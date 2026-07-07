Іран атакував танкер біля Ормузької протоки
2026-07-07    41

Іран атакував танкер біля Ормузької протоки

Увечері 6 липня іранські військові випустили ракету по комерційному судну, яке проходило поблизу Ормузької протоки біля узбережжя Оману, внаслідок чого на борту спалахнула пожежа, повідомило Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO).

За даними британської сторони, інцидент стався приблизно за вісім морських миль на схід від прибережного населеного пункту Ліма в Омані. Снаряд влучив у лівий борт танкера, після чого екіпаж повідомив про загоряння. UKMTO зазначило, що інформації про загиблих або постраждалих немає, а також не зафіксовано витоку нафти чи іншої шкоди довкіллю. Розслідування обставин атаки триває.

Американські посадовці, які говорили на умовах анонімності, повідомили Axios, що під удар могли потрапити два танкери. За їхніми словами, атака відбулася менш ніж через три тижні після підписання меморандуму про взаєморозуміння, відповідно до якого Іран погодився припинити напади на цивільні судна в районі Ормузької протоки.

Ормузька протока залишається одним із найважливіших морських маршрутів світу. Через неї проходить значна частина світового експорту нафти та скрапленого природного газу з країн Перської затоки. Будь-які інциденти в цьому районі традиційно викликають різку реакцію енергетичних ринків та міжнародних судноплавних компаній.

Напад стався на тлі активних переговорів між Іраном і Оманом щодо майбутнього управління протокою. У столиці Оману нещодавно відбулося перше засідання спільного ірано-оманського комітету, присвячене координації питань навігації та безпеки в регіоні.

Раніше повідомлялося, що в межах окремих домовленостей зі Сполученими Штатами Іран може отримати право стягувати збори з суден, які проходять через Ормузьку протоку. Згідно з оприлюдненими умовами, механізм мав запрацювати через 60 днів після набуття чинності відповідної угоди. Іран також розглядає можливість запровадження додаткових страхових платежів для судноплавних компаній.

Останніми місяцями Тегеран послідовно посилював контроль над морськими шляхами в районі протоки, розширюючи присутність військово-морських сил і систем спостереження. Це створило передумови для майбутнього регулювання проходу суден та потенційного запровадження нових тарифів.

Після повідомлень про атаку міжнародні морські оператори почали оцінювати ризики для судноплавства в регіоні. Страхові компанії також вивчають можливість перегляду ставок для танкерів, що прямують через Ормузьку протоку, оскільки інцидент може свідчити про зростання загроз для комерційних перевезень у Перській затоці.

Axios, UKMTO, Близький Схід, енергетичний ринок, Іран, Ліма, морська безпека, Мускат, нафта, Оман, Ормузька протока, Перська затока, ракетна атака, СПГ, страхові збори, судноплавство, США, танкер, Тегеран, торговельне судно
Останні новини
Померла співачка Лорен Беннетт, голос світового хіта Party Rock Anthem

Померла співачка Лорен Беннетт, голос світового хіта Party Rock Anthem
Британська співачка Лорен Беннетт, відома як виконавиця хіта Party Rock читать далее
07-07, 11:14
Ціни на молоду картоплю в Україні різко знизилися

Ціни на молоду картоплю в Україні різко знизилися
В Україні розпочалося стрімке зниження цін на картоплю нового врожаю. читать далее
07-07, 11:12
Данило Безкоровайний: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Данило Безкоровайний: біографія та цікаві факти про українського футболіста
Данило Безкоровайний — український професійний футболіст, який виступає на позиції читать далее
07-07, 11:10
Катерина Репяхова: біографія та цікаві факти про українську блогерку

Катерина Репяхова: біографія та цікаві факти про українську блогерку
Катерина Репяхова — українська блогерка, інфлюенсерка, підприємниця та дружина народного читать далее
07-07, 11:08
Іран атакував танкер біля Ормузької протоки

Іран атакував танкер біля Ормузької протоки
Увечері 6 липня іранські військові випустили ракету по комерційному судну, читать далее
07-07, 11:05
Олена Кравець: біографія та цікаві факти про українську акторку

Олена Кравець: біографія та цікаві факти про українську акторку
Олена Кравець — українська акторка, телеведуча, продюсерка та одна з читать далее
07-07, 11:01
США програли Бельгії та залишили домашній чемпіонат світу-2026

США програли Бельгії та залишили домашній чемпіонат світу-2026
Збірна США завершила виступи на домашньому чемпіонаті світу з футболу читать далее
07-07, 10:56
Іспанія вибила Португалію з ЧС-2026, Роналду завершив кар’єру на мундіалях

Іспанія вибила Португалію з ЧС-2026, Роналду завершив кар’єру на мундіалях
Збірна Іспанії здобула перемогу над Португалією з рахунком 1:0 у читать далее
07-07, 10:54
Британія підняла F-35 через зближення російських Ту-142 з авіаносцем

Британія підняла F-35 через зближення російських Ту-142 з авіаносцем
Велика Британія 2 липня підняла винищувачі F-35 для перехоплення російських читать далее
06-07, 17:42
Яке церковне свято 7 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 7 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
7 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять преподобних Томи читать далее
06-07, 17:10
Юлія Павлюк: біографія та цікаві факти про депутатку Вінницької міської ради

Юлія Павлюк: біографія та цікаві факти про депутатку Вінницької міської ради
Юлія Павлюк — українська громадська діячка, депутатка Вінницької міської ради, читать далее
06-07, 12:32
Володимир Ращук показав фото із 9-місячним сином після заяв ексдружини

Володимир Ращук показав фото із 9-місячним сином після заяв ексдружини
Український актор і військовослужбовець Володимир Ращук 6 липня опублікував у читать далее
06-07, 12:20
Джей Ді Венс заявив про майже нульовий результат наступу РФ

Джей Ді Венс заявив про майже нульовий результат наступу РФ
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що результативність російських наступальних читать далее
06-07, 12:16
У Вишневому через атаку РФ загинули троє людей, сотні евакуйовано

У Вишневому через атаку РФ загинули троє людей, сотні евакуйовано
У місті Вишневе Київської області внаслідок масованої російської атаки в читать далее
06-07, 11:45
Мінрозвитку змінило критерії для бронювання працівників підприємств

Мінрозвитку змінило критерії для бронювання працівників підприємств
Міністерство розвитку громад та територій України оновило критерії визначення підприємств, читать далее
06-07, 11:17
Українські сировари скорочують виробництво через дешевий імпорт із ЄС

Українські сировари скорочують виробництво через дешевий імпорт із ЄС
Українські виробники сирів скорочують випуск твердих і напівтвердих сортів на читать далее
06-07, 11:15
З 1 серпня зміняться правила отримання житлових ваучерів для ВПО

З 1 серпня зміняться правила отримання житлових ваучерів для ВПО
Із 1 серпня 2026 року в Україні набудуть чинності оновлені читать далее
06-07, 11:12
Польща розсекретить список військової допомоги Україні

Польща розсекретить список військової допомоги Україні
Польща вирішила оприлюднити повний перелік військової допомоги, переданої Україні від читать далее
06-07, 11:09
Масована атака на Київ: є загиблі, десятки постраждалих

Масована атака на Київ: є загиблі, десятки постраждалих
У ніч проти 6 липня Київ зазнав масованої ракетної атаки. читать далее
06-07, 09:14
Англія перемогла Мексику та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Англія перемогла Мексику та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026
Збірна Англії в ніч на 6 липня здобула перемогу над читать далее
06-07, 09:11
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026