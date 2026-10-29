Ірина Горова: біографія та цікаві факти про продюсерку

Ірина Горова — українська продюсерка, підприємиця та музична менеджерка, яка стала однією з помітних постатей вітчизняного шоу-бізнесу. Вона здобула популярність завдяки роботі з репером Потапом, спільному створенню продюсерського центру MOZGI Entertainment та розвитку музичного лейбла Pomitni. До приходу в музичну індустрію Горова працювала у банківській сфері, де отримала досвід управління фінансами. Згодом вона зосередилася на продюсуванні артистів, розвитку музичних проєктів і побудові бізнесу в креативних індустріях. У жовтні 2026 року продюсерка знову привернула увагу публіки після інтерв’ю, у якому розповіла про стосунки Потапа з Настею Каменських та власні переживання під час розпаду шлюбу.

Біографія

Ірина Горова народилася 20 грудня 1977 року в Києві. Вищу освіту здобула в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, де навчалася за спеціальністю «Фінанси». Пізніше вона отримала ступінь MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі. Освіта стала основою для її подальшої роботи з фінансами, управлінням командами та розвитку власних бізнес-проєктів.

До музичного бізнесу Горова працювала в банківському секторі. Перехід у шоу-бізнес став зміною професійного напряму: замість традиційної фінансової діяльності вона почала розвивати проєкти, що поєднували творчість, менеджмент, маркетинг і комерційне просування артистів.

Ідея створення власного продюсерського центру виникла у 2008 році, коли Горова співпрацювала з Олексієм Потапенком, відомим як Потап. У 2009 році вони заснували MOZGI Entertainment. Горова відповідала переважно за фінансову й управлінську складові, тоді як її партнер займався творчим продюсуванням. Співпраця дала змогу об’єднати бізнесові компетенції з розумінням музичного ринку.

Серед артистів, із якими працював продюсерський центр, були дует «Потап і Настя», гурт «Время и Стекло», гурт MOZGI, Michelle Andrade та INGRET. Компанія розвивала не лише музичні проєкти, а й інші напрями індустрії: відеовиробництво, звукозапис, організацію подій, креативні послуги та просування контенту. У 2018 році бізнес розширився до групи компаній MOZGI GROUP.

Професійні результати Горової відзначали музичними нагородами. За даними її біографічних профілів, вона отримувала відзнаки за менеджмент артистів на M1 Music Awards у 2015–2017 роках і премії YUNA у 2017–2018 роках. Окрім роботи з музикантами, продюсерка долучалася до професійних об’єднань, пов’язаних із розвитком концертного ринку та захистом авторських і суміжних прав.

У 2023 році MOZGI Entertainment змінив назву на Pomitni. Горова стала генеральною директоркою та єдиною власницею лейбла. Новий етап передбачав подальшу роботу з артистами, музичну дистрибуцію, партнерства з брендами та розвиток креативних проєктів. Продюсерка також зосередилася на менторстві й підтримці виконавців у побудові кар’єри.

Важливим напрямом її діяльності стала співпраця з Надею Дорофєєвою. Горова працює з артисткою як продюсерка та партнерка. Паралельно вона бере участь у бізнес-спільнотах і професійних ініціативах, присвячених підприємництву та розвитку креативних індустрій.

Цікаві факти

Ірина Горова була одружена з Потапом. Їхні стосунки поєднували особисте життя та спільний бізнес. У подружжя народився син Андрій. Після розлучення колишнє подружжя продовжило спілкуватися та брати участь у вихованні дитини. У 2019 році Горова відвідала весілля Потапа й Насті Каменських разом із новим обранцем.

29 жовтня 2026 року продюсерка розповіла про обставини розриву з Потапом в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай. За словами Горової, вона запідозрила особливий інтерес майбутнього колишнього чоловіка до Насті Каменських ще під час першої зустрічі з артисткою. Продюсерка згадала, що Потап тоді висловив бажання створити з Каменських дует. Згодом, за її словами, вона помічала ознаки прихованого спілкування між ними. Ці твердження є особистими спогадами Горової про їхні стосунки.

Продюсерка також розповіла, що переживання через сімейну ситуацію певний час не давали їй змоги одразу завершити шлюб. За її словами, вона занурилася в роботу й поступово почала продумувати вихід із ситуації. В інтерв’ю Горова назвала цей період болісним, згадавши, що спочатку в їхньому шлюбі були сильні почуття та взаємна підтримка.

Ще один напрям її діяльності — підтримка жінок у професійному розвитку. Горова стала співзасновницею платформи «На її основі», яку позиціонують як простір для розвитку та взаємодії. Вона також виступає на заходах, присвячених підприємництву, менеджменту й особистому розвитку. У професійній діяльності продюсерка поєднує управління музичним бізнесом із консультуванням і менторством.

Горова не має музичної освіти, яка була б основою її професійної кар’єри. Її спеціалізація — фінанси, стратегія, управління та побудова бізнес-процесів. Саме ці компетенції стали важливою частиною її роботи з артистами, для яких недостатньо лише записувати пісні: потрібно організовувати випуск музики, маркетинг, дистрибуцію та співпрацю з партнерами.

Відповіді на питання про Ірину Горову

Скільки років Ірині Горовій?

Ірина Горова народилася 20 грудня 1977 року. Станом на 29 жовтня 2026 року їй 48 років. Свій наступний день народження вона відзначатиме у грудні 2026 року.

Хто колишній чоловік Ірини Горової?

Колишній чоловік продюсерки — репер і музичний продюсер Потап, справжнє ім’я якого Олексій Потапенко. Вони були одружені та разом виховують сина Андрія. Колишнє подружжя також спільно розвивало продюсерський бізнес.

Скільки дітей має Ірина Горова?

У біографічних матеріалах згадуються двоє дітей продюсерки — донька Наталія та син Андрій. Син народився у шлюбі з Потапом. Інформацію про особисте життя доньки Горова висвітлює значно рідше, ніж подробиці власної кар’єри.

Яку компанію заснувала Ірина Горова?

Горова стала співзасновницею продюсерського центру MOZGI Entertainment разом із Потапом. У 2023 році компанія змінила назву на Pomitni, а Горова стала її генеральною директоркою та єдиною власницею. Лейбл працює з артистами, розвиває музичну дистрибуцію та допомагає просувати українську музику.

Де Ірина Горова веде соціальні мережі?

Продюсерка має сторінку в Instagram під іменем користувача gorovaya_irina. У соцмережах вона ділиться новинами про професійну діяльність, музичні проєкти та особисті події. Її публікації також стають приводом для обговорення в медіа.