Інтимне відео співачки Alyosha (Тополя) ледь не потрапили у Мережу

За “злив” інтимних відео Олени Тополі (Alyosha) зі співачки вимагали $75 тис.: шантажиста затримали.

Напередодні в мережі з’явилася інформація про те, що невідомі розіслали різним ЗМІ інтимне відео з Оленою та хочуть, аби цей “злив” побачили всі. Виявилося, злочинці вимагали гроші, а коли не отримали бажаного — почали надсилати відверті кадри в медіа.

Інцидент пропонувала сама співачка. За словами Олени, вона не збирається “ховатися чи соромитися”:

“10 січня я отримала погрози шантажу за відео інтимного характеру, вимагання грошей, спроби маніпуляцій та навіть вимоги компромату на близьких. Нібито з жовтня 25-го року у мене щось там було. Всі докази у мене є, що це брехня. Я відразу звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Докази є, процес іде”, — написала співачка.

Поліція вже розшукала шантажиста. Ним виявився 23-річний мешканець Києва. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.