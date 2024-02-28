iPhone 17: стала відома його головна фішка
2024-28-02    80

iPhone 17: стала відома його головна фішка

У вересні Apple представить смартфони iPhone 16. Якщо нічого не зміниться, то через півтора року варто очікувати появи iPhone 17. Попри серйозний запас у часі, авторитетне корейське видання The Elec уже знає головну “фішку” iPhone 2025 року.

Йдеться про базові моделі iPhone 17 і 17 Plus. За даними джерела, вони нарешті отримають 120-герцеві OLED-екрани ProMotion, які до цього були тільки у Pro-моделей iPhone. Це означає, що прокрутка і анімації працюватимуть набагато плавніше.

Крім плавнішого екрана, ProMotion також дає змогу знизити частоту оновлення дисплея до енергоефективнішої, аж до 1 Гц, тому дисплеї iPhone Pro оснащено функцією Always-on Display, яка показує годинник, віджети, сповіщення та шпалери екрана блокування, навіть коли пристрій заблоковано.

iPhone 16, iPhone 17, технології
Останні новини
Юлія Сенюк, порнозірка з PornHub, вирішила допомогти українським військовим

Юлія Сенюк, порнозірка з PornHub, вирішила допомогти українським військовим
29-річна порнозірка Юлія Сенюк з PornHub займається реабілітацією військових ЗСУ. читать далее
28-02, 09:26
iPhone 17: стала відома його головна фішка

iPhone 17: стала відома його головна фішка
У вересні Apple представить смартфони iPhone 16. Якщо нічого не зміниться, читать далее
28-02, 09:05
Європарламент схвалив передачу Україні 50 млрд євро

Європарламент схвалив передачу Україні 50 млрд євро
Європейський парламент схвалив створення фонду допомоги для України та передачу 50 млрд читать далее
28-02, 09:01
Росіяни підтримують швидкий темп наступу

Росіяни підтримують швидкий темп наступу
Російські окупанти намагаються використати тактичні можливості, які з'явилися після захоплення читать далее
28-02, 08:54
Stoxx: різко подорожчали європейські акції

Stoxx: різко подорожчали європейські акції
Головний європейський фондовий індекс Stoxx 600 зріс. Як повідомляє Bloomberg, читать далее
27-02, 09:01
Росія хоче створити аналог FIFA

Росія хоче створити аналог FIFA
У РФ заявили про створення аналога популярного футбольного симулятора FIFA. І читать далее
27-02, 08:56
Співачка Анна Трінчер дала другий шанс

Співачка Анна Трінчер дала другий шанс
Співачка та блогерка Анна Трінчер поділилася з прихильниками новиною - читать далее
27-02, 08:53
Вибори президента США 2024: Трамп, у разі перемоги, візьметься за спецслужби

Вибори президента США 2024: Трамп, у разі перемоги, візьметься за спецслужби
Колишні високопосадовці адміністрації Дональда Трампа попереджають, що він, імовірно, використає другий термін, читать далее
27-02, 08:43
Серіал “Гаррі Поттер” вийде в 2026 році

Серіал “Гаррі Поттер” вийде в 2026 році
З'явилася інформація про те, що серіал Гаррі Поттер від Warner читать далее
26-02, 08:35
Що їдять довгожителі?

Що їдять довгожителі?
Популярний американський дослідник феномена довгожительства та автор книг про здорове читать далее
26-02, 08:32
В західній частині Чорного моря домінує Україна

В західній частині Чорного моря домінує Україна
Коли Чорноморська зернова ініціатива перестала працювати, позиція України дозволила їй читать далее
26-02, 08:29
Спростовано черговий міф про похмілля

Спростовано черговий міф про похмілля
Німецькі вчені спростували популярну теорію про те, що не можна читать далее
25-02, 11:21
Чи зникне відстрочка від мобілізації після ухвалення законопроекту 10449?

Чи зникне відстрочка від мобілізації після ухвалення законопроекту 10449?
Спірним є питання, чи втратять відстрочку деякі громадяни після того, читать далее
25-02, 09:48
Windows буде оновлюватися без перезавантаження

Windows буде оновлюватися без перезавантаження
Користувачі вже звикли, що оновлення будь-якої версії Windows вимагає перезавантаження різної тривалості читать далее
25-02, 09:44
Яйця допамагають схуднути

Яйця допамагають схуднути
Якщо ви хочете схуднути, яйця можуть стати головним варіантом сніданку, обіду або читать далее
25-02, 09:41
Штучний інтелект хоче знищити людство?

Штучний інтелект хоче знищити людство?
Симулятори військових ігор показали схильність штучного інтелекту до агресивного вирішення читать далее
24-02, 04:26
Футболіст Дані Алвеса за зґвалтування потрапив до в’язниці

Футболіст Дані Алвеса за зґвалтування потрапив до в’язниці
Найтитулованішого гравця в історії футболу Дані Алвеса засудили до чотирьох з половиною читать далее
24-02, 09:12
За допомогою ЗРК С-200 збито літак А-50

За допомогою ЗРК С-200 збито літак А-50
Україна збила російський літак ДРЛО А-50У за допомогою модернізованої ракети до радянського читать далее
24-02, 09:08
В Україні різко зросла кількість лудоманів

В Україні різко зросла кількість лудоманів
В Україні за час війни майже у 20 разів зросла читать далее
23-02, 02:50
На фронті спостерігається різке загострення

На фронті спостерігається різке загострення
Протягом минулої доби, 22 лютого, на фронті між нашими військами читать далее
23-02, 09:39
Теги
Авдіївка Польща вчені війна в Україні гра гривня долар економіка зеленський курс валют кіно майбутнє мобілізація наука схуднення футбол фільм фінанси штучний інтелект ігра