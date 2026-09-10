iPhone 18 «злили» в мережу: які витоки виявилися фейками
2026-10-09    79

iPhone 18 «злили» в мережу: які витоки виявилися фейками

У мережі напередодні презентації Apple 9 вересня 2026 року поширювалися фото та відео, на яких нібито показані майбутні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Одне з найгучніших відео, що начебто демонструвало iPhone 18 Pro Max у магазині, виявилося фейковим, тоді як окремі деталі з витоків могли відповідати реальним планам Apple.

Йдеться про 14-секундний ролик, у якому показали смартфони темно-вишневого та світло-блакитного кольорів. Автор відео порівнював один із пристроїв із iPhone 17 Pro Max, створюючи враження, що нову модель уже завезли до магазину.

Технологічне видання 9to5Mac проаналізувало відео та дійшло висновку, що воно майже напевно є фейком. Зокрема, на кадрах практично не показують увімкнений екран смартфона. Один із пристроїв на короткий час видно спереду, однак дисплей залишається вимкненим. Крім того, журналісти звернули увагу на сумнівний вигляд торговельного майданчика та розташування цінників.

Ще одним фактором стали цінники в російських рублях. На одному з них було зазначено обсяг пам’яті 256 ГБ. Така деталь не підтверджує справжність пристрою, оскільки Apple офіційно не продає свої iPhone в Росії, а продукцію компанії там реалізують сторонні продавці.

Водночас фейковим може бути саме відео, а не всі показані в ньому деталі. Зокрема, чутки про нові кольори iPhone 18 Pro з’являлися й раніше. Напередодні презентації Bloomberg повідомляв про очікувані чорний, світло-блакитний, сріблястий і бордовий варіанти оформлення.

Тому поява темно-вишневого та світло-блакитного смартфонів у ролику сама по собі не доводить, що ці кольори вигадані. Водночас конкретний запис не може вважатися підтвердженням дизайну майбутніх моделей, оскільки для створення реалістичних макетів витоку не обов’язково мати справжній смартфон.

Остаточна презентація також внесла зміни у картину щодо лінійки iPhone 18. Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, тоді як базову модель iPhone 18 на осінньому заході не показали. За даними технологічних медіа, її вихід очікується пізніше.

Для користувачів це означає, що частина фотографій і відео, які напередодні презентацій Apple поширюються як «зливи», може показувати макети або змонтовані матеріали. Водночас окремі характеристики, кольори чи дизайн можуть збігатися з майбутніми продуктами, навіть якщо конкретний витік виявляється несправжнім.

Apple, iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone Duo, складний смартфон
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