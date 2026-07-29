Ірина Федишин: біографія та цікаві факти про українську співачку
2026-29-07    16

Ірина Федишин: біографія та цікаві факти про українську співачку

Ірина Федишин — українська співачка, авторка пісень, композиторка та одна з найвідоміших виконавиць сучасної української естради. Найбільшу популярність їй принесли пісні у стилі поп та поп-фолк, а також масштабні концертні тури в Україні та за кордоном. Артистка самостійно пише значну частину свого репертуару та багато років розвиває власний музичний бренд. Після початку повномасштабної війни Росії проти України активно проводить благодійні концерти для підтримки Збройних сил та гуманітарних ініціатив. Її творчість поєднує сучасну естраду, народні мотиви та патріотичну тематику.

Біографія

Ірина Петрівна Федишин народилася 1 лютого 1987 року у Львові в родині, пов’язаній із музикою. Її батько був музикантом і саме він прищепив доньці любов до музики, хоча спочатку хотів, щоб вона займалася шахами. Майбутня співачка ще в дитячому віці почала грати на синтезаторі, імпровізувати та створювати власні композиції.

У 13 років Ірина вступила до музичної школи. Завдяки домашній підготовці її одразу зарахували до четвертого класу, а навчання вона завершила з відзнакою. Паралельно брала участь у концертах та творчих заходах, де не лише виступала, а й була ведучою концертних програм.

Після закінчення школи Федишин вступила на економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Попри економічну освіту, вона продовжувала займатися вокалом та брала приватні уроки музики.

На початку творчого шляху Ірина брала участь у численних фестивалях і конкурсах. У 2005 році вона стала півфіналісткою національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення». Згодом виступала у проєктах «Шлягер року», а також поступово сформувала власний репертуар із пісень власного авторства.

Перший альбом співачки «Твій Ангел» вийшов у 2007 році. Надалі вона випустила десятки популярних композицій, серед яких «Пароль», «Серце стука», «Долоньки», «Україна колядує» та інші. Ірина неодноразово ставала лауреаткою музичних премій, зокрема «Українська пісня року» та «Музична платформа».

Після 2022 року артистка активно гастролює Європою, Канадою та США з благодійними концертами. За кошти, зібрані під час турів, вона передає автомобілі, дрони, обладнання та іншу допомогу українським військовим і волонтерам.

Цікаві факти

Ірина Федишин самостійно пише тексти та музику для більшості своїх композицій. За словами співачки, авторська творчість є невід’ємною частиною її кар’єри, а багато пісень народжуються з особистих переживань та життєвого досвіду.

Чоловіком Ірини є продюсер Віталій Човник. Подружжя виховує двох синів — Юрія та Олега. Віталій займається організацією концертної діяльності співачки та працює над її творчими проєктами.

Артистка неодноразово заявляла, що принципово виконує пісні українською мовою. Після початку повномасштабної війни вона значно розширила благодійну діяльність і регулярно звітує про закупівлю допомоги для військових.

Попри активні гастролі, Ірина продовжує жити у Львові та неодноразово наголошувала, що саме це місто вважає своїм домом. Вона також бере участь у різдвяних та великодніх музичних проєктах, популяризуючи українські традиції.

Після завершення тримісячного міжнародного різдвяного туру на початку 2026 року Ірина Федишин продемонструвала результат благодійної кампанії — десятки автомобілів, придбаних за кошти, зібрані під час концертів у Європі та Північній Америці. За словами співачки, транспорт передали на потреби українських військових. У соціальних мережах відео з колоною автомобілів отримало широкий резонанс, а шанувальники відзначили масштаб волонтерської діяльності артистки.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Ірині Федишин?

Ірина Федишин народилася 1 лютого 1987 року у Львові. Її вік залежить від поточної дати. День народження співачка традиційно відзначає на початку лютого.

Хто чоловік Ірини Федишин?

Чоловік співачки — Віталій Човник. Він є її продюсером і багато років займається організацією концертної діяльності артистки. Подружжя має двох синів.

Яку освіту має Ірина Федишин?

Співачка закінчила музичну школу з відзнакою, а вищу освіту здобула на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Одночасно вона навчалася вокалу у приватних педагогів.

Які найвідоміші пісні Ірини Федишин?

До найвідоміших композицій артистки належать «Пароль», «Серце стука», «Долоньки», «Твій Ангел» та різдвяні пісенні проєкти. Більшість своїх композицій вона написала самостійно.

Чим займається Ірина Федишин зараз?

Артистка продовжує концертну діяльність, випускає нові пісні та проводить благодійні тури. Значну частину зібраних коштів вона спрямовує на підтримку українських військових, закупівлю автомобілів, дронів та іншого необхідного обладнання.

