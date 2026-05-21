Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заборонив вивезення з країни урану, збагаченого до рівня, близького до збройового. Саме цього вимагали США в межах можливих домовленостей щодо деескалації навколо іранської ядерної програми.

За даними Reuters, таку позицію підтримують і представники іранської політичної та військової еліти. У Тегерані вважають, що передача стратегічного матеріалу за кордон зробить країну більш вразливою перед потенційними ударами США та Ізраїлю.

Ситуація створює новий виток напруги на Близькому Сході та посилює ризики великої регіональної ескалації.

Чому питання урану стало критичним

Збагачений уран є ключовим елементом будь-якої ядерної програми.

Саме навколо нього роками тривають суперечки між Іраном і Заходом.

Основні побоювання США та союзників:

можливість створення ядерної зброї;

прискорення іранської ядерної програми;

загроза для Ізраїлю;

дестабілізація Близького Сходу;

нова гонка озброєнь у регіоні.

Саме тому Вашингтон наполягає на жорсткому контролі над запасами іранського урану.

Чому Іран відмовився виконувати вимоги США

У Тегерані переконані, що передача збагаченого урану за межі країни послабить оборонні позиції держави.

Іранська еліта побоюється:

нових авіаударів США;

атак Ізраїлю;

втрати стратегічного стримування;

посилення міжнародного тиску;

повторення сценаріїв попередніх конфліктів на Близькому Сході.

У результаті Хаменеї ухвалив рішення не дозволяти вивезення матеріалу навіть у рамках потенційних домовленостей.

Чому позиція Хаменеї є визначальною

В Ірані саме верховний лідер має останнє слово у стратегічних державних питаннях.

Ali Khamenei контролює:

оборонну політику;

ядерну програму;

зовнішню політику;

ключові силові структури;

стратегічні переговори із Заходом.

Саме тому його рішення фактично визначає подальший курс країни.

Як реагують США та Ізраїль

США продовжують вимагати:

обмеження ядерної програми Ірану;

міжнародного контролю;

скорочення запасів збагаченого урану;

гарантій нерозповсюдження ядерної зброї.

Водночас Benjamin Netanyahu раніше заявляв, що не вважатиме конфлікт завершеним, поки Іран не вивезе збагачений уран зі своєї території.

Для Ізраїлю іранська ядерна програма залишається питанням національної безпеки.

Чому Тегеран очікує нових ударів

Іранська влада вважає, що нинішнє перемир’я може бути тимчасовою паузою перед новими атаками.

У Тегерані побоюються:

авіаударів по ядерних об’єктах;

кібератак;

диверсій;

точкових операцій спецслужб;

посилення санкцій.

Саме тому Іран намагається максимально зберегти власний стратегічний потенціал.

Як це впливає на Близький Схід

Конфлікт навколо іранської ядерної програми впливає на весь регіон.

Найбільші ризики:

зростання військової напруги;

нестабільність нафтового ринку;

загроза морським перевезенням;

ризик нової регіональної війни;

посилення конфронтації між Іраном та Ізраїлем.

Будь-яка ескалація може мати глобальні економічні наслідки.

Чому світ боїться ядерної ескалації

Іран офіційно заперечує наміри створити ядерну зброю.

Однак західні країни вважають небезпечними:

високий рівень збагачення урану;

обмежений доступ міжнародних інспекторів;

розвиток ядерної інфраструктури;

накопичення стратегічних матеріалів.

Саме тому питання іранської ядерної програми залишається одним із головних викликів світовій безпеці.

Як ситуація впливає на нафту та світову економіку

Напруга навколо Ірану традиційно впливає на енергетичні ринки.

Інвестори побоюються:

стрибка цін на нафту;

перебоїв у постачанні;

ризиків для судноплавства;

нових санкцій.

Через це ринки уважно стежать за будь-якими заявами Ірану, США та Ізраїлю.

Таблиця: що відомо про нову позицію Ірану

Питання Ситуація Рішення Хаменеї Заборона вивезення урану Позиція США Вимога передати матеріал Реакція Ізраїлю Погрози продовження тиску Ризики Нова ескалація на Близькому Сході Причина відмови Побоювання нових атак

FAQ

Чому Іран відмовився вивозити збагачений уран?

У Тегерані вважають, що це зробить країну більш вразливою для атак США та Ізраїлю. Іранська влада прагне зберегти стратегічний потенціал. Саме тому Хаменеї заборонив передачу матеріалу за кордон.

Чому США наполягають на вивезенні урану?

Вашингтон вважає це важливим елементом контролю над іранською ядерною програмою. США прагнуть знизити ризик створення ядерної зброї. Також це розглядається як умова потенційної деескалації.

Чому Ізраїль вважає Іран загрозою?

Ізраїль вважає іранську ядерну програму прямою загрозою своїй безпеці. У Тель-Авіві побоюються появи ядерної зброї у Тегерана. Саме тому Ізраїль підтримує жорсткий тиск на Іран.

Чи можливі нові удари по Ірану?

У Тегерані вважають такий сценарій цілком реальним. Іранська влада очікує нових атак або диверсій проти ядерної інфраструктури. Це одна з причин жорсткої позиції щодо урану.

Як ситуація впливає на світову економіку?

Будь-яка ескалація на Близькому Сході впливає на нафтові ринки та глобальні фінанси. Інвестори побоюються перебоїв у постачанні енергоносіїв. Через це геополітична напруга швидко відображається на світових цінах.

Висновок

Відмова Ірану вивозити збагачений уран стала новим сигналом загострення конфлікту навколо ядерної програми країни. Тегеран демонструє готовність жорстко захищати власні стратегічні інтереси навіть під загрозою нової ескалації.

Для США та Ізраїлю ситуація залишається одним із головних викликів безпеці на Близькому Сході. Найближчі місяці можуть стати критичними для майбутнього переговорів і стабільності в регіоні.