Ірак пригрозив виходом з ОПЕК через обмеження видобутку

Ірак розглядає можливість виходу з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), якщо об’єднання не перегляне встановлені для країни квоти на видобуток нафти. Причиною такого кроку в Багдаді називають серйозні фінансові втрати, спричинені перебоями з експортом через Ормузьку протоку, яка залишається одним із ключових маршрутів постачання енергоносіїв на світові ринки.

За інформацією, що надходить із нафтового сектору Іраку, влада країни наполягає на суттєвому збільшенні дозволених обсягів видобутку. Уряд вважає, що чинні обмеження не відповідають поточним економічним потребам держави, бюджет якої значною мірою залежить від доходів від експорту нафти. Нафтогазовий сектор забезпечує основну частину валютних надходжень і формує переважну частку державних доходів.

Ормузька протока є стратегічним вузлом світової енергетичної торгівлі. Через неї транспортується значна частина нафти та скрапленого природного газу з країн Перської затоки. Будь-які перебої в роботі маршруту безпосередньо впливають на експортні можливості регіональних виробників, включаючи Ірак. У Багдаді вважають, що через обмеження поставок країна втратила частину потенційних доходів у період високих цін на нафту.

Питання квот традиційно залишається одним із найскладніших усередині ОПЕК. Організація регулює рівень видобутку серед учасників для підтримки балансу між попитом і пропозицією на світовому ринку. Кожна країна-член отримує індивідуальний ліміт, перевищення якого може впливати на спільну стратегію картелю щодо цінової стабільності.

Можливий вихід Іраку став би одним із найбільш значущих викликів для організації за останні роки. Країна входить до числа найбільших виробників нафти в ОПЕК і володіє одними з найбільших підтверджених запасів вуглеводнів у світі. Будь-яка зміна її статусу в організації може вплинути на розстановку сил усередині картелю та механізми координації видобутку.

Дискусії щодо квот уже призводили до конфліктів між окремими учасниками ОПЕК. Раніше про вихід з організації оголосили Об’єднані Арабські Емірати, які також були незадоволені обмеженнями щодо обсягів виробництва. Це рішення стало одним із найгучніших прецедентів останнього часу та посилило дебати про майбутнє системи квотування.

Аналітики енергетичного ринку вважають, що потенційний вихід Іраку може збільшити невизначеність на нафтовому ринку. Якщо країна отримає можливість самостійно визначати рівень видобутку без урахування рішень ОПЕК, це може вплинути на обсяги глобальної пропозиції та реакцію інших виробників. Водночас подальший розвиток подій залежатиме від переговорів між Багдадом та керівництвом організації щодо перегляду квотної політики.

Офіційного рішення про вихід Іраку з ОПЕК наразі не ухвалено. Переговорний процес триває, а позиція країни розглядається як спроба домогтися перегляду умов участі в організації на тлі змін на світовому енергетичному ринку.