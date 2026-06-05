Збірна Іспанії несподівано втратила перемогу в товариському матчі проти Іраку напередодні чемпіонату світу 2026 року. Поєдинок, який відбувся 4 червня в іспанській Ла-Коруньї на стадіоні «Ріасор», завершився з рахунком 1:1. Іспанці відкрили рахунок завдяки голу Феррана Торреса, однак іракська команда швидко відновила рівновагу та втримала нічию до фінального свистка.

Матч став одним із завершальних етапів підготовки обох збірних до старту чемпіонату світу 2026 року. Іспанія, яку експерти відносять до числа потенційних претендентів на високі місця на турнірі, володіла перевагою в контролі м’яча та створила більше моментів біля воріт суперника. Проте реалізувати свою перевагу команда не змогла.

Рахунок було відкрито вже на 16-й хвилині. Ферран Торрес скористався передачею Дані Ольмо, прорвався до штрафного майданчика та переграв голкіпера збірної Іраку. Для нападника цей гол став черговим підтвердженням його важливої ролі в атаці іспанської команди напередодні світової першості.

Втім перевага господарів тривала недовго. Уже на 27-й хвилині Ірак організував результативну атаку, яку точним ударом завершив Мерхас Доскі. Захисники іспанської збірної не змогли перешкодити супернику в завершальній фазі епізоду, а воротар залишився без шансів врятувати команду.

Після пропущеного м’яча команда Іспанії збільшила тиск на ворота суперника та намагалася повернути собі перевагу. Тренерський штаб використав значну кількість замін у другому таймі, випустивши на поле свіжих виконавців. На газоні з’явилися Хесус Родрігес, Єремі Піно, Хаві Герра та інші футболісти, які отримали можливість проявити себе перед стартом мундіалю.

Попри активність іспанців, збірна Іраку продемонструвала дисципліновану гру в обороні. Команда компактно діяла на власній половині поля та не дозволяла супернику створювати велику кількість небезпечних моментів. Нічия проти одного з грандів світового футболу стала для іракців важливим результатом і додала впевненості перед майбутніми міжнародними турнірами.

Для Іспанії цей результат може стати сигналом щодо необхідності покращення реалізації моментів. Команда володіє значним кадровим потенціалом і вважається одним із фаворитів чемпіонату світу, однак матч проти Іраку показав, що навіть проти номінально слабших суперників можуть виникати проблеми з досягненням результату.

Нічия в Ла-Коруньї стала одним із найнеочікуваніших результатів міжнародного футбольного дня. Для Іраку вона може стати історичним досягненням у контексті протистоянь із провідними європейськими збірними, тоді як для Іспанії — приводом для додаткового аналізу гри перед початком чемпіонату світу 2026 року.

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