Іран відхилив пропозицію США про тимчасове припинення вогню
2026-24-07    142

Іран відхилив пропозицію США про тимчасове припинення вогню

Іран відмовився від пропозиції США щодо тимчасового припинення вогню, яку, за даними американських ЗМІ, президент США Дональд Трамп передав через прем’єр-міністра Іраку під час його візиту до Білого дому. Після переговорів глава іракського уряду обговорив американську ініціативу з керівництвом Ірану, однак Тегеран не погодився на запропонований формат через розбіжності щодо майбутнього контролю над Ормузькою протокою.

За інформацією, оприлюдненою New York Times, дипломатична пропозиція передбачала тимчасове припинення бойових дій як крок до подальших переговорів. Водночас іранська сторона визнала запропоновані умови неприйнятними, оскільки вони не враховували один із ключових для Тегерана аспектів — питання контролю над Ормузькою протокою, яка є одним із найважливіших світових маршрутів транспортування нафти та скрапленого природного газу.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі публічно розкритикував американський підхід. За його словами, запропонована модель є «нелогічною, жадібною та спрямованою на встановлення контролю». Іранська влада неодноразово заявляла, що не погодиться на домовленості, які, на її думку, можуть обмежити суверенні інтереси країни або змінити баланс сил у Перській затоці.

Ормузька протока залишається стратегічною артерією світового енергетичного ринку. Через неї проходить значна частина глобального морського експорту нафти, а будь-які загрози судноплавству миттєво впливають на міжнародні біржові котирування енергоносіїв. Саме тому питання безпеки цього маршруту регулярно стає предметом дипломатичних переговорів між країнами регіону та світовими державами.

Ірак у цій ситуації виступив посередником між Вашингтоном і Тегераном. Останніми роками Багдад неодноразово намагався використовувати власні дипломатичні канали для зниження напруженості між Іраном і США, підтримуючи контакти з обома сторонами. Використання такого формату переговорів свідчить про прагнення уникнути прямої конфронтації та зберегти можливість для подальшого діалогу.

Відмова Ірану може ускладнити дипломатичні зусилля щодо деескалації ситуації на Близькому Сході. Аналітики вважають, що без компромісу щодо ключових безпекових питань, зокрема свободи судноплавства та військової присутності у Перській затоці, досягти навіть тимчасових домовленостей буде складно.

Події навколо Ормузької протоки уважно відстежують енергетичні ринки та міжнародні фінансові інституції. Будь-яке загострення ситуації в цьому регіоні здатне вплинути на світові ціни на нафту, вартість морських перевезень і страхування суден, що перевозять енергоносії.

Найближчим часом подальший розвиток ситуації залежатиме від готовності сторін повернутися до переговорів та запропонувати компромісні механізми врегулювання. Поки що офіційних повідомлень про підготовку нового раунду консультацій між США та Іраном не надходило.

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