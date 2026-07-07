Іран атакував танкер біля Ормузької протоки

Увечері 6 липня іранські військові випустили ракету по комерційному судну, яке проходило поблизу Ормузької протоки біля узбережжя Оману, внаслідок чого на борту спалахнула пожежа, повідомило Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO).

За даними британської сторони, інцидент стався приблизно за вісім морських миль на схід від прибережного населеного пункту Ліма в Омані. Снаряд влучив у лівий борт танкера, після чого екіпаж повідомив про загоряння. UKMTO зазначило, що інформації про загиблих або постраждалих немає, а також не зафіксовано витоку нафти чи іншої шкоди довкіллю. Розслідування обставин атаки триває.

Американські посадовці, які говорили на умовах анонімності, повідомили Axios, що під удар могли потрапити два танкери. За їхніми словами, атака відбулася менш ніж через три тижні після підписання меморандуму про взаєморозуміння, відповідно до якого Іран погодився припинити напади на цивільні судна в районі Ормузької протоки.

Ормузька протока залишається одним із найважливіших морських маршрутів світу. Через неї проходить значна частина світового експорту нафти та скрапленого природного газу з країн Перської затоки. Будь-які інциденти в цьому районі традиційно викликають різку реакцію енергетичних ринків та міжнародних судноплавних компаній.

Напад стався на тлі активних переговорів між Іраном і Оманом щодо майбутнього управління протокою. У столиці Оману нещодавно відбулося перше засідання спільного ірано-оманського комітету, присвячене координації питань навігації та безпеки в регіоні.

Раніше повідомлялося, що в межах окремих домовленостей зі Сполученими Штатами Іран може отримати право стягувати збори з суден, які проходять через Ормузьку протоку. Згідно з оприлюдненими умовами, механізм мав запрацювати через 60 днів після набуття чинності відповідної угоди. Іран також розглядає можливість запровадження додаткових страхових платежів для судноплавних компаній.

Останніми місяцями Тегеран послідовно посилював контроль над морськими шляхами в районі протоки, розширюючи присутність військово-морських сил і систем спостереження. Це створило передумови для майбутнього регулювання проходу суден та потенційного запровадження нових тарифів.

Після повідомлень про атаку міжнародні морські оператори почали оцінювати ризики для судноплавства в регіоні. Страхові компанії також вивчають можливість перегляду ставок для танкерів, що прямують через Ормузьку протоку, оскільки інцидент може свідчити про зростання загроз для комерційних перевезень у Перській затоці.