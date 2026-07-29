Ірина Федишин — українська співачка, авторка пісень, композиторка та одна з найвідоміших виконавиць сучасної української естради. Найбільшу популярність їй принесли пісні у стилі поп та поп-фолк, а також масштабні концертні тури в Україні та за кордоном. Артистка самостійно пише значну частину свого репертуару та багато років розвиває власний музичний бренд. Після початку повномасштабної війни Росії проти України активно проводить благодійні концерти для підтримки Збройних сил та гуманітарних ініціатив. Її творчість поєднує сучасну естраду, народні мотиви та патріотичну тематику.

Біографія

Ірина Петрівна Федишин народилася 1 лютого 1987 року у Львові в родині, пов’язаній із музикою. Її батько був музикантом і саме він прищепив доньці любов до музики, хоча спочатку хотів, щоб вона займалася шахами. Майбутня співачка ще в дитячому віці почала грати на синтезаторі, імпровізувати та створювати власні композиції.

У 13 років Ірина вступила до музичної школи. Завдяки домашній підготовці її одразу зарахували до четвертого класу, а навчання вона завершила з відзнакою. Паралельно брала участь у концертах та творчих заходах, де не лише виступала, а й була ведучою концертних програм.

Після закінчення школи Федишин вступила на економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Попри економічну освіту, вона продовжувала займатися вокалом та брала приватні уроки музики.

На початку творчого шляху Ірина брала участь у численних фестивалях і конкурсах. У 2005 році вона стала півфіналісткою національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення». Згодом виступала у проєктах «Шлягер року», а також поступово сформувала власний репертуар із пісень власного авторства.

Перший альбом співачки «Твій Ангел» вийшов у 2007 році. Надалі вона випустила десятки популярних композицій, серед яких «Пароль», «Серце стука», «Долоньки», «Україна колядує» та інші. Ірина неодноразово ставала лауреаткою музичних премій, зокрема «Українська пісня року» та «Музична платформа».

Після 2022 року артистка активно гастролює Європою, Канадою та США з благодійними концертами. За кошти, зібрані під час турів, вона передає автомобілі, дрони, обладнання та іншу допомогу українським військовим і волонтерам.

Цікаві факти

Ірина Федишин самостійно пише тексти та музику для більшості своїх композицій. За словами співачки, авторська творчість є невід’ємною частиною її кар’єри, а багато пісень народжуються з особистих переживань та життєвого досвіду.

Чоловіком Ірини є продюсер Віталій Човник. Подружжя виховує двох синів — Юрія та Олега. Віталій займається організацією концертної діяльності співачки та працює над її творчими проєктами.

Артистка неодноразово заявляла, що принципово виконує пісні українською мовою. Після початку повномасштабної війни вона значно розширила благодійну діяльність і регулярно звітує про закупівлю допомоги для військових.

Попри активні гастролі, Ірина продовжує жити у Львові та неодноразово наголошувала, що саме це місто вважає своїм домом. Вона також бере участь у різдвяних та великодніх музичних проєктах, популяризуючи українські традиції.

Після завершення тримісячного міжнародного різдвяного туру на початку 2026 року Ірина Федишин продемонструвала результат благодійної кампанії — десятки автомобілів, придбаних за кошти, зібрані під час концертів у Європі та Північній Америці. За словами співачки, транспорт передали на потреби українських військових. У соціальних мережах відео з колоною автомобілів отримало широкий резонанс, а шанувальники відзначили масштаб волонтерської діяльності артистки.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Ірині Федишин?

Ірина Федишин народилася 1 лютого 1987 року у Львові. Її вік залежить від поточної дати. День народження співачка традиційно відзначає на початку лютого.

Хто чоловік Ірини Федишин?

Чоловік співачки — Віталій Човник. Він є її продюсером і багато років займається організацією концертної діяльності артистки. Подружжя має двох синів.

Яку освіту має Ірина Федишин?

Співачка закінчила музичну школу з відзнакою, а вищу освіту здобула на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Одночасно вона навчалася вокалу у приватних педагогів.

Які найвідоміші пісні Ірини Федишин?

До найвідоміших композицій артистки належать «Пароль», «Серце стука», «Долоньки», «Твій Ангел» та різдвяні пісенні проєкти. Більшість своїх композицій вона написала самостійно.

Чим займається Ірина Федишин зараз?

Артистка продовжує концертну діяльність, випускає нові пісні та проводить благодійні тури. Значну частину зібраних коштів вона спрямовує на підтримку українських військових, закупівлю автомобілів, дронів та іншого необхідного обладнання.