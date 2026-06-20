Ірина Горова: біографія та цікаві факти про продюсерку
2026-20-06    137

Ірина Горова: біографія та цікаві факти про продюсерку

Ірина Горова — українська музична продюсерка, підприємиця та одна з найвідоміших менеджерок українського шоу-бізнесу. Вона багато років працює у сфері музичного продюсування та менеджменту артистів, створивши низку успішних проєктів. Широкій аудиторії Горова також відома як колишня дружина репера і продюсера Потапа, однак її професійна діяльність давно вийшла за межі цього статусу. Вона очолювала компанію MOZGI Group, а після її трансформації стала засновницею та CEO музичного лейблу Pomitni. Крім розвитку артистів, Горова бере участь у бізнес-форумах, виступає як спікерка та підтримує проєкти, спрямовані на розвиток української музичної індустрії.

Біографія

Ірина Горова (дівоче прізвище — Драган) народилася 20 грудня 1977 року в Києві. Навчалася у спеціалізованій школі №114, після чого вступила на економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де здобула освіту за спеціальністю «Фінанси». Пізніше отримала ступінь MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

Перші роки кар’єри були пов’язані з ресторанним бізнесом, а згодом — із банківською сферою. У 2000 році Горова почала працювати в банку, де займалася питаннями акціонерного капіталу та депозитарної діяльності. Саме фінансова освіта й управлінський досвід стали основою для її майбутньої роботи у креативній індустрії.

У 2009 році разом з Олексієм Потапенком (Потапом) вона заснувала продюсерський центр MOZGI Entertainment. Компанія займалася менеджментом артистів, концертною діяльністю, музичним маркетингом та виробництвом контенту. Згодом Горова очолила групу компаній MOZGI Group як CEO. У 2023 році після реорганізації бізнесу вона стала власницею та генеральною директоркою нового музичного лейблу Pomitni.

За роки роботи Ірина Горова продюсувала або розвивала кар’єру таких артистів і проєктів, як «Потап і Настя», «Время и Стекло», MOZGI, Michelle Andrade, INGRET, U_C, а також стала партнеркою сольного проєкту DOROFEEVA після запуску лейблу Pomitni. Вона також входила до складу журі музичної премії YUNA, була співголовою робочої групи концертної індустрії при Кабінеті Міністрів України та неодноразово потрапляла до рейтингів найуспішніших українських бізнесвумен.

Цікаві факти

У дитинстві Ірина Горова професійно займалася фігурним катанням, художньою гімнастикою та шахами. Вона має юнацький розряд із шахів, а любов до точних наук згодом вплинула на вибір економічної освіти та кар’єри у фінансах.

Однією з найгучніших тем навколо продюсерки стало її розлучення з Потапом. Подружжя офіційно повідомило про завершення шлюбу у 2016 році, хоча фактично вони розлучилися ще у 2014-му. Попри це, вони певний час продовжували спільно працювати над розвитком музичного бізнесу.

Ірина Горова є матір’ю двох дітей. Донька Наталія народилася у першому шлюбі з музикантом Юрієм Горовим, а син Андрій — у шлюбі з Потапом. Продюсерка неодноразово говорила, що намагається відокремлювати особисте життя від професійної діяльності та рідко коментує приватні стосунки.

У 2023 році Горова повністю змінила модель свого музичного бізнесу, створивши лейбл Pomitni. Компанія працює за сервісною моделлю, що дозволяє артистам залишатися незалежними та користуватися окремими послугами з дистрибуції, маркетингу, PR і менеджменту.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Ірині Горовій?

Ірина Горова народилася 20 грудня 1977 року в Києві. Вік продюсерки змінюється залежно від поточної дати. Вона належить до покоління українських продюсерів, які формували сучасний музичний ринок країни.

Хто колишній чоловік Ірини Горової?

Найвідомішим чоловіком Ірини Горової був репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап). Вони були не лише подружжям, а й бізнес-партнерами, разом заснувавши MOZGI Entertainment. Після розлучення обидва певний час продовжували професійну співпрацю.

Чим зараз займається Ірина Горова?

Продюсерка керує музичним лейблом Pomitni, займається розвитком українських артистів, консалтингом і менторством. Також вона бере участь у професійних конференціях і проєктах, пов’язаних із розвитком креативної економіки України.

Скільки дітей у Ірини Горової?

У відкритих джерелах зазначається, що Ірина Горова має двох дітей: доньку Наталію та сина Андрія. Вона періодично ділиться сімейними моментами у соціальних мережах, але загалом не робить особисте життя публічною темою.

Чому Ірина Горова відома в українському шоу-бізнесі?

Головною причиною її популярності є багаторічна робота як продюсерки та керівниці великих музичних компаній. Вона брала участь у розвитку відомих українських артистів, створенні музичних проєктів та реформуванні моделі роботи сучасного музичного лейблу. Крім цього, її регулярно включають до рейтингів впливових жінок українського бізнесу.

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