Іспанія не змогла обіграти Ірак перед стартом ЧС-2026
2026-05-06    144

Іспанія не змогла обіграти Ірак перед стартом ЧС-2026

Збірна Іспанії несподівано втратила перемогу в товариському матчі проти Іраку напередодні чемпіонату світу 2026 року. Поєдинок, який відбувся 4 червня в іспанській Ла-Коруньї на стадіоні «Ріасор», завершився з рахунком 1:1. Іспанці відкрили рахунок завдяки голу Феррана Торреса, однак іракська команда швидко відновила рівновагу та втримала нічию до фінального свистка.

Матч став одним із завершальних етапів підготовки обох збірних до старту чемпіонату світу 2026 року. Іспанія, яку експерти відносять до числа потенційних претендентів на високі місця на турнірі, володіла перевагою в контролі м’яча та створила більше моментів біля воріт суперника. Проте реалізувати свою перевагу команда не змогла.

Рахунок було відкрито вже на 16-й хвилині. Ферран Торрес скористався передачею Дані Ольмо, прорвався до штрафного майданчика та переграв голкіпера збірної Іраку. Для нападника цей гол став черговим підтвердженням його важливої ролі в атаці іспанської команди напередодні світової першості.

Втім перевага господарів тривала недовго. Уже на 27-й хвилині Ірак організував результативну атаку, яку точним ударом завершив Мерхас Доскі. Захисники іспанської збірної не змогли перешкодити супернику в завершальній фазі епізоду, а воротар залишився без шансів врятувати команду.

Після пропущеного м’яча команда Іспанії збільшила тиск на ворота суперника та намагалася повернути собі перевагу. Тренерський штаб використав значну кількість замін у другому таймі, випустивши на поле свіжих виконавців. На газоні з’явилися Хесус Родрігес, Єремі Піно, Хаві Герра та інші футболісти, які отримали можливість проявити себе перед стартом мундіалю.

Попри активність іспанців, збірна Іраку продемонструвала дисципліновану гру в обороні. Команда компактно діяла на власній половині поля та не дозволяла супернику створювати велику кількість небезпечних моментів. Нічия проти одного з грандів світового футболу стала для іракців важливим результатом і додала впевненості перед майбутніми міжнародними турнірами.

Для Іспанії цей результат може стати сигналом щодо необхідності покращення реалізації моментів. Команда володіє значним кадровим потенціалом і вважається одним із фаворитів чемпіонату світу, однак матч проти Іраку показав, що навіть проти номінально слабших суперників можуть виникати проблеми з досягненням результату.

Нічия в Ла-Коруньї стала одним із найнеочікуваніших результатів міжнародного футбольного дня. Для Іраку вона може стати історичним досягненням у контексті протистоянь із провідними європейськими збірними, тоді як для Іспанії — приводом для додаткового аналізу гри перед початком чемпіонату світу 2026 року.

В тему:

Франція сенсаційно програла Кот-д’Івуару перед стартом ЧС-2026

гол Феррана Торреса, Дані Ольмо, збірна Іраку, збірна Іраку футбол, збірна Іспанії, збірна Іспанії футбол, Іспанія Ірак, Іспанія Ірак 1 1, Ла-Корунья, матч Іспанія Ірак, матчі збірних, Мерхас Доскі, міжнародний футбол, нічия Іспанії, новини спорту, новини футболу, підготовка до ЧС-2026, результат матчу Іспанія Ірак, світовий футбол, спорт новини, стадіон Ріасор, товариський матч, товариські матчі збірних, Ферран Торрес, футбол Ірак, футбол Іспанія, футбольна сенсація, футбольні збірні, чемпіонат світу 2026, ЧС-2026
Останні новини
Як отримати 2000 грн на медичне обстеження у 2026 році

Як отримати 2000 грн на медичне обстеження у 2026 році
Українцям віком від 40 років стало простіше отримати державну виплату читать далее
05-06, 16:03
Жаба замість Черчилля: Британія змінює дизайн банкнот

Жаба замість Черчилля: Британія змінює дизайн банкнот
Готівкові гроші у Великій Британії можуть отримати найбільше дизайнерське оновлення читать далее
05-06, 15:58
На ЗАЕС запровадили локальне перемир’я через ризик аварії

