудівської Аравії та Уругваю. Підсумок цієї зустрічі вплине на розташування команд у таблиці та визначить становище Іспанії після несподіваної осічки на старті мундіалю.

Безгольова нічия стала однією з перших сенсацій чемпіонату світу 2026 року. Для іспанської збірної наступні матчі набувають особливого значення, адже будь-яка нова втрата очок може ускладнити шлях до першого місця в групі та потенційно вплинути на суперника в плей-оф.

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