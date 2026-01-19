Інтимне відео співачки Alyosha (Тополя) ледь не потрапили у Мережу
2026-19-01    8456

Інтимне відео співачки Alyosha (Тополя) ледь не потрапили у Мережу

За “злив” інтимних відео Олени Тополі (Alyosha) зі співачки вимагали $75 тис.: шантажиста затримали.

Напередодні в мережі з’явилася інформація про те, що невідомі розіслали різним ЗМІ інтимне відео з Оленою та хочуть, аби цей “злив” побачили всі. Виявилося, злочинці вимагали гроші, а коли не отримали бажаного — почали надсилати відверті кадри в медіа.

Інцидент пропонувала сама співачка. За словами Олени, вона не збирається “ховатися чи соромитися”:

“10 січня я отримала погрози шантажу за відео інтимного характеру, вимагання грошей, спроби маніпуляцій та навіть вимоги компромату на близьких. Нібито з жовтня 25-го року у мене щось там було. Всі докази у мене є, що це брехня. Я відразу звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Докази є, процес іде”, — написала співачка.

Поліція вже розшукала шантажиста. Ним виявився 23-річний мешканець Києва. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Alyosha, alyosha home video, alyosha відео, alyosha інтимне відео, відео альоші дивитись, інтимне відео альоші, інтимні відео, інтимні фото, Олена Тополя, олена тополя злив, олена тополя порно відео
Останні новини
Інтимне відео співачки Alyosha (Тополя) ледь не потрапили у Мережу

Інтимне відео співачки Alyosha (Тополя) ледь не потрапили у Мережу
За "злив" інтимних відео Олени Тополі (Alyosha) зі співачки вимагали читать далее
19-01, 04:35
Оля Полякова оголилась заради порівняння

Оля Полякова оголилась заради порівняння
Співачка Оля Полякова приєдналася до інших українських зірок в останньому читать далее
18-01, 07:05
ВРУ призначила Федорова міністром оборони, а Шмигаля міністром енергетики

ВРУ призначила Федорова міністром оборони, а Шмигаля міністром енергетики
ВР призначила на посаду міністра оборони України Михайла Федорова. "За" читать далее
14-01, 02:42
НАБУ “наїхало” на Юлію Тимошенко

НАБУ “наїхало” на Юлію Тимошенко
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що викрили читать далее
14-01, 09:55
Апостиль 2026: діятиме новий порядок

Апостиль 2026: діятиме новий порядок
З 1 лютого 2026 року буде діяти новий порядок проставлення читать далее
14-01, 09:49
1C та BAS в Україні заборонили

1C та BAS в Україні заборонили
1C — під забороною. Оприлюднено перелік забороненого в Україні програмного читать далее
12-01, 10:51
Зросла допомога по безробіттю 2026

Зросла допомога по безробіттю 2026
Максимальна допомога по безробіттю зросла на 647 грн — до читать далее
06-01, 10:58
Де найбільше зросли ціни на оренду житла в Україні

Де найбільше зросли ціни на оренду житла в Україні
18 450 грн — середня вартість оренди однокімнатної квартири на читать далее
06-01, 10:56
Оновлено правила придбання газових пістолетів та балончиків

Оновлено правила придбання газових пістолетів та балончиків
Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків, читать далее
05-01, 03:38
Євген Хмара – новий голова СБУ

Євген Хмара – новий голова СБУ
Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконуючим читать далее
05-01, 03:30
США напали на Венесуелу

США напали на Венесуелу
Вранці в суботу в столиці Венесуели Каракасі пролунали вибухи та читать далее
03-01, 09:36
Лілі Філіпс: порноакторка… хрестилася

Лілі Філіпс: порноакторка… хрестилася
Порноакторка Лілі Філліпс, яка віддалася тисячі чоловіків за 12 годин читать далее
02-01, 06:50
У 2026 році мінімальна допомога по безробіттю – 3 900 грн

У 2026 році мінімальна допомога по безробіттю – 3 900 грн
Мінімальна допомога по безробіттю зросте до 3 900 грн, максимальний читать далее
02-01, 04:21
У 2026 році зросла віртість оформлення паспорта громадянина України

У 2026 році зросла віртість оформлення паспорта громадянина України
В Україні з 1 січня 2026 року зросла вартість оформлення читать далее
02-01, 04:19
Оновлено правила перереєстрації авто після лізингу

Оновлено правила перереєстрації авто після лізингу
З'явились нові правила перереєстрації авто після лізингу: процес спростили з читать далее
02-01, 04:17
Кирило Буданов очолив Офіс президента України

Кирило Буданов очолив Офіс президента України
Президент Володимир Зеленський 2 січня запропонував начальнику Головного управління розвідки читать далее
02-01, 04:14
Мирний договір України та РФ: залишилось лише 2 неузгоджених пункти

Мирний договір України та РФ: залишилось лише 2 неузгоджених пункти
Робота ЗАЕС і питання територій — ось ці 10%, які читать далее
29-12, 12:53
«Орєшнік» долетить до Києва за 2 хв

«Орєшнік» долетить до Києва за 2 хв
«Орєшнік» з Білорусі до Києва може долетіти за 1 хв читать далее
18-12, 05:45
Світло 2-4 години на добу?

Світло 2-4 години на добу?
Лише 2-4 години на добу буде світло, якщо температура впаде читать далее
18-12, 02:48
Чоловіків 18-60 візьмуть на військовий облік автоматично

Чоловіків 18-60 візьмуть на військовий облік автоматично
Чоловіків віком 18-60 років автоматично візьмуть на військовий облік призовників, читать далее
18-12, 01:50
Теги
Дональд Трамп НБУ ТЦК авто війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація податки спорт футбол фільм штраф