Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили ввечері 23 листопада, що три нафтові танкери зазнали потужних вибухів і загорілися після зіткнення з морськими мінами в Ормузькій протоці. Про інцидент повідомили іранські державні структури, а 24 листопада інформацію поширило агентство Anadolu та міжнародні медіа.

За версією іранської сторони, два судна підірвалися на мінах у східній частині протоки. Внаслідок вибухів на борту трьох танкерів виникли пожежі. Корпус вартових ісламської революції також заявив, що американське повітряне прикриття не змогло запобігти цим інцидентам.

Іранські військові пообіцяли оприлюднити відеозаписи вибухів і пожеж. Вони також попередили судновласників, капітанів та судноплавні компанії про необхідність дотримуватися встановлених Тегераном маршрутів і не ігнорувати навігаційні попередження.

Водночас станом на ранок 24 листопада незалежного підтвердження всіх обставин інциденту, зокрема назв суден, їхніх власників, прапорів і характеру пошкоджень, у доступних повідомленнях не було. Тому заяву про ураження трьох танкерів слід розглядати саме як повідомлення іранських військових, а не як остаточно встановлений факт.

Ормузька протока є одним із найважливіших морських транспортних коридорів світу. Через неї проходять значні обсяги експорту нафти та скрапленого природного газу з країн Перської затоки. Будь-які обмеження судноплавства в цьому районі можуть впливати на вартість енергоносіїв, страхування морських перевезень і стабільність міжнародних поставок.

Іран неодноразово погрожував обмежити рух суден через протоку у відповідь на військовий тиск з боку США та їхніх союзників. Тегеран заявляв про особливі правила проходження акваторії та вимагав від судноплавних компаній дотримуватися маршрутів, визначених іранськими структурами.

Ситуація залишається частиною ширшого протистояння між Іраном, США та Ізраїлем. Військова ескалація в регіоні вже створювала загрози для морської торгівлі, а питання свободи судноплавства стало одним із ключових у переговорах між Вашингтоном і Тегераном.

За даними Anadolu, Іран оголосив про закриття Ормузької протоки ще 12 липня після поновлення американських військових ударів по країні. Надалі сторони домовлялися про принципи врегулювання, однак реалізація домовленостей ускладнилася через розбіжності щодо доступу до стратегічного водного шляху.

Для світового нафтового ринку особливе значення має не лише фактичне припинення руху суден, а й ризик подальших атак. Навіть без повного блокування протоки загроза вибухів, мінування або затримання танкерів здатна підвищувати витрати на транспортування та страхування вантажів.

Подальша оцінка ситуації залежатиме від підтвердження інформації про пошкоджені судна, реакції США та інших країн регіону, а також можливих змін у правилах проходження Ормузької протоки.