Іран вимагає від України компенсацію після удару по судну
2026-29-07    32

Іран вимагає від України компенсацію після удару по судну

Іран офіційно заявив, що очікує від України відшкодування збитків після удару по іранському судну. Про це 29 липня повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі після телефонної розмови з главою МЗС України Андрієм Сибігою, під час якої сторони обговорили інцидент у Каспійському морі та його наслідки.

За словами Арагчі, українська сторона пояснила, що удар по судну був ненавмисним, а також запевнила, що не зацікавлена в подальшому загостренні відносин з Тегераном. Водночас іранський міністр заявив, що його країна також не прагне ескалації, однак вважає неприйнятними будь-які атаки на своїх громадян та інтереси.

«Я чітко дав зрозуміти, що будь-який напад на наших громадян або на наші інтереси є неприйнятним. Збитки мають бути відшкодовані», – написав Аббас Арагчі після переговорів. Він не уточнив, про який обсяг компенсації може йтися та в якому форматі Тегеран планує домагатися її виплати.

У Міністерстві закордонних справ України за підсумками телефонної розмови повідомили, що Андрій Сибіга наголосив: Україна не здійснює атак на цивільні судна. Глава української дипломатії також закликав Іран утриматися від подальшої ескалації та припинити підтримку Росії у війні проти України.

Конфлікт навколо судна розпочався після заяв Тегерана про атаку на іранське торговельне судно в акваторії Каспійського моря. Іранська влада стверджує, що внаслідок інциденту загинув один моряк, ще один отримав поранення. Після цього до МЗС Ірану був викликаний український дипломат, а офіційний Тегеран заявив про можливі заходи у відповідь.

Іранська сторона також звернулася до Ради Безпеки ООН, заявивши, що дії України нібито порушують міжнародне право та можуть призвести до подальшого розширення конфлікту. У Тегерані при цьому продовжують заперечувати свою участь у російсько-українській війні, попри численні заяви Києва та західних держав про постачання Росії іранських безпілотників і військових технологій.

Раніше Аббас Арагчі у своїх публічних заявах різко розкритикував українське керівництво, звинувативши Київ у нападі на іранське судно та пов’язавши інцидент із діями Ізраїлю. Інші іранські посадовці також заявляли про готовність відповісти на атаку, якщо подібні випадки повторяться.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв про успішні далекобійні удари в районі Каспійського моря, зазначивши, що серед цілей були судна, які використовувалися для перевезення військових вантажів за участю Ірану. При цьому українська влада не повідомляла про завдання ударів по цивільних об’єктах, а офіційний Київ наполягає, що Іран, підтримуючи військову співпрацю з Росією, є співучасником війни.

Заява Тегерана про необхідність компенсації стала новим етапом дипломатичного протистояння між країнами. Подальший розвиток ситуації залежатиме від результатів офіційних контактів між зовнішньополітичними відомствами, а також від позиції сторін щодо обставин інциденту в Каспійському морі.

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