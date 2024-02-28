iPhone 17: стала відома його головна фішка

У вересні Apple представить смартфони iPhone 16. Якщо нічого не зміниться, то через півтора року варто очікувати появи iPhone 17. Попри серйозний запас у часі, авторитетне корейське видання The Elec уже знає головну “фішку” iPhone 2025 року.

Йдеться про базові моделі iPhone 17 і 17 Plus. За даними джерела, вони нарешті отримають 120-герцеві OLED-екрани ProMotion, які до цього були тільки у Pro-моделей iPhone. Це означає, що прокрутка і анімації працюватимуть набагато плавніше.

Крім плавнішого екрана, ProMotion також дає змогу знизити частоту оновлення дисплея до енергоефективнішої, аж до 1 Гц, тому дисплеї iPhone Pro оснащено функцією Always-on Display, яка показує годинник, віджети, сповіщення та шпалери екрана блокування, навіть коли пристрій заблоковано.