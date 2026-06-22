Іспанія розгромила Саудівську Аравію та очолила групу ЧС-2026

Збірна Іспанії 21 червня здобула впевнену перемогу над Саудівською Аравією з рахунком 4:0 у матчі другого туру групи H чемпіонату світу з футболу 2026 року та вийшла на перше місце в турнірній таблиці. Поєдинок став першою зустріччю цих команд на мундіалях за останні двадцять років і приніс іспанцям перший успіх на нинішньому турнірі після стартової нічиєї з Кабо-Верде.

Іспанія відкрила рахунок уже на 10-й хвилині завдяки 18-річному Ламіну Ямалю, який дебютував на чемпіонаті світу та реалізував передачу Мікеля Оярсабаля. Через одинадцять хвилин сам Оярсабаль відзначився після розіграшу кутового, а на 24-й хвилині оформив дубль, завершивши атаку після пасу Дані Ольмо. До перерви іспанська команда створила ще кілька небезпечних моментів, а один з ударів Оярсабаля прийняла на себе поперечина.

Після відновлення гри перевага фаворита стала ще більшою. На 49-й хвилині захисник збірної Саудівської Аравії Хассан Тамбакті зрізав м’яч у власні ворота, встановивши рахунок 4:0. Іспанці продовжували контролювати хід зустрічі, а суперник лише епізодично відповідав контратаками.

Один із небагатьох шансів саудівська команда отримала на 81-й хвилині, коли Абдулла Аль-Хамдан пробивав низом у центр воріт, однак голкіпер Унай Сімон упевнено ліквідував загрозу. Уже в компенсований час Ферран Торрес відправив м’яч у сітку після передачі Педро Порро, проте після перегляду VAR арбітри скасували взяття воріт через офсайд.

Перед початком другого туру всі учасники групи H мали однаковий доробок — по одному очку. Іспанія стартувала на турнірі безгольовою нічиєю з Кабо-Верде, тоді як Саудівська Аравія розійшлася миром з Уругваєм із рахунком 1:1. Завдяки великій перемозі іспанська команда набрала чотири очки та очолила квартет, маючи різницю м’ячів 4:0.

Після двох турів турнірна ситуація залишається відкритою. На рахунку Іспанії чотири очки, тоді як Уругвай, Саудівська Аравія та Кабо-Верде продовжують боротьбу за вихід до плейоф. Заключний тур групового етапу відбудеться 27 червня: іспанці зустрінуться з Уругваєм, а Саудівська Аравія проведе матч проти Кабо-Верде. Для збірної Іспанії ця перемога стала лише четвертою на чемпіонатах світу за останні дванадцять років.

Турнірна таблиця групи H (після 2-го туру)