На ЗАЕС запровадили локальне перемир’я через ризик аварії
На території Запорізької атомної електростанції запровадили локальне припинення бойових дій читать далее
05-06, 15:54
ВВП єврозони впав уперше з 2022 року на тлі нового цінового шоку

ВВП єврозони впав уперше з 2022 року на тлі нового цінового шоку
У першому кварталі 2026 року економіка єврозони вперше з 2022 читать далее
05-06, 15:51
Іспанія не змогла обіграти Ірак перед стартом ЧС-2026

Іспанія не змогла обіграти Ірак перед стартом ЧС-2026
Збірна Іспанії несподівано втратила перемогу в товариському матчі проти Іраку читать далее
05-06, 12:10
За які порушення ПДР можуть забрати автомобіль в Україні

За які порушення ПДР можуть забрати автомобіль в Україні
Порушення правил дорожнього руху в Україні можуть обернутися не лише читать далее
05-06, 12:07
Чи доведеться українцям працювати до 67 років: що змінюється з пенсіями

Чи доведеться українцям працювати до 67 років: що змінюється з пенсіями
Питання пенсійного віку в Україні знову опинилося в центрі уваги читать далее
05-06, 12:03
Франція сенсаційно програла Кот-д’Івуару перед стартом ЧС-2026

Франція сенсаційно програла Кот-д’Івуару перед стартом ЧС-2026
Збірна Франції зазнала несподіваної поразки від Кот-д'Івуару в товариському матчі читать далее
05-06, 12:01
Удар по заводу «Яготинське»: четверо загиблих на Київщині

Удар по заводу «Яготинське»: четверо загиблих на Київщині
У Броварському районі Київської області внаслідок удару по заводу «Яготинське читать далее
05-06, 10:48
Вибух на терміналі «Нової пошти» в Києві: є загиблий

Вибух на терміналі «Нової пошти» в Києві: є загиблий
В Оболонському районі Києва вранці стався вибух на терміналі «Нової читать далее
05-06, 10:45
Поліція проводить обшуки у працівників ВЛК у 16 областях

Поліція проводить обшуки у працівників ВЛК у 16 областях
Національна поліція проводить 58 обшуків у 16 областях України в читать далее
05-06, 10:42
У Міноборони вивчають залучення іноземців до ЗСУ за контрактом

У Міноборони вивчають залучення іноземців до ЗСУ за контрактом
Міністерство оборони України розглядає можливість масштабного залучення іноземних громадян до читать далее
04-06, 22:03
Зеленський опублікував відкритий лист Путіну з пропозицією зустрічі

Зеленський опублікував відкритий лист Путіну з пропозицією зустрічі
Президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до президента РФ читать далее
04-06, 21:54
У Німеччині підтримали перегляд захисту для українських чоловіків

У Німеччині підтримали перегляд захисту для українських чоловіків
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт підтримав ідею виключення українських читать далее
04-06, 20:40
У Києві демонтували пам’ятник Михайлу Булгакову

У Києві демонтували пам’ятник Михайлу Булгакову
У Києві 4 червня демонтували пам’ятник письменнику Михайлу Булгакову, який читать далее
04-06, 19:46
5 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети

5 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети
5 червня 2026 року — це дата, яка поєднує церковні читать далее
04-06, 19:34
Гороскоп на 5 червня 2026 року: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 5 червня 2026 року: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку
5 червня 2026 року стане днем, коли багато рішень матимуть читать далее
04-06, 19:26
Літній наступ РФ приречений: ISW назвав головні причини

Літній наступ РФ приречений: ISW назвав головні причини
Російський літній наступ в Україні навряд чи дозволить Москві досягти читать далее
04-06, 19:15
На Закарпатті чиновників можуть зобов’язати знати угорську мову

На Закарпатті чиновників можуть зобов’язати знати угорську мову
Україна та Угорщина погодили 11 пунктів, які стосуються розширення прав читать далее
04-06, 18:56
Адріана Пущак: біографія та цікаві факти про переможницю Miss Petite Universe USA 2025

Адріана Пущак: біографія та цікаві факти про переможницю Miss Petite Universe USA 2025
Адріана Пущак — українська модель, підприємниця та громадська діячка, яка читать далее
04-06, 18:53
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції