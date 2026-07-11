Іспанія обіграла Бельгію і вийшла до півфіналу ЧС-2026

Збірна Іспанії стала другим півфіналістом чемпіонату світу-2026 з футболу, обігравши Бельгію з рахунком 2:1 у чвертьфінальному матчі, який відбувся 11 липня. Переможний м’яч наприкінці зустрічі забив півзахисник Мікель Меріно, який вийшов на заміну. У півфіналі іспанська команда зіграє проти Франції.

Іспанці відкрили рахунок на 30-й хвилині завдяки точному удару Фабіана Руїса. Команда Луїса де ла Фуенте контролювала перебіг гри в першому таймі, однак бельгійці зуміли відновити рівновагу ще до перерви. На 41-й хвилині Шарль Де Кетеларе завершив атаку після прострілу з флангу та відправив м’яч у сітку, зробивши рахунок 1:1.

Другий тайм пройшов у рівній боротьбі з великою кількістю єдиноборств і небезпечних моментів. Одним із визначальних епізодів стала травма воротаря збірної Бельгії Тібо Куртуа. На 71-й хвилині досвідчений голкіпер не зміг продовжити зустріч і залишив поле, поступившись місцем запасному воротарю Сеннe Ламменсу.

Ключовий момент матчу настав на 88-й хвилині. Після удару іспанців Ламменс відбив м’яч, однак першим на добиванні опинився Мікель Меріно. Півзахисник безпомилково реалізував свій шанс і приніс Іспанії перемогу з рахунком 2:1.

Для Меріно цей гол став уже другим поспіль переможним м’ячем на нинішньому чемпіонаті світу після виходу на заміну. У попередньому раунді плейоф саме його результативний удар забезпечив мінімальну перемогу Іспанії над Португалією з рахунком 1:0 та вихід до чвертьфіналу. Таким чином футболіст підтвердив статус одного з головних джокерів команди на турнірі.

Шлях обох збірних до чвертьфіналу був непростим. Іспанія в 1/16 фіналу впевнено переграла Австрію з рахунком 3:0, після чого вибила Португалію. Бельгія спочатку здійснила вольовий камбек у матчі із Сенегалом, перемігши 3:2, а потім без особливих проблем здолала США — 4:1.

Після завершення зустрічі визначилася перша півфінальна пара турніру. 14 липня Іспанія зустрінеться зі збірною Франції. Початок матчу запланований на 22:00 за київським часом. Французи раніше гарантували собі місце серед чотирьох найсильніших команд світової першості.

Формування повного складу півфіналістів завершиться в ніч із 11 на 12 липня. У двох інших чвертьфіналах Норвегія зіграє проти Англії, а Аргентина зустрінеться зі Швейцарією. Переможці цих поєдинків сформують другу півфінальну пару чемпіонату світу-2026.