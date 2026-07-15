Іспанія перемогла Францію та вийшла у фінал ЧС-2026
2026-15-07    77

Іспанія перемогла Францію та вийшла у фінал ЧС-2026

Збірна Іспанії 14 липня перемогла команду Франції з рахунком 2:0 у першому півфіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року та стала першим фіналістом турніру. Матч завершився голами Мікеля Оярсабаля і Педро Порро, а вирішальну роль у збереженні переваги відіграв воротар Унаї Сімон, який кілька разів врятував свою команду після небезпечних атак французів.

Поєдинок розпочався в обережному темпі, і перший справді небезпечний епізод виник лише в середині першого тайму. Захисник Франції Люка Дінь порушив правила проти Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, після чого арбітр призначив пенальті. Виконувати одинадцятиметровий удар взявся Мікель Оярсабаль, який впевнено переграв голкіпера Майка Меньяна, відкривши рахунок у зустрічі.

Після пропущеного м’яча французька команда намагалася перехопити ініціативу, однак небезпечних моментів біля воріт Унаї Сімона створила небагато. Найкращий шанс до перерви мав Кіліан Мбаппе після передачі Бредлі Барколя, але іспанський воротар своєчасно залишив ворота та вибив м’яч з-під ніг нападника. До завершення першого тайму рахунок залишився незмінним.

На початку другої половини зустрічі команда Луїса де ла Фуенте реалізувала одну зі своїх небагатьох атак. Дані Ольмо віддав передачу в дотик на Педро Порро, який точним ударом відправив м’яч у нижній кут воріт Меньяна та подвоїв перевагу іспанців. Невдовзі Ламін Ямал відправив м’яч у сітку втретє, однак арбітр зафіксував офсайд і гол не зарахував.

Франція продовжувала шукати можливості скоротити відставання. На 66-й хвилині Мбаппе завдав удару після рикошету від Марка Кукурельї, однак м’яч пройшов поруч зі стійкою. У заключній частині зустрічі свої шанси мали Жюль Кунде, Усман Дембеле та сам Мбаппе, але щоразу впевнено діяв Унаї Сімон, який став одним із головних героїв матчу.

Головний тренер французів Дідьє Дешам використав практично всі кадрові резерви, однак заміни не допомогли переламати перебіг гри. Іспанська команда грамотно контролювала темп, перекривала вільні зони та не дозволила супернику організувати фінальний штурм. У компенсований час Дембеле також не зміг переграти голкіпера, остаточно позбавивши Францію шансів повернути інтригу.

Вихід до фіналу дозволив Іспанії повторити історичне досягнення чемпіонатів світу. Перед вирішальним матчем команда пропустила лише один м’яч за весь турнір, що стало повторенням найкращого показника серед фіналістів мундіалів. Раніше аналогічний результат демонструвала збірна Німеччини на чемпіонаті світу 2002 року, коли також дійшла до фіналу лише з одним пропущеним голом.

Для нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе ця поразка стала першим вильотом на стадії чемпіонату світу за всю його кар’єру. До цього француз разом зі своєю командою незмінно доходив щонайменше до фінального матчу мундіалю. Іспанія тепер очікує суперника, який визначиться у другому півфіналі турніру, а Франція завершила виступи на чемпіонаті світу за крок до фіналу.

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