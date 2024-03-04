IronGlass: “Дюну” 2 знімали об’єктиви української компанії

Об’єктиви від української компанії IronGlass використовували на зйомках другої частини фільму Дені Вільньова «Дюна». Про це написав Костянтин Гаркавий з IronGlass на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, це не перший фільм, який знімали з допомогою об’єктивів компанії IronGlass. Але піщані пейзажі «Дюни» стали «справжнім випробувальним полігоном» для них. Розробку корпусу та механіки розпочали у 2021, на початку 2022 виготовили чергові прототипи. Під час повномасштабного вторгнення команда продовжувала працювати: хтось на місці, а хтось з окопів. Але передали готові лінзи IronGlass встигли вчасно.

Українські об’єктиви IronGlass відзначив й оператор фільму Грейг Фрейзер. Разом із компанією-постачальником техніки для зйомок ARRI Rental, він обирав об’єктиви. Вибір зупинився на українському IronGlass.

Компанія із Запоріжжя IronGlass займається переробкою старих лінз. Зокрема від радянських об’єктивів «Геліос», як в Україні залишилось багато.