Віталій Човник, Євробачення, Ірина Федишин, Ірина Федишин Instagram, Ірина Федишин біографія, Ірина Федишин вік, Ірина Федишин діти, Ірина Федишин чоловік, Львів, Львівський національний університет, Музична платформа, поп-фолк, українська естрада, Українська пісня року, українська співачка
Останні новини
Бутусов оцінив можливості РФ щодо нової масштабної мобілізації

Бутусов оцінив можливості РФ щодо нової масштабної мобілізації
Журналіст і військовослужбовець Другого корпусу Національної гвардії «Хартія» Юрій Бутусов читать далее
29-07, 10:51
Ірина Федишин: біографія та цікаві факти про українську співачку

Ірина Федишин: біографія та цікаві факти про українську співачку
Ірина Федишин — українська співачка, авторка пісень, композиторка та одна читать далее
29-07, 10:47
Сенат США підтримав просування законопроєкту про санкції проти РФ

Сенат США підтримав просування законопроєкту про санкції проти РФ
Сенат США 28 липня під час процедурного голосування підтримав початок читать далее
29-07, 10:43
Франція та Іспанія борються з рекордними лісовими пожежами

Франція та Іспанія борються з рекордними лісовими пожежами
Франція та Іспанія продовжують боротьбу з масштабними лісовими пожежами, які читать далее
29-07, 10:40
Ціни на бензин і дизель різко зросли: що буде з пальним у серпні

Ціни на бензин і дизель різко зросли: що буде з пальним у серпні
Ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на українських АЗС читать далее
29-07, 10:37
Іран вимагає від України компенсацію після удару по судну

Іран вимагає від України компенсацію після удару по судну
Іран офіційно заявив, що очікує від України відшкодування збитків після читать далее
29-07, 10:35
США в ООН закликали до припинення вогню в Україні та переговорів

США в ООН закликали до припинення вогню в Україні та переговорів
Сполучені Штати під час засідання Ради Безпеки ООН закликали до читать далее
29-07, 10:32
Старі долари не приймають: що робити та коли відмова незаконна

Старі долари не приймають: що робити та коли відмова незаконна
Власники готівкових доларів США нерідко стикаються із ситуацією, коли банк читать далее
28-07, 22:32
Трамп заявив, що покійний Ліндсі Грем любив війну

Трамп заявив, що покійний Ліндсі Грем любив війну
Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, читать далее
28-07, 20:21
В Україні проти Лукашенка можуть відкрити справу

В Україні проти Лукашенка можуть відкрити справу
Офіс президента України звернувся до генерального прокурора з пропозицією розглянути читать далее
28-07, 20:18
Михайло Хома (Дзидзьо): біографія та цікаві факти про співака

Михайло Хома (Дзидзьо): біографія та цікаві факти про співака
Михайло Хома — український співак, актор і продюсер, відомий широкій читать далее
28-07, 18:36
Зеленський і Трамп обговорили виробництво ракет для Patriot

Зеленський і Трамп обговорили виробництво ракет для Patriot
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під читать далее
28-07, 18:33
Українцям нараховуватимуть штрафи за прострочення податку на нерухомість

Українцям нараховуватимуть штрафи за прострочення податку на нерухомість
Власники нерухомості, які не сплатять податок у встановлений законом строк, читать далее
28-07, 17:39
Яке церковне свято 29 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 29 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
29 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святого мученика читать далее
28-07, 16:22
Податкова змінює правила перевірок декларацій з 1 серпня

Податкова змінює правила перевірок декларацій з 1 серпня
Із 1 серпня 2026 року в Україні змінюється порядок застосування читать далее
28-07, 16:05
До Реєстру збитків від війни подали лише 171 тисячу заяв

До Реєстру збитків від війни подали лише 171 тисячу заяв
До Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, надійшло читать далее
28-07, 16:00
ФОП у декреті можуть тимчасово не сплачувати єдиний податок

ФОП у декреті можуть тимчасово не сплачувати єдиний податок
Фізичні особи-підприємці першої та другої груп, які не використовують працю читать далее
28-07, 15:58
У Раді пропонують залишити НМТ у нинішньому форматі й у 2027 році

У Раді пропонують залишити НМТ у нинішньому форматі й у 2027 році
У Верховній Раді зареєстровано законодавчу ініціативу, яка передбачає продовження особливого читать далее
28-07, 15:53
Військовим нададуть до 50% знижки на ліки через застосунок «Армія+»

Військовим нададуть до 50% знижки на ліки через застосунок «Армія+»
Військовослужбовці зможуть купувати лікарські засоби та інші товари зі знижками читать далее
28-07, 15:51
У Парижі хочуть вчену Марію Кюрі увіковічити на Ейфелевій вежі

У Парижі хочуть вчену Марію Кюрі увіковічити на Ейфелевій вежі
У Парижі представили проєкт, який має виправити історичну несправедливість: на читать далее
28-07, 13:27
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні дипломатія закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026