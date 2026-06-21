Іран заявив протест США після погроз Трампа переговорникам

Іранська делегація, яка бере участь у переговорах зі США у Швейцарії, висловила офіційний протест американській стороні після різких заяв президента США Дональда Трампа на адресу іранських представників. Про це 21 червня повідомили державні іранські ЗМІ, а інформацію про інцидент підтвердили міжнародні медіа. За повідомленнями Тегерана, делегація наразі розглядає можливі кроки у відповідь на висловлювання американського президента.

За даними іранського державного телеканалу Press TV, представники Ірану заявили протест після того, як Трамп публічно пригрозив учасникам переговорів. Під час телефонного інтерв’ю Fox News президент США заявив, що Вашингтон може встановити контроль над Ормузькою протокою, якщо сторони не досягнуть домовленостей щодо її відкриття, а також звернувся до іранських чиновників із різкими словами, попередивши про можливі наслідки у разі подальшої ескалації.

Переговори між США та Іраном проходять на швейцарському курорті Бюргеншток за посередництва Катару та Пакистану. Американську делегацію очолює віцепрезидент США Джей Ді Венс, до її складу також входять спеціальний посланник Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Іран представляють голова парламенту Мохаммад Багер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі. Основними темами консультацій є режим припинення вогню, відкриття Ормузької протоки, санкції, ядерна програма Ірану та механізми економічного врегулювання.

Напруженість навколо переговорів посилилася після рішення Тегерана повторно закрити Ормузьку протоку. Іранська влада пояснила цей крок нібито порушенням домовленостей про припинення вогню з боку США та Ізраїлю. Вашингтон, зі свого боку, наполягає на якнайшвидшому відновленні судноплавства, оскільки через Ормузьку протоку проходить значна частина світового експорту нафти та зрідженого природного газу. Подальше блокування маршруту може вплинути на глобальні енергетичні ринки та логістичні ланцюги.

Попри жорстку риторику президента США, учасники американської переговорної групи заявляють про намір продовжувати дипломатичний процес. Джей Ді Венс повідомив, що сторони досягли певного прогресу під час консультацій, хоча остаточних домовленостей поки немає. Водночас іранська сторона наполягає, що ключовими умовами залишаються пом’якшення санкцій, гарантії безпеки та збереження права країни на мирну ядерну програму.

У Білому домі поки не надали детальних роз’яснень щодо заяв Трампа про можливе «захоплення» Ормузької протоки. Переговори у Швейцарії тривають, а їхній результат може вплинути як на безпекову ситуацію на Близькому Сході, так і на світові ціни на енергоносії та перспективи подальших відносин між Вашингтоном і Тегераном.