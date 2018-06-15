Образ жизни сохранит здоровье сердца даже при плохой наследственности, — кардиолог

Сердце — самый чувствительный орган. Он реагирует на любую нашу эмоцию: радость, грусть, удивление или страх. Каждый раз, расстраиваясь по мелочам, вспоминайте — для сердца ничего не проходит бесследно. Как уберечься от сердечных патологий и сохранить сердце здоровым на долгие годы — в интервью с кардиологом клиники Into-Sana Оксаной Жадановой.

— Поговорим о делах сердечных. Что такое тахикардия и как ее выявить?

— В первую очередь скажу, что тахикардия — это не болезнь, а симптом. Уверена, у каждого из нас хотя бы раз во время сильного волнения сердце колотилось и выпрыгивало из груди. Например, на собственной свадьбе или во время лотерейного выигрыша. Этот быстрый стук сердца и называется тахикардией. И она может быть как нормой, так и признаком болезни. Поэтому важно различать, когда тахикардия — это нормально, а когда тахикардия является симптомом заболевания.

— И когда же тахикардия, так сказать, уместна?

— Обычно, когда чувствуете радость, счастье, а также в условиях эмоциональной нагрузки учащенное сердцебиение является нормой. Еще к таким моментам относятся физические нагрузки, бег, или, например, вы куда-то опаздываете и нервничаете... Это — не болезнь, это ваш организм приспосабливается к тем условиям, в которых вы оказались.

— Поговорим о таких физических нагрузках, как популярный сегодня бег. Для каких показателей тахикардия — норма, а для каких — тревожный звоночек?

— Это зависит от того, занимаетесь ли вы спортом. Если вы регулярно занимаетесь спортом и пробежали, например, один километр, а пульс уже 150 ударов в минуту — это проблема. Однако такое же расстояние и такая же частота пульса для нетренированного человека не представляют никакой угрозы и являются нормой. Все определяется индивидуально. Но есть такие пределы пульса, такая частота сердечных сокращений, превышать которые не стоит.

— Какая разница между тахикардией и аритмией?

— Тахикардия относится к аритмиям. Аритмия — это обозначение нарушений сердечного ритма. Его учащение называется тахикардией, снижение частоты сердечных сокращений — брадикардией. Еще существует много видов аритмий, но если говорить именно об изменении частоты, то употребляют эти два термина.

— Как понять, что тахикардия является поводом для консультации врача?

— Если вы постоянно отмечаете у себя учащенное сердцебиение, обязательно обратитесь к специалисту, чтобы узнать: это ваша особенность или тревожный звоночек. Аритмия возникает и при болезнях, сопровождающихся гипертермией. И это нормально, так как при повышении температуры на один градус выше нормы — пульс также возрастает на 10 единиц. После употребления напитков-энергетиков или кофе также учащается сердцебиение. Но если частота сердечных сокращений длительное время держится выше 90 ударов в минуту, а для этого нет каких-то объективных физиологических причин — стоит непременно обратиться к врачу.

— Возраст имеет значение для определения нормы частоты сердечных сокращений?

— Да, конечно. Норма взрослого сердцебиения составляет от 60 до 90 ударов в минуту. У детей этот показатель обычно выше.

— Для каких серьезных заболеваний характерный такой симптом, как тахикардия?

— Тахикардия может свидетельствовать о многих болезнях. Самой распространенной является анемия — снижение гемоглобина в крови. Сердце хочет обеспечить все органы и ткани вашего организма достаточным количеством кислорода, соответственно, начинает чаще работать — и возникает тахикардия. То есть все заболевания, сопровождающиеся анемией, например, кровопотеря при травме, скажутся на частоте сердечных сокращений.

Еще одна не менее важная причина — проблемы со щитовидной железой. В такой ситуации повышается уровень гормонов, растет метаболизм и, соответственно, повышается давление, температура тела, обмен веществ, а значит, и пульс.

— К какому врачу следует обратиться, если, кроме тахикардии, больше ничего не беспокоит?

— К кардиологу или к терапевту.

— Кто чаще страдает от тахикардии — мужчины или женщины?

— Безусловно, женщины. У них даже физиологическая норма пульса на 8-10 ударов выше, чем у мужчин. Они более эмоциональны, поэтому тахикардию у них диагностируют чаще.

— Как в домашних условиях можно снизить частоту сердечных сокращений? Например, в случае пониженного давления рекомендуют выпить кофе, а что выпить, чтобы уменьшить тахикардию?

— Можно выпить успокоительное, чай с мятой или мелиссой. Если очень плохо чувствуете себя, 20-25 капель корвалола также облегчат состояние. И, конечно, исключите отрицательные эмоции.

