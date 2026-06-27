Іспанія перемогла Уругвай, Кабо-Верде вперше вийшло до плей-оф ЧС-2026
2026-27-06    50

Іспанія перемогла Уругвай, Кабо-Верде вперше вийшло до плей-оф ЧС-2026

Збірна Іспанії з мінімальним рахунком 1:0 обіграла Уругвай у заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2026, а команда Кабо-Верде зіграла внічию 0:0 із Саудівською Аравією та вперше у своїй історії пробилася до плей-оф мундіалю. Обидва матчі відбулися 26 червня та визначили остаточне становище команд у групі H.

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Перед початком туру Іспанія очолювала квартет і мала шанс завершити груповий етап без поразок, тоді як Уругваю для гарантованого виходу до 1/8 фіналу була потрібна лише перемога. Команда Марсело Б’єлси підходила до вирішального матчу з двома очками після нічиїх із Саудівською Аравією та Кабо-Верде. Поразка означала дострокове завершення боротьби за трофей і другий поспіль виліт зі стадії групового етапу чемпіонату світу.

Поєдинок у першому таймі проходив із невеликою кількістю небезпечних моментів. Єдиний удар у площину воріт виявився результативним. На 40-й хвилині Алекс Баена завдав удару з правого флангу, а 40-річний воротар уругвайців Фернандо Муслера не зміг зафіксувати м’яч, який опинився у сітці. Ця помилка стала вже третьою результативною для досвідченого голкіпера на чемпіонаті світу-2026 — жоден воротар раніше не припускався такої кількості результативних помилок в межах одного мундіалю.

Додаткових проблем Уругваю завдала травма півзахисника Мануеля Угарте, який залишив поле ще до перерви. У другому таймі команда Б’єлси намагалася відігратися, однак створити достатню кількість гострих моментів біля воріт Унаї Сімона не змогла. Наприкінці зустрічі Уругвай залишився у меншості після прямої червоної картки, яку отримав Крістіан Каннобіо за грубий фол. Фінальний свисток зафіксував перемогу Іспанії з рахунком 1:0 та вихід команди до плей-оф з першого місця у групі.

Паралельно в іншому матчі групи дебютант чемпіонату світу Кабо-Верде зустрічався із Саудівською Аравією. Африканська збірна, яка представляє державу з населенням трохи більше 500 тисяч осіб, зберігала шанси вперше в історії пробитися до стадії плей-оф. Саудівська Аравія також претендувала на вихід із групи та прагнула вперше з 1994 року подолати стартовий етап турніру.

Матч завершився без забитих м’ячів. Найнебезпечніший момент першого тайму створив Віллі Семеду, однак воротар саудівців врятував свою команду після дальнього удару. Перед перервою через ушкодження поле залишив захисник Саудівської Аравії Хассан Тамбакті. Після відпочинку обидві команди провели низку замін, однак жодній із них так і не вдалося відкрити рахунок.

Нічия дозволила Кабо-Верде завершити груповий етап без жодної поразки. Особливий внесок у цей результат зробив 40-річний воротар Возінья, який провів уже другий «сухий» матч на дебютному для своєї збірної чемпіонаті світу. Завдяки набраним очкам команда вперше в історії вийшла до плей-оф мундіалю, тоді як Саудівська Аравія та Уругвай завершили виступи на турнірі.

Підсумкова турнірна таблиця групи H на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року після завершення матчів 3-го туру виглядає так:

М КомандаІВНПМ’ячіОСтатус
1Іспанія32105:07Вихід в 1/16 фіналу
2Кабо-Верде30302:23Вихід в 1/16 фіналу
3Уругвай30213:42Завершив виступи
4Саудівська Аравія30211:52Завершив виступи

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