— Лечат ли тахикардию психологи?

— Если причиной такого состояния является астенический синдром, депрессия, перенапряжение, синдром хронической усталости, то психотерапевт может вылечить вашу тахикардию. Очень часто повышенное сердцебиение является признаком панических атак. На сегодняшний день, учитывая напряженный темп жизни, тахикардия часто возникает на фоне полного физического здоровья. Таким людям действительно помогает спорт, психотерапевт, медитация и самоуспокоение.

— Какие виды спорта посоветуете для профилактики?

— Любой спорт — это прекрасно. Безусловно, я имею в виду не профессиональные занятия, а обычные физические нагрузки. Очень советую кардионагрузки (бег, волейбол, футбол, плавание). Пожалуй, лучше всего — это плавание.

— Связано ли количество часов сна с нарушениями сердечного ритма? Сколько нужно спать, чтобы сердце было здоровым?

— У невыспавшегося человека может возникнуть тахикардия, но это нечастый случай. Наше сердце никогда не спит, разве что немного медленнее бьется во время отдыха. Взрослый человек, живущий в условиях стресса, должен спать семь часов, не меньше. Еще есть такое понятие, как циркадные ритмы. Мы все реагируем на изменение времени — утро, вечер, ночь. В условиях большого города, когда засыпаем в два часа ночи, а просыпаемся в пять, наблюдаются нарушения циркадных ритмов, к которым уже приспособились наш пульс, давление, уровень гормонов. В частности, уровень гормонов зависит от времени суток. Поэтому, когда есть недосыпание или человек слишком много спит, будут наблюдаться гормональные колебания, а они влияют и на давление, и на пульс, и на наше общее самочувствие.

— Склонность к тахикардии наследственная?

— Это зависит от ее причины. Если аритмия сопровождает заболевания сердца — миокардит, инфаркт, инсульт, — в этих случаях наследственность имеет большое значение.

— Какие аритмии являются жизненно опасными?

— Пароксизмальные тахикардии. В целом, тахикардии могут быть постоянными или пароксизмальными, то есть в виде приступов. Последние тем и опасны. Во-первых, сердце не успевает доставлять кислород к органам и системам, поэтому может произойти инфаркт или инсульт. Во-вторых, сердце само не успевает питаться кислородом. Еще может случиться блокада. Это тоже жизненно опасная тахикардия, когда по сердцу импульс не проводится, и оно не сокращается в том ритме, в котором нужно.

Есть жизненно опасные паузы продолжительностью более трех секунд. Если сердце дольше этого промежутка времени не сокращается — это показание для установки кардиостимулятора. Кроме того, есть такая известная мерцательная аритмия, или фибрилляция предсердий, когда сердце бьется неритмично, с разной скоростью: то медленнее, то быстрее. Такое неравномерное сердцебиение является причиной образования тромбов в сосудистом русле, они могут закупорить сосуды и привести к инсульту.

Поэтому, если человек отметил у себя аритмию, следует немедленно обратиться к врачу, чтобы установить ее вид, причину и получить рекомендации по лечению.

— Если приступ случился в таком месте, куда нельзя вызвать врача, чем можно облегчить состояние больного?

— Очень часто, в том числе у молодых людей, встречаются пароксизмальные суправентрикулярные тахикардии. Конечно, этот диагноз должен установить врач. Они не опасны при определенных условиях. Поэтому можно выполнять дыхательные упражнения, вагусные пробы. Их несколько.

Первое упражнение: человек может глубоко вдохнуть, при этом напрягая живот, и в таком положении на некоторое время задержать дыхание. Второе упражнение: нажать на глазные яблоки, а спустя секунд 20 отпустить. Аритмия должна пройти. А еще можно присесть на корточки и тоже напрячь живот. Если эти упражнения не помогли — надо вызвать «скорую».

— А медикаментозно как можно поддержать человека во время приступа?

— Мятная конфета, валидол, корвалмент никогда не помешают. Во время приступа аритмии можно положить их под язык.

— Тахикардия может быть связана с алкоголем и табаком? Если избавиться от вредных привычек, удастся ли избавиться и от тахикардии?

— Зависит от стажа этих вредных привычек. Обычно у таких людей отмечается учащение пульса, в состоянии покоя он может составлять 90 ударов в минуту и более. Но даже если отказаться от вредных привычек, то не всегда частота сердечных сокращений возвращается к показателям нормы здорового человека. Поэтому чрезвычайно важно вести здоровый образ жизни.

— Что вы посоветуете родителям, которые хотят, чтобы у их ребенка было здоровое сердце?

— Обязательно соблюдать режим дня, приучать с детства ребенка к спорту, растить в любви и покое.